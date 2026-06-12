Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минимум усилий — максимум эстетики: как превратить простой сад в цветущий рай с помощью одного многолетника
Румяный панцирь для идеального ужина: котлеты в кляре удивят сочностью с первого укуса
Строители ждали фундамент, а нашли кошмар: что скрывалось под Кремлём десятилетиями
Больше не стыдно показать соседям: дачный туалет превратится в уютный уголок без запаха
США больше не могут скрывать улики: вскрылось истинное число биолабораторий на Украине
Группировка ВСУ на севере ДНР тает: Киев признал крах обороны ключевого узла в Краматорске
Зрение тает на глазах: привычная бытовая техника лишает защитного барьера
Никакой красоты без насилия: аномалия в механизме создания металлов ломает миф о благородном золоте
Гравитация им не страшна: в бездне обнаружили существ с феноменальными способностями

Битва за молодость: как 3 капли масла шиповника заменят вам половину ваших баночек

Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа теряет способность удерживать влагу: появляются сухость, микротрещины и дряблость, которые не всегда поддаются привычным кремам. В поисках радикального омоложения многие обращаются к агрессивным активам, однако существует природная альтернатива — масло семян дикого шиповника. Этот растительный компонент, известный как "золото Анд", обладает мощным регенерирующим потенциалом, способным конкурировать с профессиональными сыворотками при значительно меньшем риске раздражений.

Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
Фото: ru.freepik.com by gpointstudio is licensed under Free
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте

Биохимический состав: почему шиповник работает

Масло, добываемое из высокогорных сортов шиповника, представляет собой концентрат веществ, напрямую влияющих на клеточный метаболизм. В отличие от минеральных масел, оно не просто создает пленку, а встраивается в структуру эпидермиса.

  • Витаминный комплекс (А, С, Е): природные антиоксиданты блокируют окислительный стресс и замедляют деструкцию коллагеновых волокон.
  • Омега-3 и Омега-6: незаменимые жирные кислоты восстанавливают липидный барьер, предотвращая трансэпидермальную потерю воды.
  • Третиноин естественного происхождения: мягкая форма витамина А стимулирует деление клеток без выраженного "ретинолового дерматита".

"Масло шиповника уникально тем, что содержит высокую концентрацию транс-ретиноевой кислоты. Это позволяет деликатно обновлять роговой слой, что особенно важно для коррекции возрастных изменений у обладательниц чувствительной кожи", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Масло шиповника против ретинола и пилингов

Для коррекции гиперпигментации и рельефа традиционно используют химические эксфолианты или аптечные формы ретиноидов. Однако эти методы часто сопровождаются повреждением защитного слоя.

Средство Основное действие Риски и ограничения
Масло шиповника Питание, осветление пятен, повышение тонуса Индивидуальная непереносимость (редко)
Ретинол Глубокая коррекция морщин, акне Шелушение, сухость, фоточувствительность
АНА-кислоты Мгновенная гладкость, сияние Травматизация барьера, запрет при куперозе

Техника нанесения: пошаговый алгоритм

Чтобы масло принесло пользу, а не спровоцировало отечность или комедоны, необходимо соблюдать этапность ухода. Важно помнить, что жирорастворимые компоненты лучше усваиваются на подготовленной поверхности.

  1. Подготовка: удалите загрязнения мягким очищающим средством. Кожа должна быть слегка влажной — это облегчит распределение липидов.
  2. Активация: разогрейте 2-3 капли в ладонях. Теплое масло обладает более высокой проникающей способностью.
  3. Массаж: наносите средство прижимающими движениями по линиям лимфотока. Для зоны вокруг глаз используйте минимальное количество продукта, двигаясь строго по орбитальной косточке.

"При использовании масел в ежедневном ритуале крайне важно следить за состоянием пор. Если кожа склонна к жирности, масло шиповника лучше добавлять точечно или использовать 1-2 раза в неделю в качестве маски", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Критикуемые ошибки при использовании масел

Самый частый негативный опыт связан с неправильной дозировкой. Избыток масла создает окклюзионную пленку, которая нарушает кожное дыхание. Также опасно наносить средство на лицо с остатками макияжа: это гарантированно приведет к воспалениям, так как жирная среда "запечатывает" бактерии в порах.

Еще одна ошибка — пренебрежение защитой от солнца. Несмотря на антиоксидантные свойства, масло повышает восприимчивость эпидермиса к ультрафиолету. Без SPF-защиты попытка избавиться от возрастной пигментации может обернуться появлением новых пятен.

С чем сочетать для максимального результата

Масло шиповника эффективно работает в дуэте с увлажняющими сыворотками. Например, домашние методы ухода часто предполагают многослойность: сначала наносится гиалуроновая кислота, а затем масло, которое "закрывает" влагу внутри. Также отличные результаты дает сочетание с гелем алоэ вера для снятия раздражения или с концентратами витамина С для усиления эффекта сияния.

"Качественное масло шиповника должно иметь насыщенный золотистый или красноватый оттенок и храниться в темном стекле. Окисленный продукт теряет свои свойства и может навредить коже", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ответы на популярные вопросы о масле шиповника

Можно ли наносить масло шиповника на жирную кожу?

Да, так как оно относится к "сухим" маслам с низким индексом комедогенности. Однако применение должно быть умеренным — не более 2 капель на все лицо.

Как быстро появится результат?

Первые изменения в уровне увлажненности заметны через неделю, но накопительный эффект в виде улучшения тургора кожи проявляется спустя полный цикл обновления эпидермиса (28-30 дней).

Заменяет ли масло шиповника ночной крем?

Для очень сухой кожи — нет, его лучше закрывать кремом. Для нормальной и комбинированной кожи в летний период масло может выступать финальным этапом ухода.

Почему после масла появились отеки под глазами?

Вероятно, средство было нанесено слишком близко к ресницам или в избыточном количестве. Масла способны притягивать воду, поэтому их нельзя использовать на подвижном веке.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Билет в один конец: Ереван лишил приехавших из России права на возвращение домой
Мир. Новости мира
Билет в один конец: Ереван лишил приехавших из России права на возвращение домой
Миллиарды евро на дне Балтики: озвучен реальный срок возвращения газопровода в строй
Газ
Миллиарды евро на дне Балтики: озвучен реальный срок возвращения газопровода в строй
Популярное
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика

На торжественном приеме в Лондоне прозвучали слова, которые жестко фиксируют новую реальность в отношениях двух стран и ставят под вопрос верность курса Британии.

Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Бульон снова мутный? Простая хитрость, после которой суп станет гордостью любой хозяйки
Рано — плохо, поздно — ещё хуже: как ошибка с окучиванием превращает клубни в перепелиное яйцо
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Клубника как свежая с грядки: джем на агаре, который готовится в разы быстрее обычного
Ультиматум на грани фола: Вашингтон пошел на резкую смену тактики после начала ударов по Ирану
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Последние материалы
Зрение тает на глазах: привычная бытовая техника лишает защитного барьера
Никакой красоты без насилия: аномалия в механизме создания металлов ломает миф о благородном золоте
Гравитация им не страшна: в бездне обнаружили существ с феноменальными способностями
За нулевой ценой кроется расчет: хитрости, которые заставят вас платить
Обрезки гипсокартона больше не мусор: как сделать стену в стиле лофт почти бесплатно
Ловушка для иммунитета: какую цену вы платите за ночь под работающим вентилятором
Орбита больше не просто трасса: Маск превращает её в вычислительный улей с миллионом ИИ-пчёл
Вместо густых локонов — пустой кошелёк: вся правда о битве коллагена и биотина
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
За пределами звёзд скрываются смертельные архивы — тёмная сторона неба наконец показывает своё лицо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.