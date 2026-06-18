Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паника была напрасной: новые правила учета гаджетов затронут не всех
Громкие скидки оказались плохим знаком: какие автобренды теряют продажи рекордными темпами
Это едва не обернулось катастрофой: владельцы частного судна в Ла-Манше теперь умоляют о тишине
Безопасное лето: почему прыжки в воду — самый опасный летний аттракцион и как обезопасить себя
Живот в тонусе без коврика и прыжков: 10 движений, которые заменят привычную зарядку
Милый жучок или ядовитый маньяк? Вся правда о скрытой жизни безобидной божьей коровки
Забытый хит советских столовых снова удивит вкусом: котлеты в тесте станут любимым ужином
Июль откроет сезон больших впечатлений: пять направлений подойдут для отдыха на любой вкус
Спасаем урожай от солнца: как реанимировать перец и томаты, если листья пошли пятнами

Секреты красоты наших бабушек: как уложить волосы, не потратив ни рубля на средства

Моя семья » Красота и стиль

Современные стайлинговые средства часто становятся "врагами" стойкой укладки: обилие полимеров и силиконов перегружает пряди, заставляя их терять форму и свежесть уже через пару часов. В то же время проверенные временем методики позволяют зафиксировать прическу без эффекта "шлема" и склеивания, используя простые компоненты, которые найдутся на любой кухне. 

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка смотрит в зеркало

Пиво и сахар: альтернативная фиксация

Светлое пиво — один из самых эффективных натуральных уплотнителей для тонких волос. Содержащиеся в нем белки и витамины группы B визуально увеличивают густоту прядей и создают невидимый каркас у корней. Для процедуры необходимо смешать негазированный напиток с водой в пропорции 1:1 и ополоснуть голову после мытья. Характерный запах полностью улетучивается сразу после высыхания.

"Пиво действительно работает как мягкий структурирующий спрей, который не дает волосам рассыпаться, что критично для тонкой структуры", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за волосами Оксана Левченко.

Для создания упругих завитков, которые не боятся влажного воздуха, подойдет сахарный сироп слабой концентрации. Легкое распыление подслащенной воды на влажные локоны перед накручиванием заменяет лак сильной фиксации, при этом сохраняя подвижность прически.

Льняной кисель как замена магазинным гелям

Семена льна при варке выделяют слизь, по составу схожую с растительным ламинированием. Две столовые ложки семян на стакан воды нужно проварить до состояния густого киселя и процедить. Полученный гель идеально подходит для формирования четких кудрей или приглаживания "пушка" по линии роста волос. В отличие от промышленных пенок, лен интенсивно увлажняет стержень волоса и не создает жесткой корки.

Холодная завивка для здоровья волос

Регулярное использование плоек разрушает кератиновые связи, делая волосы ломкими. Безопасной альтернативой является накручивание на мягкие тканевые полоски, пояс от халата или хлопковые носки. Пряди должны быть слегка влажными. Длительная фиксация в течение ночи позволяет получить объемные волны, которые держатся в два раза дольше термоукладки.

"Холодная накрутка предотвращает пересушивание кончиков, а добавление капли миндального масла перед процедурой обеспечит блеск без использования силиконов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Сухое очищение с помощью крахмала

Когда нужно вернуть объем у корней без мытья, выручит картофельный или кукурузный крахмал. Он абсорбирует кожный жир эффективнее многих покупных сухих шампуней. Брюнеткам рекомендуется смешивать его с порошком какао в равных долях, чтобы избежать серого налета. Наносить смесь удобнее всего пушистой косметической кистью, уделяя внимание только прикорневой зоне.

Уксусное ополаскивание для зеркального блеска

Жесткая водопроводная вода приоткрывает чешуйки кутикулы, из-за чего волосы выглядят тусклыми и путаются. Кислая среда, создаваемая раствором яблочного уксуса (1 ст. л. на литр прохладной воды), мгновенно закрывает чешуйки. Это делает волосы гладкими, как после салонного ухода. По технике воздействия это напоминает то, как правильно выбранное средство для мытья восстанавливает pH-баланс эпидермиса.

Правила расчесывания и подготовки к укладке

Для сохранения объема важно не перегружать волосы кремами. Использование щеток с натуральной щетиной позволяет равномерно распределить естественную липидную защиту по всей длине, заменяя покупные сыворотки для сияния. При этом мокрые волосы трогать нельзя — их структуру легко повредить.

"Если вам предстоит сложная высокая прическа, вымойте голову накануне вечером. Слишком чистые и скользкие волосы плохо удерживают аксессуары и быстро распадаются", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Бытовая ошибка / Привычка Домашний лайфхак / Результат
Злоупотребление лаком и пеной Пивное ополаскивание — фиксация без склеивания и лишнего веса.
Ежедневная горячая укладка Накручивание на пояс халата — мягкие локоны без повреждения структуры.
Мытье волос в день торжества Мытье накануне — лучшая цепкость волос для шпилек и невидимок.
Использование масел-серумов Уксусный раствор — естественный блеск без утяжеления корней.

Ответы на популярные вопросы о домашнем уходе за прической

Как убрать запах пива или уксуса после процедур?

Запах исчезает естественным путем в процессе испарения влаги. Когда волосы полностью высохнут, никакого лишнего аромата не останется.

Можно ли использовать льняной гель на сухие волосы?

Лучше наносить его на влажные пряди. На сухих волосах он может распределиться неравномерно и создать эффект неопрятности.

Поможет ли крахмал, если волосы очень жирные?

Да, крахмал отлично впитывает излишки себума, но важно тщательно вычесать излишки порошка густой расческой, чтобы голова не выглядела припыленной.

Зачем спать на шелковой наволочке?

Гладкая фактура шелка сводит трение к минимуму. Это предотвращает утреннее "пушение" и сохраняет укладку, сделанную накануне.

Экспертная проверка: трихолог Оксана Левченко, парикмахер-технолог Алексей Мельников, парикмахер-стилист Анастасия Бурова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Садоводство, цветоводство
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Вашингтон достал нафталин: реанимация старой схемы в США обернулась угрозой для фронта
Мир. Новости мира
Вашингтон достал нафталин: реанимация старой схемы в США обернулась угрозой для фронта
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Наука и техника
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Популярное
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России

Внезапная остановка грузопотоков на ключевом направлении поставила власти республики перед сложным выбором и необходимостью признать внутренние просчеты.

Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Последние материалы
Это едва не обернулось катастрофой: владельцы частного судна в Ла-Манше теперь умоляют о тишине
Безопасное лето: почему прыжки в воду — самый опасный летний аттракцион и как обезопасить себя
Живот в тонусе без коврика и прыжков: 10 движений, которые заменят привычную зарядку
Милый жучок или ядовитый маньяк? Вся правда о скрытой жизни безобидной божьей коровки
Забытый хит советских столовых снова удивит вкусом: котлеты в тесте станут любимым ужином
Секреты красоты наших бабушек: как уложить волосы, не потратив ни рубля на средства
Июль откроет сезон больших впечатлений: пять направлений подойдут для отдыха на любой вкус
Спасаем урожай от солнца: как реанимировать перец и томаты, если листья пошли пятнами
Вашингтон признал истощение арсеналов: производство секретных систем переложат на Европу
Кто убил обитателей Эдема? Разгадка самой темной тайны в истории Галапагосских островов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.