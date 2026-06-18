Пока одни тянутся к утюжку, другие делают иначе: три быстрые укладки для кудрявых волос

Кудрявые волосы часто требуют особого подхода из-за пористой структуры и склонности к пушению. Вместо ежедневного использования термоприборов можно использовать естественную текстуру для создания быстрых и аккуратных образов, подходящих для работы или прогулок.

Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under publik domain Девушка с кудряшками

Техника создания мальвинки

Классическая мальвинка позволяет сохранить длину распущенных волос, одновременно убирая пряди от лица. Для кудрявой структуры это решение удобно тем, что верхний слой волос фиксируется на затылке, предотвращая потерю формы в течение дня. Использование небольших заколок или невидимок помогает избежать лишнего давления на кожу головы.

Для создания образа достаточно отделить верхнюю секцию волос и закрепить ее на макушке. Несколько свободных локонов у лица сделают внешний вид менее строгим. Правильная элегантная прическа на базе кудрей всегда строится на сохранении их природного завитка.

"Главная задача при работе с кудрями — не нарушить целостность завитка при расчесывании. Мальвинка идеально справляется с этой целью, так как требует минимального вмешательства в общую массу волос", — объяснила в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Объемный пучок на кудри

Пучок на волнистых волосах выглядит фактурнее, чем на прямых, за счет естественной плотности прядей. Для его создания не нужно идеально выглаживать поверхность головы. Напротив, легкая небрежность подчеркивает современный подход к имиджу и позволяет скрыть отсутствие свежей укладки.

Волосы собираются в свободный хвост, после чего оборачиваются вокруг основания. Важно использовать мягкие резинки и шпильки, чтобы не травмировать здоровье волос при длительном ношении. Такая форма держится стабильно благодаря зацеплению кудрей друг за друга.

Эффект мокрых волос

Этот вариант подходит для случаев, когда локоны потеряли четкость. Гель без содержания спирта наносится на влажные руки, после чего пряди аккуратно распределяются назад. Низкий хвост на затылке фиксирует результат, создавая строгий и собранный вид для деловой среды.

Подобный метод защищает волосы от влажности внешней среды, предотвращая нежелательный объем. Если длина волос позволяет, хвост можно оставить свободным, предварительно структурировав концы косметическим маслом или воском.

"Эффект мокрых волос — это еще и отличный способ защиты от агрессивного солнца или ветра, так как стайлинг создает на поверхности волоса защитный барьер", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Правила фиксации локонов

Работа с кудрями требует отказа от средств с высоким содержанием спирта, которые провоцируют сухость. Легкие муссы и несмываемые кремы обеспечивают эластичную фиксацию без склеивания. Это особенно важно для мужских образов, где Тимур Хабибуллин часто рекомендует сохранять подвижность стрижки.

Для наглядности приведем сравнение популярных средств:

Средство Эффект Крем для кудрей Увлажнение и разделение прядей Легкий гель Длительная фиксация формы Текстурирующий спрей Дополнительный объем у корней

"При выборе косметики всегда смотрите на состав: отсутствие сульфатов и спиртов продлевает жизнь вашим кудрям и сохраняет их естественный блеск", — подчеркнула эксперт по составам косметики Алина Чернова в разговоре с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о кудрявых волосах

Нужно ли расчесывать сухие кудри?

Нет, это разрушает структуру завитка и приводит к пушению. Расчесывать волосы лучше в мокром состоянии с использованием кондиционера.

Как быстро освежить укладку утром?

Достаточно слегка сбрызнуть волосы водой из пульверизатора с капелькой несмываемого средства и аккуратно сжать их руками снизу вверх.

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