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Белые кроссовки вышли за рамки джинсов: эти летние сочетания будут выглядеть совсем иначе

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Летний сезон 2026 года окончательно закрепляет за белыми кроссовками статус универсальной базы. Обувь, изначально предназначенная для спорта, теперь замещает туфли и лоферы в офисных сетах и вечерних выходах, предлагая баланс между физическим комфортом и актуальной эстетикой городского стиля.

Воздушное летнее платье с белыми кроссовками
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Воздушное летнее платье с белыми кроссовками

Базовые модели сезона

Выбор конкретной пары определяет общее настроение комплекта. Текстильные варианты, такие как классические Superga 2750, подходят для жаркой погоды благодаря воздухообмену и возможности регулярной чистки. Кожаные модели с лаконичным дизайном без лишнего декора считаются более статусными и подходящими для деловой среды.

"Белая обувь требует тщательного ухода, но именно она мгновенно освежает лицо и делает любой наряд визуально дороже", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Для создания образов в стиле расслабленного шика используются модели с эффектом винтажной отделки. Такие кроссовки хорошо работают в паре с дорогими тканями, снижая градус излишней нарядности шелка или атласа. Универсальность белого цвета позволяет комбинировать его с любой палитрой, от пастельных тонов до глубоких темных оттенков.

Сочетание с платьями миди

Самая востребованная формула лета строится на контрасте женственного силуэта и спортивной подошвы. Важно соблюдать пропорции: оптимальная длина платья — до середины икры. Это визуально вытягивает силуэт, особенно если кроссовки имеют низкий вырез, открывающий щиколотку.

Тип одежды Рекомендуемая модель кроссовок
Платье миди Низкие кожаные кеды
Льняные брюки Массивные ретро-модели
Шорты-бермуды Классические теннисные туфли

Индустрия предлагает уходить от привычного денима в сторону более сложных фактур. Например, кружевная юбка в сочетании с белой обувью перестает выглядеть как наряд для церемонии и превращается в удобный городской комплект.

Льняные брюки в городе

Лен — главный материал теплого времени года. Свободные брюки палаццо или прямые модели со стрелками в светлых тонах идеально дополняются белой обувью. Такой тандем подходит для работы, если требования к одежде позволяют отойти от классических туфель. Образ получается завершенным и профессиональным за счет структуры ткани.

"В летнем гардеробе важно сохранять легкость. Кроссовки с льняными вещами — это база, которая актуальна для женщин любого возраста", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Чтобы избежать сходства с пляжным нарядом, стоит использовать аксессуары с четкой формой: жесткие сумки или кожаные ремни. Это дисциплинирует мягкий лен и связывает его со спортивной обувью в единую концепцию. Если стилизация денима требует подбора тяжелой обуви, то для льна лучше выбирать модели с тонкой подошвой.

Варианты с юбками и шортами

Современные городские шорты заметно отличаются от пляжных. Это удлиненные бермуды из костюмной ткани, которые требуют аккуратной обуви. Белые кроссовки здесь выступают стабилизатором, позволяя носить короткий низ без риска выглядеть слишком неформально.

"Смешение стилей позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации, будь то деловой обед или прогулка", — отметила в разговоре с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для любительниц юбок актуальна формула с миди-длиной. В 2026 году наблюдается интересная тенденция: даже слитные купальники начинают вписывать в повседневные комплекты как боди под юбки и жакеты, дополняя их все теми же белыми кедами.

Ответы на популярные вопросы о кроссовках

Как носить кроссовки с носками летом?

Используйте либо невидимые следки, чтобы создать эффект голой щиколотки, либо высокие белые носки, слегка приспущенные гармошкой для создания ретро-акцента.

Можно ли надеть кроссовки в офис?

Да, если выбрать модель из гладкой кожи без логотипов и сочетать ее с брючным костюмом или юбкой ниже колена.

Как ухаживать за белой подошвой?

Для поддержания чистоты рекомендуется использовать специальные очищающие пенки или бесцветный ластик для удаления черных полос.

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Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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