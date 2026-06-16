Ваши волосы кричат о помощи? 7 правил, которые спасут цвет после окрашивания

Окрашивание волос — это всегда компромисс между эстетикой и здоровьем локонов. Химическая трансформация цвета неизбежно меняет структуру стержня, делая его более пористым и уязвимым к внешним факторам. Чтобы свежий оттенок не обернулся сухостью и ломкостью, классического "домашнего состава" из шампуня и маски становится недостаточно.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain уход за волосами

Анатомия изменений: что происходит с волосом при окрашивании

Здоровый волос защищен кутикулой — плотным слоем чешуек, удерживающих внутри белки и влагу. Стойкие красители используют щелочные компоненты (аммиак или его аналоги), чтобы приподнять этот барьер и доставить пигмент в кортекс. В процессе окисления частично разрушается натуральный кератин, из которого волос состоит на 80%. В результате образуются микропустоты, а защитный слой теряет способность плотно прилегать к стержню.

"Каким бы мягким ни был состав, окрашивание всегда влияет на структуру. Химические компоненты взаимодействуют с белками кортекса, отвечающего за эластичность, что может ослабить пряди и сделать их более ломкими", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Правила очищения: почему важен pH и отсутствие сульфатов

Главная ошибка после посещения салона — использование агрессивных шампуней с жесткими сульфатами (SLS). Они слишком интенсивно раскрывают чешуйки, вымывая и дорогостоящий пигмент, и естественные липиды. Для сохранения цвета необходимы слабокислые средства с мягкими ПАВ, полученными из растительного сырья. Такие составы помогают кутикуле быстрее закрыться.

Важна и техника мытья. Шампунь наносится исключительно на кожу головы: для очищения длины достаточно стекающей пены. Использование горячей воды противопоказано — она распаривает волос, провоцируя потерю влаги. Только теплая вода обеспечит бережное очищение без термического повреждения. При планировании смены имиджа стоит учитывать и лунный календарь стрижек, который помогает выбрать оптимальное время для манипуляций с локонами.

"Критически важно не тереть сами пряди во время мытья — это механически травмирует и без того ослабленную структуру. Деликатный массаж только прикорневой зоны сохранит целостность кутикулы по всей длине", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей и волосами Лилит Арутюнян.

Питание и защита: как запечатать пигмент

Кондиционер — обязательный этап после каждого мытья. Он работает на поверхности, снимая статику и сглаживая чешуйки. Маски же требуются 1-2 раза в неделю для глубокой реконструкции. Важный нюанс: перед нанесением маски волосы нужно промокнуть полотенцем. Излишняя вода в порах не даст активам проникнуть внутрь.

Ошибка в уходе Профессиональное решение Мытье горячей водой Использование только теплой воды для сохранения блеска Игнорирование термозащиты Нанесение спрея или крема перед любой сушкой феном Народные рецепты (масла, еда) Применение гидролизованных протеинов и кератина Сушка на максимальном режиме Тёплый или холодный обдув для предотвращения ломкости

Салонные процедуры против домашнего "крафта"

Популярные "бабушкины" методы с яйцом или медом для окрашенных волос бесполезны. Молекулы пищевого белка слишком крупны, чтобы встроиться в поврежденный стержень. Профессиональные средства содержат гидролизаты, способные заполнять пустоты в кортексе. Если домашний уход не справляется, стоит рассмотреть салонное восстановление — например, процедуру "счастье для волос" или ламинирование. Для возрастных изменений подбирается иная стратегия: определенная длина спасёт тонкие волосы и визуально добавит им густоты.

"Натуральные продукты из холодильника могут спровоцировать аллергию или рост грибка на коже головы. Современная косметика проходит дерматологический контроль, гарантируя безопасность и предсказуемый результат", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ответы на популярные вопросы об уходе за волосами

Как часто нужно использовать маску для окрашенных волос?

Оптимально 1-2 раза в неделю. Слишком частое использование тяжелых масок может перенасытить волос, сделав его тусклым и лишенным объема.

Можно ли сушить волосы феном сразу после окрашивания?

Да, но только с применением термозащиты и на средних температурных режимах. Использование утюжка на влажных прядях категорически запрещено — это ведет к необратимому разрушению кератина.

Почему цвет смывается очень быстро?

Чаще всего причина в использовании шампуней для глубокой очистки или масляных масок домашнего приготовления, которые активно вытягивают искусственный пигмент.

Помогают ли бессульфатные шампуни от ломкости?

Напрямую нет, но они не пересушивают кутикулу при очищении, что косвенно снижает риск обламывания кончиков и сохраняет эластичность.

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