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Домашний уход работает не хуже салона: какие правила помогают ногтям выглядеть безупречно

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Поддержание здоровья ногтей требует понимания физиологии и отказа от вредных бытовых привычек. Ломкость и расслоение часто становятся следствием неправильного опила пластины или агрессивного воздействия воды. 

Маникюр дома
Фото: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain
Маникюр дома

Распространенные ошибки домашнего ухода

Здоровый ноготь отличается гладкой поверхностью без цветовых пятен и естественным сиянием. Однако регулярный контакт с бытовой химией без защиты рук провоцирует истончение тканей. Использование ногтей в качестве рычага для открывания упаковок наносит механические повреждения, которые невозможно исправить косметическими средствами.

Температурные перепады также влияют на эластичность. В холодное время года отсутствие перчаток приводит к пересушиванию кожи и хрупкости краев. Частое применение жидкостей на основе ацетона лишает пластину естественного липидного слоя, делая ее тусклой.

"Состояние рук напрямую зависит от регулярности увлажнения. Даже самый безопасный маникюр не спасет от ломкости, если кутикула постоянно находится в обезвоженном состоянии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Техника безопасного маникюра

Для качественной обработки потребуются инструменты с правильной абразивностью. Стеклянная пилка 180/240 грит считается оптимальной для натуральных ногтей. Главное правило — движение инструмента должно быть направлено строго в одну сторону. Хаотичный распил провоцирует появление микротрещин и последующее расщепление края.

Перед обработкой кутикулы рекомендуется сделать ванночку с солью. Это размягчит ткани и позволит аккуратно отодвинуть кожу апельсиновой палочкой. Важно избегать глубокого срезания, так как это нарушает защитный барьер и замедляет формирование новых клеток у корня. Если кожа слишком сухая, стоит использовать аптечные масла для смягчения.

Способы укрепления ногтевой пластины

Восстановление структуры — процесс длительный, требующий накопительного эффекта. Хорошо работают еженедельные маски на основе касторового или оливкового масел с добавлением витамина E. Состав втирается в основание и оставляется для воздействия на 15–20 минут. Это помогает уплотнить роговой слой и вернуть здоровый блеск.

Выбор формы также влияет на долговечность результата. Для слабых рук лучше подходят мягкий квадрат или овал, так как они менее подвержены сколам. Чтобы форма ногтей выглядела гармонично, ориентироваться нужно на изгиб кутикулы и длину пальцев.

"Многие пренебрегают базовым покрытием, нанося цветной лак сразу на ноготь. Это ошибка, так как пигменты могут глубоко проникать в пластину, вызывая желтизну", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Влияние питания на рост ногтей

Если пластины растут медленно или постоянно гнутся, внешнего ухода недостаточно. Скорость регенерации во многом зависит от наличия в рационе достаточного количества белка, железа и кальция. Омега-3 жирные кислоты способствуют эластичности, предотвращая растрескивание тканей при нагрузках.

Визуальное восприятие рук зависит и от выбранной палитры. Например, некоторые оттенки педикюра или маникюра могут подчеркивать возрастные изменения или сухость кожи, в то время как нюдовые тона скрывают мелкие неровности.

Инструмент / Средство Назначение
Стеклянная пилка Формирование ровного края без расслоений
Апельсиновая палочка Безопасное отодвигание кутикулы
Масло для кутикулы Питание корня ногтя и увлажнение кожи

"При подборе декоративного покрытия новичкам стоит ориентироваться на составы без резкого запаха. Качественный топ не только защищает цвет, но и создает дополнительный каркас для тонких ногтей", — отметила специально для Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Ответы на популярные вопросы о маникюре

Как часто можно полировать ногти бафом?

Процедуру не стоит проводить чаще одного раза в месяц. Чрезмерное использование бафа истончает пластину, делая ее чувствительной и склонной к ломкости.

Почему ногти становятся желтыми?

Обычно это происходит из-за курения, использования темных лаков без базового слоя или контакта с красящими продуктами без перчаток.

Можно ли укрепить ногти йодом?

Йод обладает подсушивающим свойством. При частом нанесении он может вызвать ожог и чрезмерную сухость, поэтому лучше заменить его специальными солевыми ванночками.

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Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, нейл-эксперт Инна Серова, мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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