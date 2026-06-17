Красиво только на вешалке? Как носить брюки-аладдины и не превратиться в бесформенное облако

Этим летом брюки-аладдины выдали мощный камбэк и превратились в главный объект желаний модниц. Объемный архитектурный крой притягивает взгляды, но с ним нужно уметь обращаться. Рассказываем, как приручить этот тренд, какую ткань выбрать для жары под +30 °C и с каким верхом сочетать шаровары, чтобы получить безупречный силуэт.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain девушка в шароварах

Почему пастель стала альтернативой черному цвету

Летний гардероб требует легкости не только в крое, но и в цвете. Если черный поглощает тепло и выглядит слишком тяжеловесно для расслабленного фасона алладинов, то нежные оттенки — клубничный, небесно-голубой, мятный или персиковый — подчеркивают воздушность изделия. Пастельные тона обладают уникальной способностью адаптироваться под любую обстановку: они гармонично сочетаются как со спокойными базовыми цветами, так и с яркими аксессуарами.

"Светлые тона позволяют визуально облегчить сложный крой шароваров, делая образ более дорогим и утонченным, в отличие от темных вариантов, которые могут смотреться небрежно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Пастельные оттенки в летней одежде спасают от эффекта "инкубатора". Когда вещь становится "вирусной", ее начинают носить все, но так вы уходите от банальных сочетаний.

Критерии выбора: ткани и особенности посадки

Комфорт в тридцатиградусную жару напрямую зависит от состава ткани. Для объемных брюк критически важно выбирать натуральные волокна: лен, хлопок или тонкий шелк. Эти материалы позволяют коже дышать и обеспечивают те самые "архитектурные" складки, за которые так ценят алладины. Тонкий трикотаж также допустим, но он требует более тщательного подбора нижнего белья из-за своей пластичности.

В вопросе посадки сейчас прослеживается увлечение заниженной талией, однако для долгосрочной инвестиции в гардероб лучше остановиться на классической средней посадке. Она универсальна, лучше корректирует пропорции фигуры и останется актуальной даже тогда, когда ажиотаж вокруг стиля нулевых пойдет на спад.

Правила стилизации: как сбалансировать объем

Главный принцип работы с шароварами — нейтрализация. Поскольку нижняя часть образа забирает на себя практически всё внимание, "верх" должен быть максимально лаконичным. Массивные формы брюк требуют простого сопровождения: подойдут белые футболки, базовые лонгсливы или топы-бандо. Обувь также не должна спорить с объемом брюк — лучше всего подойдут сандалии на плоском ходу или лаконичные кеды. Помните, что правильно подобранные детали могут сделать образ визуально дороже без лишних затрат.

"Чтобы объемные брюки не "съедали" рост, сочетайте их с облегающими майками с американской проймой. Это создаст необходимый контраст объемов и подчеркнет линию плеч, делая силуэт стройнее", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ошибка при выборе / ношении Правильное решение и результат Синтетические ткани в жару Лен и хлопок — обеспечивают терморегуляцию Черный цвет шароваров Пастельные тона — освежают вид и не притягивают солнце Объемный верх (оверсайз) Приталенные топы — гармонизируют пропорции тела Обилие лишнего декора Минимализм — подчеркивает архитектурность кроя

Ответы на популярные вопросы о брюках-аладдинах

Кому подходят брюки-аладдины?

Благодаря своему объему они отлично скрывают недостатки в области бедер, однако при невысоком росте их важно сочетать с обувью, которая визуально не "режет" ногу.

С какой сумкой носить такие брюки?

К расслабленному стилю шароваров лучше всего подходят плетеные сумки-шопперы, минималистичные кросс-боди или рюкзаки из мягкой кожи.

Можно ли носить алладины в офис?

Да, если они выполнены из качественного шелка или плотного хлопка в приглушенных пастельных тонах и дополнены строгой белой рубашкой.

Как ухаживать за льняными шароварами?

Стирайте их при низких температурах и гладьте слегка влажными, чтобы сохранить структуру ткани и эстетичный вид складок.

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