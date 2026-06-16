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Мастер в отпуске? 4 хитрости, как скрыть отросший гель-лак и не выглядеть неопрятно

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Отросший гель-лак у основания ногтя — классическая дилемма, когда покрытие сохраняет целостность, но эстетический вид портит видимая полоска натуральной пластины. Зачастую плотный график мастера или отсутствие времени не позволяют оперативно обновить маникюр. Однако существует несколько профессиональных техник дизайна, позволяющих закамуфлировать границу роста и продлить жизнь текущему покрытию еще на неделю.

Бордовый маникюр
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Бордовый маникюр

Обратный френч: маскировка блеском и цветом

Техника Reverse French или "обратный френч" признана одним из самых эффективных способов скрыть отросший край. В отличие от классического варианта, здесь выделяется лунула — зона у основания ногтя. Если гель-лак отодвинулся от кутикулы, пустую зону заполняют контрастным цветом или декоративными элементами.

"Заполнение отросшей части крупным глиттером или плотным шиммером — это самый быстрый домашний способ реанимации маникюра. Блестки создают плавную растяжку от основания, превращая дефект в стильное омбре", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Для реализации этого метода можно использовать тонкую кисть. Нанесите лак с золотыми или серебряными частицами на открытый участок ногтя, слегка заходя на старое покрытие. Это сотрет четкую границу и создаст иллюзию продуманного декора.

Боковой френч и диагональные акценты

Боковой френч предполагает нанесение асимметричной линии, которая начинается от бокового валика и уходит к свободному краю. Такая геометрия буквально "обманывает" зрение: взгляд следует за диагональю, игнорируя горизонтальную полосу у кутикулы. Кроме того, наклонные линии визуально вытягивают форму, что делает пальцы изящнее.

Проблема Способ решения
Четкая горизонтальная граница у кутикулы Нанесение тонких изогнутых линий или завитков поверх границы
Потеря блеска и мелкие царапины на топе Добавление центрального акцента в стиле "аура"
Отросший край на темном покрытии Контрастный обратный френч металликом

"При выборе оттенка для маскировки отдавайте предпочтение лакам с высокой пигментацией. Тонкая, но плотная линия бокового френча забирает на себя весь визуальный вес композиции", — отметила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Эффект ауры: мягкий фокус на центр пластины

Аура-маникюр базируется на создании цветового пятна в центре ногтя с мягкой растушевкой к краям. Этот тренд позволяет полностью сместить акцент. Когда в середине пластины находится яркое или сияющее "облако", взгляд автоматически фокусируется на нем, а состояние периферии ногтя становится второстепенным.

Данный эффект легко повторить самостоятельно с помощью обычного мелкопористого спонжа. Достаточно нанести небольшое количество лака на губку и легкими похлопывающими движениями перенести пигмент в центр. После высыхания важно восстановить ногти слоем прозрачного топа, чтобы сгладить текстуру.

Абстрактные завитки для визуальной коррекции

Волнообразные линии — идеальный инструмент для маскировки несовершенств. Хаотичные завитки, пересекающие ноготь в разных направлениях, скрывают переходную зону. Если основное покрытие выполнено в пастельных тонах, белые или молочные линии сделают образ более воздушным, напоминая актуальное каре барокко своей легкостью и объемом.

"Завитки хороши тем, что не требуют идеальной симметрии. Они создают динамику, при которой глаз просто не фиксирует статичную линию отрастания у основания пластины", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Ответы на популярные вопросы о коррекции маникюра

Какой цвет лака лучше всего скрывает границу отросшего ногтя?

Лучше всего справляются лаки с шиммером или глиттером (золото, серебро), а также оттенки, максимально близкие к цвету основного покрытия, но на тон темнее.

Можно ли использовать обычный лак поверх гель-лака для дизайна?

Да, обычный лак отлично ложится на обезжиренную поверхность гель-лака. Обязательно закрепите результат финишным покрытием для стойкости.

Как долго продержится такая "домашняя" коррекция?

При качественном закреплении топом дизайн прослужит от 4 до 7 дней, что позволит дождаться планового визита к мастеру.

Нужно ли спиливать слой старого топа перед нанесением узоров?

Спиливать необязательно, достаточно пройтись мягким бафом для снятия блеска и протереть ноготь спиртовой салфеткой для лучшего сцепления материалов.

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Экспертная проверка: нейл-эксперт Инна Серова, технолог ногтевых материалов Наталья Белова, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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