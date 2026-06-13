Жара любит ошибки в гардеробе: эти пять тканей выглядят дороже льна и не душат летом

Летний гардероб традиционно опирается на лен и хлопок, однако текстильная промышленность предлагает материалы с более высокими эксплуатационными свойствами. Современные ткани из древесного волокна и крапивы позволяют поддерживать теплообмен и сохранять опрятный вид даже при экстремальных температурах.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ткань тенсел

Тенсел как замена шелку

Тенсел, известный также под названием лиоцелл, производят из эвкалиптовой целлюлозы. Материал обладает гладкой, слегка прохладной текстурой, что делает его востребованным для пошива свободных летних платьев и классических женских комбинаций. В отличие от хлопка, тенсел практически не мнется и сохраняет насыщенный цвет после многочисленных циклов стирки.

"Лиоцелл эффективно справляется с отводом влаги от тела, при этом ткань не выглядит рыхлой, как это случается со льном. Это идеальное решение для офисного дресс-кода, когда нужно соблюсти строгость линий в зной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для создания элегантного образа из тенсела выбирают широкие брюки-палаццо или удлиненные рубашки. Ткань гипоаллергенна и не вызывает раздражения на разогретой коже, что критически важно в июле и августе в городской среде.

Бамбук и конопляная нить

Бамбуковое волокно ценится за малый вес и способность поддерживать ощущение прохлады. Трикотаж из бамбука мягче хлопка, он быстрее сохнет и обладает естественными антибактериальными свойствами. Часто из него шьют базовые футболки и тонкие лонгсливы, которые помогают защитить плечи от солнца.

Конопляная ткань, или канвас, возвращается в моду благодаря своей износостойкости. По структуре она напоминает грубый холст, но обеспечивает вентиляцию лучше многих тонких синтетических материалов. После каждой стирки изделия из конопли становятся более приятными к телу, не теряя при этом форму.

Рами и китайская крапива

Рами — это волокно, получаемое из китайской крапивы. Визуально эта ткань напоминает льняное полотно высокого качества, но отличается характерным благородным блеском. Рами не подвержена гниению, легко впитывает краску и хорошо держит заданную форму, что позволяет шить из нее жакеты и структурированные миди-юбки.

"Китайская крапива способна выдержать жаркий день без образования заломов, которые часто портят вид классических льняных вещей. Она придает образу собранность и лоск", — подчеркнула специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Вещи из рами быстро высыхают после стирки и не требуют агрессивной глажки. Если вы планируете добавить в гардероб стильные летние бермуды, крапива станет достойной альтернативой привычным материалам.

Легкость муслинового плетения

Муслин представляет собой особую технику плетения, чаще всего из тонкого хлопка или смеси волокон. Особенность ткани заключается в рыхлой структуре, которая создает воздушную прослойку между одеждой и кожей. В муслине тело буквально дышит, что спасает при полном штиле или высокой влажности воздуха.

Тип ткани Главное преимущество Тенсел Шелковистость и стойкость к заломам Рами Держит форму и дорого выглядит Муслин Максимальная воздухопроницаемость

Из муслина шьют свободные туники, многослойные юбки и пижамные костюмы для города. Ткань имеет жатую фактуру, поэтому гладить такие вещи не нужно — достаточно высушить их на вешалке в расправленном виде.

Как читать этикетку состава

При покупке одежды для зноя важно изучать процентное соотношение волокон. Полностью натуральный состав не всегда гарантирует удобство: например, плотный деним тоже состоит из хлопка, но в жару в нем будет душно. Идеальный баланс — преобладание целлюлозных волокон с минимальной добавкой эластичных нитей.

Выбор в пользу современных технологичных материалов на природной основе позволяет не жертвовать эстетикой ради комфорта. Бамбук, тенсел и рами формируют актуальный силуэт, обеспечивая ту самую легкость, которой так не хватает в бетонных джунглях мегаполиса.

Ответы на популярные вопросы о тканях для жары

Что меньше мнется: лен или тенсел?

Тенсел значительно устойчивее к появлению складок. В то время как лен покрывается заломами уже через полчаса носки, изделия из эвкалиптового волокна сохраняют опрятность в течение всего рабочего дня.

Почему муслин считается летней тканью?

Благодаря двойному кручению нитей и неплотному плетению материал обладает микроскопическими отверстиями, сквозь которые кожа вентилируется. Это предотвращает перегрев даже в многослойных образах.

Нужен ли особый уход за рами?

Рами довольно неприхотлива. Ее можно стирать в деликатном режиме, а глажка допускается при высокой температуре. Главное — не пересушивать ткань на открытом солнце, чтобы волокна не становились хрупкими.

Читайте также