Больше ничего бесформенного: главные ошибки, которые допускают в имидже женщины после 50

После 50 лет образ чаще всего выдают не покупки, а детали. Даже хороший гардероб и дорогая косметика не спасают, если кожа пересушена, брови потеряли форму, волосы выглядят неопрятно, а сумка и обувь выбиваются из общего ряда. Стилист Юлия в Дзен-канале "Стильный гардероб 50+" собрала простые правила, которые помогают выглядеть собранно каждый день без лишних затрат.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Уход за лицом: что делает кожу свежее

После 50 лет тон кожи нередко становится неровным. Чаще заметны пигментные пятна и круги под глазами. Поэтому макияж уже не работает сам по себе. Ему нужен подготовленный фон.

Перед тональным средством коже нужно увлажнение. На сухой поверхности тон быстрее забивается в морщины и подчеркивает их. Легкий тон ложится ровнее, если кожа не обезвожена.

"На сухой коже тональный крем быстро собирается в морщинах. Сначала нужно увлажнение, потом тон", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Румяна тоже меняют картину. С возрастом лицу не хватает объема, и мягкие персиковые или розовые оттенки возвращают свежесть. Брови работают как контур: их достаточно расчесать и слегка заполнить тенями или карандашом. Даже пара штрихов делает взгляд собраннее.

Волосы, руки и ногти: где чаще всего теряется ухоженность

Грязные волосы не спасает ни пучок, ни хвост. Они сразу дают небрежный вид. Чистота волос и подходящий шампунь под тип кожи головы здесь важнее сложной укладки. Если волосы окрашены, отросшие корни тоже портят впечатление. Даже пара сантиметров уже заметны.

При этом седина может выглядеть достойно, если волосы ухожены, а стрижка не устарела. Укладка при этом не обязана занимать много времени. Фен, круглая щетка и несколько минут у зеркала уже меняют силуэт прически.

"Пять минут у зеркала хватает, чтобы придать объем у корней и слегка подкрутить концы внутрь. После этого волосы выглядят аккуратно и живо", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист по волосам Софья Черепанова.

Для длинных волос стилист советует спать с косой. Шёлковая наволочка тоже помогает снизить трение. Руки в зрелом возрасте выдают возраст быстрее лица, поэтому крем нужен утром и вечером. Небольшой тюбик удобно держать в сумке и наносить после мытья рук. Для домашних дел лучше использовать перчатки.

С ногтями подход тоже простой: подпилить, отодвинуть кутикулу, при желании нанести прозрачный лак. При сухой коже рук подойдёт крем с мочевиной. При этом стилист не советует гель-лак: он может привести к слоению ногтей.

"Если руки часто сохнут, крем нужен не от случая к случаю, а каждый день. После воды и после домашних дел он особенно нужен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Украшения, сумка, обувь и одежда: финальные штрихи образа

Украшения собирают образ даже тогда, когда на человеке джинсы и свитер. Серьги, тонкая цепочка или часы сразу делают внешний вид законченным. Не нужно надевать весь комплект сразу. Лучше выбрать несколько вещей, которые сочетаются между собой, но не выглядят одинаково.

Бижутерия тоже уместна, если она сделана аккуратно. Сумка и обувь влияют на восприятие возраста не меньше украшений. Мягкие, бесформенные модели часто упрощают образ. Лучше выбирать сумки среднего размера, которые держат форму.

Для обуви стилист советует устойчивый небольшой каблук, натуральную кожу и спокойные оттенки без лишнего декора. Лоферы, ботильоны и минималистичные кроссовки тоже остаются уместными.

Одежда завершает картину. Дешевая синтетика, растянутый трикотаж и мятые вещи сразу бросаются в глаза. Лучше работают натуральные или плотные смесовые ткани: хлопок, лен, шерсть, шелк. Крой тоже имеет значение. Вещь не должна обтягивать, но должна держать линию плеч и намекать на талию.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат Наносить тон на сухую кожу Сначала увлажнить лицо, чтобы тон лег ровнее и не подчеркнул морщины Игнорировать брови Расчесать и слегка подрисовать их, чтобы взгляд стал выразительнее Носить грязные волосы или скрывать их в хвосте Следить за чистотой, корнями и укладкой, которая занимает несколько минут Оставлять руки без ухода Держать крем при себе и пользоваться им после мытья рук Выбирать мягкие бесформенные сумки и обувь Брать модели, которые держат форму и не упрощают образ

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат Носить весь комплект украшений сразу Собирать образ из нескольких сочетающихся, но разных по виду деталей Выбирать растянутый трикотаж и синтетику Ставить на плотные ткани и правильную посадку Оставлять отросшие корни без внимания Поддерживать цвет или выбирать седину, если она выглядит ухоженно

Ответы на популярные вопросы о том, как выглядеть ухоженно после 50 лет

Нужно ли после 50 лет делать более плотный макияж?

Нет. Лучше начать с увлажнения и легкого тона. Так кожа выглядит ровнее, а морщины не подчеркиваются.

Что сильнее всего выдает неухоженность в образе?

Чаще всего это волосы, руки, обувь и сумка. Именно эти детали быстрее всего бросаются в глаза.

Обязательно ли носить дорогие украшения?

Нет. Достаточно аккуратной бижутерии или простых украшений, если они сочетаются с одеждой и не выглядят случайно.

Какая одежда выглядит собраннее всего?

Та, что сшита из нормальной ткани, хорошо сидит по фигуре и не тянется в разные стороны. Лучше избегать мятых и растянутых вещей.