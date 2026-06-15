Будто сошла со старинного портрета: эта стрижка возвращает волосам роскошь и воздушность

Стрижка барокко каре заменяет строгую геометрию на мягкость и объем. Эта прическа адаптируется под разные типы лица, корректируя черты за счет округлой формы и многослойности. Тренд ориентирован на естественное движение волос и визуальную густоту без радикального изменения длины.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стрижка каре барокко

Особенности барочного силуэта

В отличие от классических вариантов, барокко каре исключает резкие срезы. Основной акцент сделан на длинных, свободных слоях, которые создают плавный переход. Длина волос обычно достигает уровня чуть выше плеч, что позволяет сохранить баланс между удобством и возможностью создания причесок. Минималистичные формы подчеркивают текстуру, делая образ менее формальным.

"Стиль барокко в волосах — это отказ от жесткости в пользу естественного объема. Такая форма позволяет волосам выглядеть живыми и подвижными", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Форма стрижки визуально напоминает купол. Это достигается за счет проработки прядей у лица, которые мягко обрамляют скулы. Благодаря отсутствию агрессивной филировки, концы волос выглядят здоровыми и плотными, что критично для тех, кто выбирает стрижки для тонких волос.

Преимущества для разных типов внешности

Стрижка считается универсальной, так как округлый силуэт смягчает угловатые черты лица и тяжелую челюсть. Объем в средней части прически помогает сбалансировать вытянутый овал. Для обладательниц тонких прядей это способ получить визуальный лифтинг лица без применения сложных косметологических процедур.

Тип лица Эффект стрижки Квадратное Сглаживание углов нижней челюсти Треугольное Добавление объема в области подбородка Овальное Подчеркивание естественных пропорций

Многослойность конструкции позволяет избежать эффекта прилизанности. Волосы легче приподнимаются у корней, что упрощает уход за волосами в жару, когда излишняя плотность прически может доставлять дискомфорт. Стрижка сохраняет форму даже при высокой влажности воздуха.

Техника укладки и инструменты

Основной задачей при укладке является создание крупных волн. Для этого используются фен и круглая щетка большого диаметра. Пряди просушиваются по направлению к лицу, при этом концы аккуратно подкручиваются внутрь. Это придает прическе ту самую узнаваемую пышность, характерную для классических портретов.

"Для барокко каре важно использовать легкие стайлинги, которые не склеивают пряди. Волосы должны оставаться рассыпчатыми и блестящими", — отметил специально для Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Если нет времени на полноценную сушку феном, можно использовать текстурирующие спреи. Они подчеркнут слои и создадут эффект легкой небрежности. Однако для торжественных выходов лучше придерживаться гладких, четко структурированных волн, которые являются визитной карточкой этого стиля.

Выбор оптимальной длины

Длина варьируется в зависимости от желаемого результата. Вариант до линии ключиц считается наиболее мягким. Если поднять линию среза выше, до уровня подбородка, прическа приобретет больше динамики, но сохранит округлость. Важно обсудить с парикмахером плотность волос, чтобы слои не выглядели слишком редкими.

"Правильно подобранная длина каре способна полностью изменить восприятие образа, сделав его более статусным и элегантным", — объяснила эксперт Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Стрижка барокко требует регулярного обновления кончиков, примерно раз в два месяца. Это необходимо для поддержания правильного распределения веса волос и сохранения объема. Отросшие слои могут лишить прическу её характерной пышности у скул.

Ответы на популярные вопросы о каре барокко

Подходит ли стрижка для вьющихся волос?

Да, на вьющихся волосах слои раскрываются максимально эффектно, создавая естественный объем без дополнительных усилий по укладке.

Нужна ли челка для этого стиля?

Барокко каре отлично сочетается с длинной челкой-шторкой, которая плавно переходит в основную массу волос, усиливая эффект мягкости.

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