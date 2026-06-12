Больше никакого рабства у колористов: эти техники маскируют седые корни на долгие месяцы

Появление первых серебристых нитей в волосах часто становится сигналом к немедленному поиску записи в салон красоты. На практике же оказывается, что попытка плотно закрасить естественные изменения лишь добавляет хлопот и заставляет чаще посещать парикмахера из-за контрастных корней. Сегодня подход к эстетике зрелости меняется, превращая особенности структуры волос в элемент продуманного имиджа.

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Воздушное растворение через Air Touch

Техника Air Touch прочно удерживает позиции благодаря своей способности создавать ювелирные переходы. В процессе работы мастер использует фен, чтобы выдуть более короткие и тонкие волоски, окрашивая только оставшуюся часть. Это создает эффект диффузии, где светлые участки перемешиваются с натуральными настолько плавно, что граница между ними исчезает.

Для тех, у кого количество седины не превышает 40 процентов, эта методика считается наиболее удачной. Она позволяет не трогать основную массу волос агрессивными составами, фокусируясь на создании рисунка. В итоге прическа выглядит свежей долгое время, а отрастание корней не бросается в глаза из-за отсутствия четкой горизонтальной линии.

"Главное преимущество выдувания прядей воздухом заключается в том, что мы получаем максимально рассредоточенный цвет. Седина встраивается в этот рисунок как дополнительный светлый блик, что делает итоговый результат максимально естественным даже при сильном отрастании", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Философия тихого серебра

Направление Quiet Silver выбирают те, кто готов принять изменения и сделать их своей визитной карточкой. Здесь не ставится задача скрыть или закрасить, акцент смещается на облагораживание оттенка. Колористы используют холодные тонирующие составы, которые нейтрализуют нежелательную желтизну и придают волосам стальной или жемчужный блеск.

Тот самый секрет заключается в использовании нескольких родственных оттенков палитры. Сложное сочетание пепельных, лиловых и графитовых нюансов создает глубину цвета. Лицо при этом визуально выглядит светлее, а образ в целом приобретает строгость и элегантность без лишних усилий.

Быстрый камуфляж для экономии времени

Когда нет возможности проводить в кресле мастера несколько часов, выручает экспресс-тонирование. Эта процедура подразумевает использование специальных полуперманентных составов, которые не проникают глубоко в структуру, а лишь слегка ретушируют белые пряди. Это оптимальное решение для тех, кто ценит естественность.

"Камуфлирующие средства работают очень деликатно, они лишь приглушают яркость седины, не перекрывая ее на сто процентов. Цвет вымывается постепенно и равномерно, поэтому у окружающих не возникает ощущения, что волосы были подвергнуты интенсивному воздействию", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за волосами Ксения Анисимова.

Методика популярна и среди мужчин, так как позволяет избежать эффекта окрашенного шлема. После процедуры волосы сохраняют свою фактуру, а переход к седым участкам становится мягким и едва заметным. Это отличный способ освежить имидж за один короткий визит.

Солнечные блики и объем

Техника Babylights имитирует эффект волос, слегка выгоревших под солнцем. Мастер набирает очень тонкие пряди по всей поверхности головы, создавая мелкое мерцание. В такой игре света седые волосы просто теряются, становясь частью общей светлой массы. Это визуально добавляет прическе густоты и воздушности.

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Если смотреть на вещи проще, то чем меньше толщина окрашенной пряди, тем более естественным будет вид через месяц. Тонкие блики перекрывают седину фрагментарно, создавая многослойный цвет, который не требует ежемесячного обновления.

Правила ухода за структурой

Седой волос лишен пигмента меланина, из-за чего его чешуйки приоткрыты, а сама нить становится жесткой и пористой. Любая техника окрашивания будет выглядеть тускло, если не уделять внимание увлажнению. Без должной подпитки пряди быстро теряют блеск и начинают пушиться.

"Для поддержания лоска важно использовать средства с кислым pH и продукты, содержащие антиоксиданты. Обычный фиолетовый шампунь поможет убрать желтизну, но именно питательная маска вернет волосам эластичность и здоровое сияние", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Важный нюанс кроется в регулярности очистки от налета окружающей среды. Простой состав для глубокого очищения способен вернуть серебристым волосам первоначальную чистоту цвета. Чистые и увлажненные волосы отражают свет гораздо лучше, что делает седину благородной и дорогой на вид.

Ответы на популярные вопросы о седине

Можно ли полностью закрасить седину щадящими красками?

Полное перекрытие возможно только при использовании перманентных составов, так как щадящие средства лишь тонируют поверхность волоса, создавая эффект полупрозрачности.

Как часто нужно делать коррекцию при технике Air Touch?

Благодаря мягкой растушевке границ процедуру можно повторять раз в 4–6 месяцев, поддерживая только яркость оттенка с помощью тонирования между визитами.

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