Талия снова выходит на первый план: тренд из прошлого десятилетия получит второй шанс

Модная индустрия летом2026 года возвращается к выразительным силуэтам, реанимируя тренд на баску. Декоративная оборка, ставшая символом женственности прошлых десятилетий, трансформировалась из простого украшения в архитектурный элемент, меняющий восприятие пропорций фигуры без строгих диет.
Современная интерпретация баски далека от трикотажных моделей 2010-х годов. Сегодня дизайнеры работают с объемом, используя плотные ткани, способные держать заданную форму. Этот элемент выступает как инструмент моделирования, позволяя визуально сместить акценты. Широкая оборка на уровне талии создает нужный контраст между линиями торса и бедер, что актуально при выборе адаптивных форм в одежде.
"Баска сегодня — это способ добавить образу структурности. Если раньше ее воспринимали только как атрибут романтичного стиля, то сейчас она отлично вписывается в офисный гардероб, заменяя привычные жакеты", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Геометрия кроя в этом сезоне предполагает асимметрию и многослойность. Часто баска выполняется из контрастного материала или имеет рваный край. Это убирает излишнюю строгость и делает вещь пригодной для повседневной носки. Подобный подход прослеживается и в том, как меняется экспрессивная палитра повседневных вещей.
Сложный крой топа диктует правила подбора нижней части комплекта. Чтобы образ не выглядел громоздким, стилисты рекомендуют использовать лаконичные решения. Прямые брюки, юбки-карандаш или шорты-бермуды создают необходимый баланс. Важно помнить, что основной объем уже сосредоточен в верхней части туловища, поэтому дополнительные детали могут перегрузить восприятие.
Для создания городского образа подходят сочетания с денимом, которые делают наряд менее формальным. Топ с баской хорошо смотрится с широкими джинсами или моделями прямого кроя. Это позволяет уйти от чрезмерной театральности в пользу практичности. При этом аксессуары должны быть минималистичными, чтобы не отвлекать внимание от главной детали.
Выбор ткани напрямую влияет на то, как баска будет лежать на фигуре. В летних коллекциях преобладают хлопок, лен с добавлением шелка и тонкая шерсть. Эти материалы позволяют создавать мягкие волны, которые не добавляют лишнего веса образу. Актуальны также варианты из кожи, которые выглядят более жестко и дерзко, вписываясь в эстетику возвращения моды нулевых.
|Тип баски
|Рекомендуемый низ
|Архитектурная (жесткая)
|Зауженные брюки или скинни
|Мягкая (воланы)
|Юбка-миди прямого кроя
|Асимметричная
|Джинсы с высокой талией
Цветовая гамма варьируется от пастельных оттенков до глубоких темных тонов. Особое внимание уделяется фактуре: матовые поверхности соседствуют с легким глянцем. Это позволяет использовать топы с баской как в дневных, так и в вечерних комплектах, варьируя только степень нарядности обуви и украшений.
"Баска — это инвестиция в силуэт. Она позволяет скорректировать фигуру без радикальных мер, просто за счет правильной геометрии в одежде", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.
Этот элемент подходит практически любому типу фигуры. Для типа груша лучше выбирать баску, которая заканчивается выше самой широкой линии бедер. Для прямоугольника баска создаст иллюзию изгибов там, где их не хватает.
Да, баска отлично скрывает лишний объем в области живота, если она выполнена из плотной ткани и начинается чуть выше естественной линии талии.
Безусловно. Топ с баской в сочетании со строгими брюками выглядит профессионально, но при этом менее скучно, чем стандартная белая блуза.
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