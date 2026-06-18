Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Море начало толкать воду назад: прибрежные города Испании оказались в западне из-за физики
Мудрые хозяйки это не выбрасывают: паста из чесночных стрелок избавит от покупки готовых соусов
Триста тысяч на руки — не предел: какие ниши разогнали зарплаты в столице до максимума
Бузовой пришлось поменять шпильки на колёса: певица поразила Кремлёвский дворец после операции
Гардероб устал от предсказуемости: летняя верхняя одежда 2026 делает ставку на неожиданные акценты
Хозяин тайги теряет уверенность при виде крошечного зверя: сила здесь оказывается бесполезной
Ирландские болота скрывали это: скромный сорняк лишил опасные микробы защиты
Дефицит кадров открывает двери: в каких отраслях пенсионеры стали самыми желанными
Люк на участке — не повод для расстройства: как спрятать его так, чтобы было красиво

Пока одни тянутся к утюжку, другие делают иначе: три быстрые укладки для кудрявых волос

Моя семья » Красота и стиль

Кудрявые волосы часто требуют особого подхода из-за пористой структуры и склонности к пушению. Вместо ежедневного использования термоприборов можно использовать естественную текстуру для создания быстрых и аккуратных образов, подходящих для работы или прогулок.

Девушка с кудряшками
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under publik domain
Девушка с кудряшками

Техника создания мальвинки

Классическая мальвинка позволяет сохранить длину распущенных волос, одновременно убирая пряди от лица. Для кудрявой структуры это решение удобно тем, что верхний слой волос фиксируется на затылке, предотвращая потерю формы в течение дня. Использование небольших заколок или невидимок помогает избежать лишнего давления на кожу головы.

Для создания образа достаточно отделить верхнюю секцию волос и закрепить ее на макушке. Несколько свободных локонов у лица сделают внешний вид менее строгим. Правильная элегантная прическа на базе кудрей всегда строится на сохранении их природного завитка.

"Главная задача при работе с кудрями — не нарушить целостность завитка при расчесывании. Мальвинка идеально справляется с этой целью, так как требует минимального вмешательства в общую массу волос", — объяснила в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Объемный пучок на кудри

Пучок на волнистых волосах выглядит фактурнее, чем на прямых, за счет естественной плотности прядей. Для его создания не нужно идеально выглаживать поверхность головы. Напротив, легкая небрежность подчеркивает современный подход к имиджу и позволяет скрыть отсутствие свежей укладки.

Волосы собираются в свободный хвост, после чего оборачиваются вокруг основания. Важно использовать мягкие резинки и шпильки, чтобы не травмировать здоровье волос при длительном ношении. Такая форма держится стабильно благодаря зацеплению кудрей друг за друга.

Эффект мокрых волос

Этот вариант подходит для случаев, когда локоны потеряли четкость. Гель без содержания спирта наносится на влажные руки, после чего пряди аккуратно распределяются назад. Низкий хвост на затылке фиксирует результат, создавая строгий и собранный вид для деловой среды.

Подобный метод защищает волосы от влажности внешней среды, предотвращая нежелательный объем. Если длина волос позволяет, хвост можно оставить свободным, предварительно структурировав концы косметическим маслом или воском.

"Эффект мокрых волос — это еще и отличный способ защиты от агрессивного солнца или ветра, так как стайлинг создает на поверхности волоса защитный барьер", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Правила фиксации локонов

Работа с кудрями требует отказа от средств с высоким содержанием спирта, которые провоцируют сухость. Легкие муссы и несмываемые кремы обеспечивают эластичную фиксацию без склеивания. Это особенно важно для мужских образов, где Тимур Хабибуллин часто рекомендует сохранять подвижность стрижки.

Для наглядности приведем сравнение популярных средств:

Средство Эффект
Крем для кудрей Увлажнение и разделение прядей
Легкий гель Длительная фиксация формы
Текстурирующий спрей Дополнительный объем у корней

"При выборе косметики всегда смотрите на состав: отсутствие сульфатов и спиртов продлевает жизнь вашим кудрям и сохраняет их естественный блеск", — подчеркнула эксперт по составам косметики Алина Чернова в разговоре с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о кудрявых волосах

Нужно ли расчесывать сухие кудри?

Нет, это разрушает структуру завитка и приводит к пушению. Расчесывать волосы лучше в мокром состоянии с использованием кондиционера.

Как быстро освежить укладку утром?

Достаточно слегка сбрызнуть волосы водой из пульверизатора с капелькой несмываемого средства и аккуратно сжать их руками снизу вверх.

Читайте также

Экспертная проверка: парикмахер-стилист Анастасия Бурова, эксперт по трендам Анна Морозова, эксперт по составам Алина Чернова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Это едва не обернулось катастрофой: владельцы частного судна в Ла-Манше теперь умоляют о тишине
Мир. Новости мира
Это едва не обернулось катастрофой: владельцы частного судна в Ла-Манше теперь умоляют о тишине
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Новости Белоруссии
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Военные новости
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку Любовь Степушова Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Капельный полив своими руками: как собрать систему, которая не забивается годами
Капельный полив своими руками: как собрать систему, которая не забивается годами
Последние материалы
Люк на участке — не повод для расстройства: как спрятать его так, чтобы было красиво
Едите кашу ради пользы — а живот бунтует: эти три крупы могут разжечь воспаление в кишечнике
Метаболизм после 45: 4 шага к телу, которое снова начнет сжигать жир как в 25 лет
Профессионалы оказались не нужны: оптимизация ведомства уничтожила целую творческую эпоху
ДНК не помог: почему отец Децла требует, чтобы его родной внук отказался от фамилии
Пока одни тянутся к утюжку, другие делают иначе: три быстрые укладки для кудрявых волос
Аккумулятор садится не от старости: эту ошибку водители повторяют каждый день
Бельё забыли в машинке после стирки: один признак покажет, пора ли перестирывать
Миром правит узкий круг лиц: концентрация газовых ресурсов достигла критического предела
Космос взбунтовался: аномальное расширение атмосферы затянуло уникальный телескоп в ловушку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.