Самая выгодная покупка лета: одна вещь поможет выглядеть стильно без лишних усилий

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Белые шорты стали центральным элементом городского гардероба. Лаконичный крой и светлая палитра позволяют интегрировать их в деловой дресс-код и вечерние образы, заменяя привычные брюки и юбки в жаркую погоду.

Белые шорты
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белые шорты

Популярные фасоны сезона

Лидирующие позиции занимают бермуды свободного кроя с длиной до колена. Такой фасон скрывает нюансы фигуры и выглядит уместно на официальных встречах. Прямые линии и высокая посадка визуально вытягивают силуэт, превращая шорты в базу для капсульного гардероба.

"Белые бермуды из плотной ткани — это прямая альтернатива классическим брюкам. Они позволяют сохранять профессиональный вид, не игнорируя температурный режим", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для неформальных выходов актуальны короткие модели из хлопка, напоминающие бельевой стиль. Они часто дополняются вышивкой или кружевной отделкой. Такие варианты требуют сдержанного верха, чтобы сбалансировать расслабленность нижней части образа.

Выбор материалов и плотности

Лен остается главным материалом для лета благодаря способности пропускать воздух. Однако льняные изделия быстро мнутся, что придает образу легкую небрежность. Если важна четкость форм, стоит выбирать смесовые ткани с добавлением хлопка или вискозы.

Ткань Преимущества
Лен Высокая терморегуляция и гипоаллергенность
Хлопок Держит форму, не просвечивает при высокой плотности
Шелк / Сатин Подходит для вечерних выходов и торжеств

При покупке важно проверять плотность подкладки. Белый цвет часто бывает прозрачным, поэтому наличие второго слоя ткани или использование телесного бесшовного белья является обязательным условием для создания эстетичного вида.

Правила стилизации в городе

Белый цвет работает как нейтральный фон. Он сочетается с контрастными черными жакетами, яркими рубашками и монохромными топами. Стилисты рекомендуют использовать прием многослойности: накинуть поверх шорт струящиеся легкие ткани или объемный жилет.

"Белые шорты требуют внимательного подбора аксессуаров. Массивные ремни или контрастные сумки помогут избежать эффекта пляжного комплекта в городской среде", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для создания образа в стиле старых денег шорты дополняют лоферами и трикотажным кардиганом, наброшенным на плечи. Для более динамичных выходов подойдут городские шорты в паре со спортивными майками или базовыми футболками без принтов.

Сочетания с обувью

Правильно подобранная обувь определяет вектор всего образа. Классические бермуды выигрышно смотрятся с мюлями на небольшом каблуке или кожаными вьетнамками. Если необходимо выглядеть более собранно, стоит обратить внимание на трендовую женскую обувь, которая вытесняет громоздкие кроссовки.

"Многие совершают ошибку, сочетая нежные ткани с тяжелыми ботинками. Для белых шорт лучше выбирать изящные босоножки или минималистичные сандалии", — рассказала Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Текстурные шорты, например, с отделкой под кружевную юбку, требуют максимально простой обуви. Это предотвратит перегруженность деталями и сохранит акцент на сложности фактуры основного элемента одежды.

Ответы на популярные вопросы о белых шортах

Как избежать визуального расширения бедер в белых шортах?

Выбирайте модели из плотной ткани, которые держат форму, и избегайте накладных карманов в области бедер. Высокая посадка и стрелки помогут визуально вытянуть силуэт.

Можно ли носить белые шорты в офис?

Да, если это бермуды длиной до колена. Сочетайте их с классическим жакетом и закрытой обувью для соблюдения делового этикета.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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