Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тяжелые шторы уходят в прошлое: как современные технологии изменили наши окна
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Как сберечь ваши деньги при продаже авто: правильная работа с чеками вместо вычета
Океан задыхается на глазах: под водой растёт мёртвая зона размером с целую страну
Почему ваши ягодицы "молчат" в тренажере? 5 ошибок, которые убивают прогресс
Чёрный аристократ и городская хитрюга: чем ворон на самом деле отличается от вороны
Вкус не отпускает до последней крошки: секрет этих пирожков прячется в 500 граммах муки
Секреты звериных сердец: почему раннее детство формирует характер питомца так же, как и у человека
Миллионы людей вне закона: Зеленский вычеркнул целую культуру из жизни страны одним росчерком пера

Идеальный блеск — не повод для радости? Что делать, если волосы слишком гладкие, чтобы быть послушными

Моя семья » Красота и стиль

Стекловидные волосы часто называют мечтой любого парикмахера за их зеркальный блеск, но для их обладательниц такая структура становится ежедневным испытанием. Главная проблема — крайне низкая пористость: чешуйки кутикулы прилегают друг к другу настолько плотно, что пряди не пропускают влагу, пигмент и стайлинг. 

Девушка с гладкими волосами
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка с гладкими волосами

Природа зеркального блеска: что такое стекловидные волосы

Стекловидность — это врожденная особенность, а не результат применения филлеров или ламинирования. Плотно закрытая кутикула создает идеально ровную поверхность, которая максимально эффективно отражает свет. Однако эта же "броня" делает волосы упрямыми. Окрашивание превращается в сложный квест, так как краске трудно проникнуть под чешуйки, а классические завивки на таких прядях практически не держатся.

"Стекловидная структура — это природный дар, который не изменить диетами или витаминами. Важно понимать, что агрессивные процедуры вроде химзавивки могут сделать их пористыми, но превратить пористые волосы в стекловидные искусственно невозможно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Три домашних теста на определение типа структуры

Чтобы понять, относятся ли ваши волосы к стекловидному типу, достаточно провести три простых эксперимента в домашних условиях:

  • Тест с водой: Распылите воду на сухую прядь. Если капли скатываются, не впитываясь, — у вас низкая пористость.
  • Тест с узелком: Завяжите волосок в узел. Плотный и эластичный стекловидный волос мгновенно расправится.
  • Тест на скольжение: Если любые заколки и резинки сползают с хвоста в течение получаса, это явный признак избыточной гладкости.

Геометрия и объем: идеальные стрижки

Стекловидные волосы требуют безупречной точности среза. На такой текстуре видна любая ошибка мастера. Стилисты рекомендуют выбирать графичные формы: каре с ровным краем или длинные волосы с прямым густым срезом. Это подчеркивает природную шелковистость и визуально добавляет плотности.

"Для стекловидных волос категорически не подходит глубокая филировка, которая часто создает эффект "общипанных" концов. Вместо этого стоит выбирать техники, делающие край бархатистым и наполненным", — отметил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Ошибочный подход Эффективное решение
Тяжелые масляные маски Легкие сыворотки и водные эмульсии
Начес для объема Текстурирующие пудры и солевые спреи
Шампуни для разглаживания Глубоко очищающие средства без силиконов
Филировка бритвой Прямой графичный срез ножницами

Стратегия ухода: от очищения до термозащиты

Главный враг стекловидных волос — переутяжеление. Традиционные окрашивания возвращают волосам блеск и плотность, но в домашнем уходе нужно соблюдать умеренность. Используйте шампуни с мягкими ПАВ, которые эффективно смывают себум, но не оставляют пленки. Кондиционеры и маски лучше предварительно эмульгировать с водой в ладонях — так их молекулам проще проникнуть сквозь плотную кутикулу.

"Выбирайте продукты с увлажнителями вроде гиалуроновой кислоты или алоэ. Тяжелые масла только притягивают пыль, превращая роскошное сияние в эффект несвежих волос за пару часов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Секреты стойкой укладки для гладких прядей

Чтобы завить стекловидные волосы, необходимо искусственно создать "шершавость". Используйте сухие лаки и текстурайзеры. Главный секрет долговечности локонов — фиксация пряди зажимом до полного остывания. Если снять локон с плойки и сразу отпустить, под собственным весом идеально гладкий волос распрямится мгновенно.

Ответы на популярные вопросы о стекловидных волосах

Можно ли сделать волосы стекловидными с помощью процедур?

Нет, это генетический признак. Салонные процедуры вроде кератинового выпрямления лишь имитируют этот эффект, но часто лишают стекловидные волосы их естественного, пусть и небольшого, объема.

Почему на таких волосах плохо держится краска?

Из-за плотности кутикулы пигменту сложно попасть внутрь стержня. Часто требуется предварительная подготовка (мордонсаж), чтобы слегка "приоткрыть" чешуйки перед окрашиванием.

Помогают ли натуральные масла стекловидным волосам?

Тяжелые масла (кокосовое, аргановое) не проникают внутрь, создавая лишь липкий слой на поверхности. Допустимо использовать 1-2 капли легкого масла (например, абрикосового) строго на кончики.

Как добавить объема у корней?

Используйте специализированные пудры или спреи сильной фиксации на прикорневую зону. Обычные пенки часто оказываются слишком тяжелыми для плотной структуры такого волоса.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Тонкие, как кружево, и без комочков: как за пару минут замесить идеальное тесто для блинчиков
Еда и рецепты
Тонкие, как кружево, и без комочков: как за пару минут замесить идеальное тесто для блинчиков
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Садоводство, цветоводство
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Популярное
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика

На торжественном приеме в Лондоне прозвучали слова, которые жестко фиксируют новую реальность в отношениях двух стран и ставят под вопрос верность курса Британии.

Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Бульон снова мутный? Простая хитрость, после которой суп станет гордостью любой хозяйки
Рано — плохо, поздно — ещё хуже: как ошибка с окучиванием превращает клубни в перепелиное яйцо
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Клубника как свежая с грядки: джем на агаре, который готовится в разы быстрее обычного
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Ультиматум на грани фола: Вашингтон пошел на резкую смену тактики после начала ударов по Ирану
Ультиматум на грани фола: Вашингтон пошел на резкую смену тактики после начала ударов по Ирану
Последние материалы
Тяжелые шторы уходят в прошлое: как современные технологии изменили наши окна
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Как сберечь ваши деньги при продаже авто: правильная работа с чеками вместо вычета
Океан задыхается на глазах: под водой растёт мёртвая зона размером с целую страну
Почему ваши ягодицы "молчат" в тренажере? 5 ошибок, которые убивают прогресс
Чёрный аристократ и городская хитрюга: чем ворон на самом деле отличается от вороны
Идеальный блеск — не повод для радости? Что делать, если волосы слишком гладкие, чтобы быть послушными
Вкус не отпускает до последней крошки: секрет этих пирожков прячется в 500 граммах муки
Секреты звериных сердец: почему раннее детство формирует характер питомца так же, как и у человека
Миллионы людей вне закона: Зеленский вычеркнул целую культуру из жизни страны одним росчерком пера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.