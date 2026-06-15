Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хургада против Шарма: скрытые минусы популярных курортов, о которых молчат турагенты
Вода должна была поглотить целые территории: зачем в СССР хотели создать Сибирское море
Всё решает один день в календаре: когда во второй половине июня лучше стричься
Красота по-японски обходится без спортзала: этот комплекс помогает сделать ноги стройнее
Раньше память работала иначе: Николай Цискаридзе обнаружил у себя признаки скрытого недуга
Райан Гослинг, Стивен Спилберг или хоррор: какой фильм американские критики назвали лучшим в 2026 году
Границы Солнечной системы лихорадит: загадочная девятая планета то появляется, то исчезает
Не только Токио: места в Японии, ради которых туристы отказываются от Турции и Европы
Классика нашла короткую дорогу к столу: рассольник с колбасой получится сытным и ароматным

Будто сошла со старинного портрета: эта стрижка возвращает волосам роскошь и воздушность

Моя семья » Красота и стиль

Стрижка барокко каре заменяет строгую геометрию на мягкость и объем. Эта прическа адаптируется под разные типы лица, корректируя черты за счет округлой формы и многослойности. Тренд ориентирован на естественное движение волос и визуальную густоту без радикального изменения длины.

Стрижка каре барокко
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стрижка каре барокко

Особенности барочного силуэта

В отличие от классических вариантов, барокко каре исключает резкие срезы. Основной акцент сделан на длинных, свободных слоях, которые создают плавный переход. Длина волос обычно достигает уровня чуть выше плеч, что позволяет сохранить баланс между удобством и возможностью создания причесок. Минималистичные формы подчеркивают текстуру, делая образ менее формальным.

"Стиль барокко в волосах — это отказ от жесткости в пользу естественного объема. Такая форма позволяет волосам выглядеть живыми и подвижными", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Форма стрижки визуально напоминает купол. Это достигается за счет проработки прядей у лица, которые мягко обрамляют скулы. Благодаря отсутствию агрессивной филировки, концы волос выглядят здоровыми и плотными, что критично для тех, кто выбирает стрижки для тонких волос.

Преимущества для разных типов внешности

Стрижка считается универсальной, так как округлый силуэт смягчает угловатые черты лица и тяжелую челюсть. Объем в средней части прически помогает сбалансировать вытянутый овал. Для обладательниц тонких прядей это способ получить визуальный лифтинг лица без применения сложных косметологических процедур.

Тип лица Эффект стрижки
Квадратное Сглаживание углов нижней челюсти
Треугольное Добавление объема в области подбородка
Овальное Подчеркивание естественных пропорций

Многослойность конструкции позволяет избежать эффекта прилизанности. Волосы легче приподнимаются у корней, что упрощает уход за волосами в жару, когда излишняя плотность прически может доставлять дискомфорт. Стрижка сохраняет форму даже при высокой влажности воздуха.

Техника укладки и инструменты

Основной задачей при укладке является создание крупных волн. Для этого используются фен и круглая щетка большого диаметра. Пряди просушиваются по направлению к лицу, при этом концы аккуратно подкручиваются внутрь. Это придает прическе ту самую узнаваемую пышность, характерную для классических портретов.

"Для барокко каре важно использовать легкие стайлинги, которые не склеивают пряди. Волосы должны оставаться рассыпчатыми и блестящими", — отметил специально для Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Если нет времени на полноценную сушку феном, можно использовать текстурирующие спреи. Они подчеркнут слои и создадут эффект легкой небрежности. Однако для торжественных выходов лучше придерживаться гладких, четко структурированных волн, которые являются визитной карточкой этого стиля.

Выбор оптимальной длины

Длина варьируется в зависимости от желаемого результата. Вариант до линии ключиц считается наиболее мягким. Если поднять линию среза выше, до уровня подбородка, прическа приобретет больше динамики, но сохранит округлость. Важно обсудить с парикмахером плотность волос, чтобы слои не выглядели слишком редкими.

"Правильно подобранная длина каре способна полностью изменить восприятие образа, сделав его более статусным и элегантным", — объяснила эксперт Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Стрижка барокко требует регулярного обновления кончиков, примерно раз в два месяца. Это необходимо для поддержания правильного распределения веса волос и сохранения объема. Отросшие слои могут лишить прическу её характерной пышности у скул.

Ответы на популярные вопросы о каре барокко

Подходит ли стрижка для вьющихся волос?

Да, на вьющихся волосах слои раскрываются максимально эффектно, создавая естественный объем без дополнительных усилий по укладке.

Нужна ли челка для этого стиля?

Барокко каре отлично сочетается с длинной челкой-шторкой, которая плавно переходит в основную массу волос, усиливая эффект мягкости.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам Анна Морозова, дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу Ксения Анисимова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
Недвижимость
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Газ
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Последние материалы
Не только Токио: места в Японии, ради которых туристы отказываются от Турции и Европы
Классика нашла короткую дорогу к столу: рассольник с колбасой получится сытным и ароматным
Зачем Бог придумал секс? Какие шутки принцесса Диана писала в письмах близкому другу-актёру
Дрель останется без работы: эти способы помогают повесить картину и не испортить стены
Будто сошла со старинного портрета: эта стрижка возвращает волосам роскошь и воздушность
Северная Хургада наступает: Приморье стремительно превращается в филиал Шарм-эш-Шейха
Внезапный список фаворитов: главная героиня "Обсессии" Инде Наварретт показала свои вкусы в кино
Часы с музыкой в ушах: после какой минуты в наушниках слух начинает медленно угасать
Разлука не стирает главное: по каким признакам кошка узнаёт своего человека спустя годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.