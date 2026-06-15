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Всё решает один день в календаре: когда во второй половине июня лучше стричься

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Вторая половина июня 2026 года станет периодом активного обновления образа. Астропсихологи связывают состояние волос с лунными циклами, предлагая планировать визит в салон с учетом фаз спутника Земли для достижения густоты и природного блеска прядей.

Парикмахерская
Фото: Pravda by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахерская

Влияние лунных фаз на стрижку

Цикличность природных процессов напрямую отражается на скорости роста волос и их восприимчивости к внешнему воздействию. После новолуния, которое выпадает на 15 число, начинается фаза роста. В этот период любые манипуляции с длиной способствуют укреплению корневой системы и ускорению регенерации структуры.

"Растущая Луна традиционно считается лучшим временем для тех, кто хочет отрастить длину и улучшить плотность волосяного полотна", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Выбор правильного момента позволяет не только обновить прическу, но и сохранить форму на длительный срок. Особенно это важно для обладательниц сложных форм, таких как омолаживающий боб, требующий четких линий и графичности среза.

Благоприятные даты второй половины июня

Наиболее удачными днями для посещения парикмахера станут 16, 18, 20, 23, 25 и 29 июня. В эти даты волосы становятся податливыми, лучше держат объем и блеск. Астрологи подчеркивают, что стрижка в эти периоды помогает сбросить эмоциональное напряжение и настроиться на позитивный лад.

Дата июня Ожидаемый результат
16, 18, 20 Ускоренный рост и укрепление корней
23, 25, 29 Здоровый блеск и сохранение формы

Для тех, кто предпочитает минималистичные формы из прошлого, выбор удачной даты по календарю гарантирует, что даже простая геометрия будет выглядеть эффектно без дополнительных усилий.

Когда стоит отложить визит в салон

Существуют дни, когда радикальные перемены могут привести к разочарованию. 15 июня, в момент новолуния, не рекомендуется принимать спонтанных решений. Если образ не был продуман заранее, результат может не соответствовать ожиданиям. Еще более сложным днем считается полнолуние 30 июня.

"В дни полнолуния лучше ограничиться восстановительными масками или легким массажем головы вместо ножниц", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Важно учитывать и внутреннее состояние. Даже в самый благоприятный день по лунному графику стрижка не принесет радости, если человек находится в состоянии сильного стресса. В такие моменты лучше отдать предпочтение мягким уходовым процедурам.

Рекомендации по выбору формы

Выбор прически зависит не только от календаря, но и от текущего состояния волос. Летом стоит обратить внимание на стрижки для жары, которые не требуют использования фена. Это поможет сохранить гидробаланс и избежать ломкости под воздействием ультрафиолета.

"Для тонкой структуры после 50 лет важно избегать чрезмерного укорачивания, которое может лишь подчеркнуть возрастные изменения", — объяснил эксперт Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Для коррекции силуэта и придания прядям динамики можно рассмотреть вариант удлиненного боба. Эта форма считается универсальной и легко адаптируется под любой тип лица, обеспечивая естественный объем.

Ответы на популярные вопросы о лунном календаре

Почему важно учитывать фазы Луны при стрижке?

Считается, что гравитационное влияние Луны воздействует на распределение влаги в тканях организма, включая волосяные луковицы. Стрижка на растущую Луну стимулирует приток питательных веществ.

Поможет ли стрижка в удачный день остановить выпадение?

Сама по себе процедура лишь убирает поврежденные концы. Для борьбы с выпадением требуется комплексный подход, однако выбор правильной даты может стать хорошим психологическим стимулом для начала лечения.

Можно ли красить волосы в неблагоприятные дни?

Лунный календарь больше ориентирован на физическое срезание волос. На окрашивание фазы влияют меньше, но астрологи советуют выбирать время, когда общее самочувствие находится на высоком уровне.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, дерматокосметолог Илья Руднев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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