Минимализм как роскошь: почему стильные женщины выбирают белые шорты в этом сезоне

Белые шорты в летнем сезоне 2026 года перестали быть исключительно пляжным атрибутом, превратившись в фундамент городского гардероба. Эта вещь работает как "чистый холст": при правильном выборе материала и фасона она легко адаптируется и под строгий офисный дресс-код, и под расслабленные вечерние прогулки.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain белые шорты

Бермуды и пижамный стиль: на какие фасоны сделать ставку

Наиболее универсальным решением для города остаются бермуды. Их легко узнать по свободному крою и длине до колена. Такая модель выглядит сдержанно и позволяет соблюсти баланс между комфортом и этикетом. Если же задача стоит сформировать более мягкий, домашний по настроению образ, стоит обратить внимание на блумерсы — хлопковые шорты, напоминающие пижамные. Они идеально подходят для жарких дней, когда летние костюмы кажутся слишком тяжелыми.

"Белый цвет в нижней части силуэта требует особого внимания к качеству посадки. Бермуды должны сидеть свободно в области бедер, иначе нарушается вся геометрия образа, и вещь начинает выглядеть дешево", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Лен, хлопок или шелк: выбираем ткань по правилам

Текстура материала определяет функциональность вещи. Натуральный лен — лидер по воздухопроницаемости, однако он мгновенно мнется, что придает образу характерную "отпускную" небрежность. Плотный хлопок выигрывает за счет того, что практически не просвечивает и лучше держит форму. Для вечерних выходов подойдут шелк или сатин, но здесь критически важен благородный, приглушенный отблеск нитей.

С чем сочетать белые шорты: готовые формулы образов

Для деловых встреч белые бермуды из костюмной ткани стоит дополнить жилетом из аналогичного материала или свободной рубашкой. В повседневности отлично сработает сочетание с лонгсливом или лаконичным поло. Если хочется добавить женственности, используйте топы в бельевом стиле с деликатным кружевом или блузы с мягкими драпировками в кремовых оттенках. Помните, что белые шорты — это база, которую легко усилить массивными аксессуарами.

"Белые шорты — это не только про пляж. В сочетании с правильно подобранной обувью, например, лоферами или минималистичными босоножками, они создают дорогой и собранный вид", — резюмировала эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Тип материала / Фасон Рекомендация по применению Льняные шорты Лучший выбор для экстремальной жары и отдыха у моря. Костюмные бермуды Оптимально для офиса в сочетании с жакетом или жилетом. Шелковые модели Для вечерних мероприятий и нарядных городских образов. Хлопковые блумерсы Для расслабленных прогулок, сочетаются с кедами и майками.

Ответы на популярные вопросы о выборе шорт

Как избежать эффекта "прозрачности" у белых шорт?

Выбирайте модели из плотного денима, тяжелого хлопка или шорты на подкладке. Всегда надевайте под белую одежду белье цвета нюд (оттенок должен максимально совпадать с цветом вашей кожи), а не белого цвета.

Какая длина шорт считается универсальной для любого возраста?

Длина до середины колена или на 2-3 пальца выше него считается золотым стандартом. Это позволяет скрыть нюансы кожи и выглядит уместно в любой ситуации.

С какой обувью лучше носить белые бермуды в городе?

Для создания элегантного образа используйте мюли или лоферы. Если нужен спортивный стиль, подойдут ретро-кеды, а для максимального комфорта — кожаные сандалии на массивной подошве.

Можно ли носить белые шорты осенью или весной?

Да, из костюмных тканей в сочетании с высокими сапогами, плотными колготками в тон обуви и объемным свитером. Такой прием часто используют стилисты для создания многослойных "дорогих" образов.

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