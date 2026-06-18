Лицо старит не возраст, а мышечный дисбаланс: четыре приема для уменьшения носогубных складок

Носогубные заломы могут проявиться в любом возрасте из-за мимических привычек, мышечных зажимов и застоя лимфы. Вернуть лицу свежий вид реально без инъекционных методик, используя техники самомассажа и упражнения для расслабления тканей.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Носогубные складки

Работа с жевательными мышцами

Чрезмерное напряжение жевательных мышц часто становится первопричиной углубления складок. Постоянное сжатие челюстей стягивает мягкие ткани к центру лица, формируя неровности рельефа. Для снятия спазма необходимо выполнять упражнение на мягкое раскрытие рта.

Сядьте прямо и плавно опустите нижнюю челюсть вниз, произнося протяжный звук. Важно избегать резких движений и излишнего натяжения кожи. Повторение этого действия помогает восстановить естественную длину мышечного волокна и визуально разгладить среднюю треть лица.

"Напряжение в челюстном отделе напрямую влияет на состояние кожи. Регулярное расслабление этой зоны позволяет уменьшить глубину заломов без применения филлеров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Коррекция положения уголков губ

Активность мышц-депрессоров тянет уголки рта вниз, создавая унылое выражение лица и усиливая выраженность линий. Работа с этой точкой возвращает губам физиологичное положение. Поместите подушечки пальцев в зону между углом рта и краем челюсти.

Выполняйте мягкие круговые движения в течение минуты, стараясь проработать глубокие слои тканей. Такая гимнастика для лица укрепляет мышечный каркас и препятствует образованию брылей.

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Расслабление зоны крыльев носа

Мышца, отвечающая за подъем крыла носа, при укорочении создает характерный валик в верхней части носогубной линии. Чтобы расслабить этот участок, приоткройте рот и зафиксируйте пальцы у основания носа. Легкими вибрирующими или круговыми движениями массируйте область около тридцати секунд.

Прием помогает убрать лишний объем в верхней части складки и делает переход к щеке более плавным. Важно, чтобы массаж от малярных мешков и носогубных зон проводился по чистой коже с использованием косметического масла.

"Важно не тянуть кожу, а воздействовать именно на мышцы. Это создает накопительный эффект естественного лифтинга кожи", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Лимфодренажные техники и хлопки

Часто глубина линий обусловлена не морщинами, а лишней жидкостью, которая давит на ткани. Хлопковый массаж активизирует кровоток и ускоряет вывод лимфы. После нанесения увлажняющего средства ритмично прохлопайте лицо пальцами, двигаясь от центральной оси к ушам.

Эта техника эффективна, когда нужно быстро привести себя в порядок. Если вас беспокоят темные круги глаза или отечность век, эти же движения можно аккуратно перенести на периферию орбитальной зоны.

"Домашние методы дают отличный результат при системном подходе. Правильный самомассаж заменяет многие салонные процедуры по уходу за лицом", — объяснила эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Для достижения устойчивого результата рекомендуется выделять на манипуляции пять минут ежедневно. Сочетание техник расслабления и лимфодренажа позволяет поддерживать тонус мягких тканей и сохранять четкость контуров лица без радикального вмешательства.

Ответы на популярные вопросы о носогубных складках

Как быстро виден первый результат от упражнений?

Первичный эффект свежести за счет уменьшения отека заметен сразу. Стойкое разглаживание заломов обычно наступает через 3–4 недели регулярных занятий.

Можно ли делать массаж при проблемной коже?

Манипуляции запрещены в период обострения акне или при наличии воспалительных процессов. Интенсивное воздействие может спровоцировать распространение инфекции.

Помогают ли упражнения при глубоких генетических складках?

Генетическое строение лица сложно изменить полностью, но упражнения помогают уменьшить выраженность линий и предотвратить их дальнейшее углубление.

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