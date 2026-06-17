Полная перезагрузка гардероба: эти фасоны разорвали тренды лета — мешки больше не носят

Лето 2026 года объявляет бойкот унылой классике и бесформенным вещам. В тренде необычные фасоны и приятные к телу ткани, носить которые комфортно даже в самый сильный зной. Какие модели стали главной фишкой гардероба, с чем их сочетать и какими деталями докрутить образ до идеала?

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в штанах

Актуальные силуэты: от классики до архитектурных форм

В 2026 году дизайнеры Chanel, Nina Ricci и Stella McCartney сделали ставку на разнообразие форм. На пике популярности остаются широкие палаццо в пастельных тонах, которые создают эффект летящей походки. Для тех, кто предпочитает строгий стиль, актуальны модели с высокой посадкой и графичными стрелками. Однако главным новшеством стали брюки-баллоны с их выраженным объемом и необычными складками у пояса.

"Выбирая объемные модели, важно помнить о балансе пропорций: высокая талия помогает избежать эффекта "приземленности", который иногда дают широкие штанины", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для создания расслабленных образов подойдут варианты на мягкой резинке из струящихся материалов. Такие брюки легко комбинировать с более структурированным верхом. Тем, кто ищет замену привычному дениму, стоит присмотреться к вещам из растительной целлюлозы, которые обеспечивают эффект прохлады даже в сильный зной и выглядят статуснее обычного льна.

С чем носить: правила сочетания с блузами и топами

Универсальным дополнением к летним брюкам стали удлиненные блузы и минималистичные рубашки. Этот прием позволяет визуально вытянуть силуэт, особенно если дополнить комплект обувью на каблуке. В моду возвращаются и романтичные элементы: баски, асимметричные драпировки и легкая прозрачность, отсылающая к эстетике 90-х годов.

Особое место в гардеробе занимают топы кроше. Вязаные вручную вещи в природных оттенках (бежевый, мятный, нежно-розовый) создают эффектный контраст с гладкими тканями брюк. Асимметричные вырезы и халтеры позволяют сделать образ менее формальным. Для тех, кто не готов к открытым топам, отличным решением станет сочетание с лонгсливом, которое защитит кожу от солнца и сохранит стильный вид.

Детали образа: аксессуары и маникюр

Аксессуары в 2026 году теряют былую изящность, становясь более брутальными и весомыми. Длинные ожерелья дополняются крупными элементами из натуральных камней, смолы или ракушек на грубых шнурах. Такой декор становится центральной точкой минималистичного наряда, избавляя его от излишней простоты.

"Завершить актуальный образ поможет современный маникюр: классический френч уступает место асимметрии и металлическому блеску, напоминающему эффект расплавленного серебра", — сообщила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Привычный выбор / Ошибка Трендовая альтернатива и результат Мешковатые "дачные" штаны Архитектурные баллоны на высокой талии — подчеркивают форму Заправленная короткая майка Удлиненная блуза — визуально вытягивает рост Тонкие изящные цепочки Массивные подвески на шнурах — создают дерзкий акцент Классический розовый френч Металлический блеск и стразы — добавляют современности

Ответы на популярные вопросы о летних брюках

Какие брюки лучше всего скрывают недостатки фигуры?

Модели палаццо с высокой посадкой и защипами у пояса считаются самыми универсальными. Они формируют линию талии и скрывают объем в области бедер, создавая вертикаль, которая стройнит.

Как носить широкие брюки невысоким девушкам?

Главное правило — избегать горизонтального деления фигуры. Выбирайте брюки в тон обуви на каблуке и сочетайте их с удлиненным верхом или топом одного цвета, чтобы создать непрерывную цветовую линию.

Актуальны ли принты в этом сезоне?

Да, особенно популярен горошек разного калибра и графичные складки. Чтобы образ не выглядел перегруженным, сочетайте принтованный низ с однотонными, лаконичными блузами.

Какие ткани лучше всего подходят для городской жары?

Помимо хлопка, стоит обратить внимание на рами, тенсел и лиоцелл. Это современные экологичные материалы, которые лучше льна держат форму и не так сильно мнутся в течение дня.

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