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Кошки, которым мало просто жить рядом: эти породы превращают человека в центр мира

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Некоторые кошки демонстрируют поведение, характерное для собак. Они сопровождают человека по квартире, приносят игрушки и активно ищут физического контакта. Такое свойство психики обусловлено селекцией и закреплено у ряда пород, ориентированных на постоянное взаимодействие с владельцем.

Котенок сфинкс
Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Котенок сфинкс

Причины социального поведения

Поведенческие особенности формировались средой обитания предков. Мейн-куны эволюционировали на фермах, где выживание зависело от контакта с людьми. Это превратило их в партнеров, а не просто обитателей территории. Отсутствие дистанции заложено в них на уровне реакций нервной системы. Они не воспринимают дом как личное охотничье угодье, требуя включения в общие дела семьи.

Важно понимать, что память кошек позволяет им годами хранить привязанность к конкретному лицу. Животные с собачьим характером острее реагируют на смену владельца. Для них биотоп — это не стены, а социальная группа. Потеря контакта вызывает у таких особей глубокий стресс и апатию.

Рейтинг контактных пород

Список возглавляет мейн-кун. Эти гиганты встречают у порога и легко обучаются команде апорт. Следом идет корниш-рекс. Из-за особенностей шерстного покрова они крайне тактильны. Им жизненно необходимо тепло человеческого тела. Абиссинская кошка замыкает тройку. Ее энергия сопоставима с активностью терьера: она будет участвовать в любой подвижной игре.

Порода Тип активности
Бенгальская кошка Любовь к воде, игры с мячом
Сфинкс Постоянный зрительный контакт
Египетская мау Высокая скорость, догонялки

Выбирая питомца, учитывайте его потребности в движении. Бенгалы часто требуют игр в воде, что нетипично для большинства кошачьих. Если гигиена кошек обычно сводится к вылизыванию, то активные породы могут намеренно лезть в ванну, превращая процедуру в развлечение.

"Социальные кошки крайне чувствительны к микроклимату дома. Даже резкие запахи могут изменить их поведение и вызвать тревогу", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Елена Воробьёва.

Кому не подходят активные кошки

Такие животные не адаптированы к долгому одиночеству. Если человек отсутствует дома по 10 часов, питомец начнет разрушать интерьер от скуки. Для занятых людей предпочтительнее виды с выраженной автономностью. Социальная изоляция приводит к тому, что сон кошки становится беспокойным, а позы сигнализируют о постоянном напряжении.

"При нехватке общения контактные кошки часто начинают метить вещи хозяина. Это не вредность, а попытка создать общую озоновую среду безопасности", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru зоопсихолог Павел Смирнов.

Перед покупкой стоит проанализировать свой график. Недостаток внимания провоцирует психосоматические заболевания. В условиях дефицита общения даже самые ласковые особи могут проявлять навязчивость или вокализацию. Оцените, готов ли ваш быт и химия в доме к появлению любопытного и активного существа.

Ответы на популярные вопросы о кошачьем характере

Все ли мейн-куны ведут себя как собаки?

Нет, около 20 процентов популяции остаются интровертами. Характер зависит от наследственности и ранней социализации в питомнике. Рекомендуется наблюдать за котенком перед покупкой.

Встречается ли такая привязанность у беспородных особей?

Да, индивидуальные черты часто перевешивают породные стандарты. Дворовые кошки нередко демонстрируют абсолютную преданность, хотя у селекционных видов вероятность такого поведения выше.

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Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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