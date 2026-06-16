Минимализм как роскошь: почему стильные женщины выбирают белые шорты в этом сезоне

Белые шорты в летнем сезоне 2026 года перестали быть исключительно пляжным атрибутом, превратившись в фундамент городского гардероба. Эта вещь работает как "чистый холст": при правильном выборе материала и фасона она легко адаптируется и под строгий офисный дресс-код, и под расслабленные вечерние прогулки.
Наиболее универсальным решением для города остаются бермуды. Их легко узнать по свободному крою и длине до колена. Такая модель выглядит сдержанно и позволяет соблюсти баланс между комфортом и этикетом. Если же задача стоит сформировать более мягкий, домашний по настроению образ, стоит обратить внимание на блумерсы — хлопковые шорты, напоминающие пижамные. Они идеально подходят для жарких дней, когда летние костюмы кажутся слишком тяжелыми.
"Белый цвет в нижней части силуэта требует особого внимания к качеству посадки. Бермуды должны сидеть свободно в области бедер, иначе нарушается вся геометрия образа, и вещь начинает выглядеть дешево", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Текстура материала определяет функциональность вещи. Натуральный лен — лидер по воздухопроницаемости, однако он мгновенно мнется, что придает образу характерную "отпускную" небрежность. Плотный хлопок выигрывает за счет того, что практически не просвечивает и лучше держит форму. Для вечерних выходов подойдут шелк или сатин, но здесь критически важен благородный, приглушенный отблеск нитей.
Для деловых встреч белые бермуды из костюмной ткани стоит дополнить жилетом из аналогичного материала или свободной рубашкой. В повседневности отлично сработает сочетание с лонгсливом или лаконичным поло. Если хочется добавить женственности, используйте топы в бельевом стиле с деликатным кружевом или блузы с мягкими драпировками в кремовых оттенках. Помните, что белые шорты — это база, которую легко усилить массивными аксессуарами.
"Белые шорты — это не только про пляж. В сочетании с правильно подобранной обувью, например, лоферами или минималистичными босоножками, они создают дорогой и собранный вид", — резюмировала эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
|Тип материала / Фасон
|Рекомендация по применению
|Льняные шорты
|Лучший выбор для экстремальной жары и отдыха у моря.
|Костюмные бермуды
|Оптимально для офиса в сочетании с жакетом или жилетом.
|Шелковые модели
|Для вечерних мероприятий и нарядных городских образов.
|Хлопковые блумерсы
|Для расслабленных прогулок, сочетаются с кедами и майками.
Как избежать эффекта "прозрачности" у белых шорт?
Выбирайте модели из плотного денима, тяжелого хлопка или шорты на подкладке. Всегда надевайте под белую одежду белье цвета нюд (оттенок должен максимально совпадать с цветом вашей кожи), а не белого цвета.
Какая длина шорт считается универсальной для любого возраста?
Длина до середины колена или на 2-3 пальца выше него считается золотым стандартом. Это позволяет скрыть нюансы кожи и выглядит уместно в любой ситуации.
С какой обувью лучше носить белые бермуды в городе?
Для создания элегантного образа используйте мюли или лоферы. Если нужен спортивный стиль, подойдут ретро-кеды, а для максимального комфорта — кожаные сандалии на массивной подошве.
Можно ли носить белые шорты осенью или весной?
Да, из костюмных тканей в сочетании с высокими сапогами, плотными колготками в тон обуви и объемным свитером. Такой прием часто используют стилисты для создания многослойных "дорогих" образов.
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