Платье-ночнушка из 1960-х снова в тренде: культовое мини, от этого без ума все звезды

Короткие платья свободного кроя с завышенной талией снова стали заметным явлением на городских улицах. Этот фасон, напоминающий наряды для кукол, перестает восприниматься исключительно как детская одежда или домашняя сорочка. Удобство и отсутствие сковывающих движений корсетных линий делают такие модели практичным выбором для жаркой погоды.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в белом платье

Интерес к подобным силуэтам продиктован постепенным отказом от подчеркнуто облегающих вещей, которые доминировали в гардеробах долгое время. Свободный подол и акцент на плечевом поясе создают легкий образ, при этом скрывая недостатки фигуры и подчеркивая ноги. Это тот случай, когда одна деталь способна полностью изменить вариант повседневного облика.

История появления свободного мини

Первые упоминания о платьях, напоминающих ночные рубашки с завышенной талией, встречаются в литературе начала прошлого века. В то время отказ от жестких каркасов и корсетов воспринимался как серьезный шаг к комфорту. Женщины искали одежду, которая не мешала вести активный образ жизни, и просторное мини стало подходящим решением для этой цели.

Массовое распространение фасон получил в сороковые годы, причем причина была сугубо прикладной. В условиях дефицита материалов дизайнеры искали способы экономить ткань, сокращая длину изделий. Создание коротких и широких моделей позволяло использовать минимум полотна, сохраняя при этом эстетичный вид вещи. Так домашняя одежда постепенно начала выходить за пределы спальни.

"Такие платья исторически были символом дерзости, ведь они открывали ноги намного выше привычного порога приличия тех лет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Путь от белья до высокой моды

В шестидесятые годы фасон babydoll окончательно закрепился на подиумах. Кристобаль Баленсиага и Юбер де Живанши превратили лаконичную сорочку в элегантный А-силуэт. Их интерпретации отличались чистотой линий и использованием плотных тканей, которые держали форму. В те годы платье называли мешком, что подчеркивало его дистанцию от тела и независимость от стандартов фигуры.

Популярности добавили иконы стиля того времени, которые сочетали такие платья с обувью на плоском ходу и простыми прическами. Тот самый секрет успеха платья заключался в контрасте между невинным фасоном и смелой длиной. Для многих это стало способом заявить о себе через новый, расслабленный формат элегантности, который не требовал жертв ради красоты.

Почему силуэт стал актуальным снова

Сегодня возвращение к подобным моделям объясняется желанием снизить градус серьезности в гардеробе. После длительного засилья спортивных костюмов и оверсайз-худи возникла потребность в вещах, которые выглядят более празднично, но при этом остаются удобными. Короткое свободное платье идеально вписывается в этот процесс обновления личного стиля.

"Длина мини в сочетании с избыточным объемом ткани создает динамику при движении, чего не скажешь о привычных трикотажных вещах", — отметил в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Мировые дома моды продемонстрировали, что кукольное платье может быть не только романтичным. Его можно увидеть и в лаконичном исполнении без лишних деталей, и в обильно декорированном варианте. Тенденция циклична: мы снова ищем в одежде легкость, которой часто не хватает в повседневности.

Как выбрать подходянюю модель

При выборе стоит обращать внимание на объем и посадку линии талии. Она должна находиться под грудью или чуть выше естественной линии живота. Если пропорции смещены, платье может визуально укоротить фигуру. Важно, чтобы ткань была достаточно плотной и не просвечивала, если только это не предусмотрено дизайном как многослойная задумка.

Параметр подбора Рекомендация Материал Хлопок, лен или плотный шелк Оттенок Пастельные тона или глубокий черный Длина До середины бедра или выше колена

Для тех, кто опасается выглядеть слишком инфантильно, подойдут однотонные модели в темной или нейтральной гамме. Отсутствие рюшей, бантов и цветочных принтов делает фасон более взрослым и статусным. Такой выбор позволит вписать платье даже в более строгие образы.

Новые правила сочетания вещей

Важный нюанс современной стилизации — игра на противоречиях. Если в прошлом столетии к таким платьям подбирали только туфли и маленькие сумки, то сейчас лучше работают грубые текстуры. Баланс достигается за счет тяжелой обуви: массивных сандалий, ботинок на тракторной подошве или даже кроссовок. Это убирает излишнюю слащавость образа.

"Попробуйте накинуть на плечи объемный мужской жакет или кожаную куртку — это сделает платье babydoll уместным для вечерней прогулки в прохладу", — подчеркнула специально для Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Из аксессуаров стоит выбирать минималистичные украшения. Одна крупная серьга или лаконичное кольцо будут смотреться выгоднее, чем обилие мелких деталей. Сумка может быть как миниатюрной, так и в формате мягкого шопера, чтобы подчеркнуть общую расслабленность наряда.

Ответы на популярные вопросы о платьях babydoll

Кому подходит фасон babydoll по типу фигуры?

Этот крой универсален, так как он скрывает область талии и бедер. Он отлично смотрится на фигурах типа прямоугольник или перевернутый треугольник, уравновешивая пропорции за счет объема юбки. Обладательницам невысокого роста такая длина помогает визуально удлинить ноги.

Можно ли носить такое платье в офис?

Все зависит от строгости дресс-кода. Если выбрать модель длиной до колена в спокойном темном цвете из костюмной ткани и дополнить ее лоферами и жакетом, образ получится сдержанным. Однако классическое короткое babydoll с кружевом больше подходит для отдыха.

Как не выглядеть в таком платье слишком по-детски?

Главное — избегать обилия декора. Выбирайте лаконичные модели без принтов и дополняйте их контрастными аксессуарами: современными очками, строгой прической или грубой обувью. Это сместит акцент с милого образа на стильный и современный.

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