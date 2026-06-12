Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда хочется порадовать близких: плов со свининой сделает обычный вечер особенно вкусным
Домашний уход работает не хуже салона: какие правила помогают ногтям выглядеть безупречно
Там, где компас теряет уверенность: какие тайны Карского моря будоражат исследователей
Подводные великаны поражают масштабом: какие рыбы считаются самыми крупными на планете
Когти против слёз: пять правил помогают подружить кошку и ребёнка без царапин
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Обещали доступность, получили ожидание: какие проблемы всплыли у китайских машин в России
Плоский живот без марафонов в зале: эти три упражнения работают всего за 15 минут в день
Шедевр из копеечной рыбы: как запечь скумбрию так, чтобы её приняли за дорогой деликатес

Красота без лишних трат: два аптечных масла помогают сделать ресницы заметно гуще

Моя семья » Красота и стиль

Аптечные масла стоимостью около 50 рублей могут заменить дорогостоящие косметические сыворотки. Касторовое и репейное средства обеспечивают питание фолликулов, делая волоски темнее и плотнее при регулярном использовании в домашних условиях.

Густые ресницы
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Густые ресницы

Свойства базовых аптечных масел

Касторовое масло содержит витамин Е и кислоты, которые удерживают влагу внутри волоса. Это создает визуальный эффект уплотнения, из-за чего ресницы кажутся гуще уже после первых применений. Репейное масло активизирует кровообращение в зоне роста, стимулируя появление новых волосков и предотвращая их преждевременное выпадение.

"Натуральные составы работают за счет накопительного действия, укрепляя структуру волоса изнутри и избавляя от необходимости использовать тяжелый макияж ресниц", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Важной особенностью таких средств является их способность мягко обволакивать каждую ресничку, защищая ее от агрессивного воздействия внешней среды. В отличие от сложных составов, простые масла не содержат консервантов и отдушек, что снижает риск химического повреждения слизистой глаза при аккуратном использовании.

Правила безопасного нанесения

Для процедуры лучше использовать чистую щеточку от старой туши или ватную палочку. Масло наносится тонким слоем от середины волосков к кончикам, не затрагивая веко. Это предотвращает закупорку желез и появление ячменя. Остатки средства через 15—20 минут следует промокнуть сухой салфеткой, чтобы избежать попадания состава в глаза.

Тип масла Основное действие
Касторовое Пигментация и плотность
Репейное Стимуляция роста

Процедуру рекомендуется проводить вечером, после полного демакияжа. Современные корейские техники очищения позволяют подготовить кожу максимально бережно. Чистая поверхность обеспечивает беспрепятственное проникновение полезных веществ к корням ресниц.

Как избежать отеков и раздражения

Основная ошибка новичков — обильное нанесение масла на всю ночь. Продукт имеет вязкую консистенцию, которая при избытке может вызвать утренние отеки век. Перед первым использованием необходимо провести тест на аллергию, нанеся каплю средства на внутренний сгиб локтя и выждав сутки.

"Чрезмерное использование жирных текстур часто приводит к дискомфорту, поэтому крайне важно соблюдать умеренность дозировки", — отметил специально для Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Если после нанесения появилось покраснение или зуд, следует немедленно промыть глаза проточной водой. Специалисты рекомендуют использовать аптечные масла курсами по 4 недели, после чего делать двухнедельный перерыв, чтобы луковицы не привыкали к постоянной стимуляции.

Рецепты масляных смесей

Для усиления эффекта касторовое и репейное масла можно смешивать в пропорции 1:1. Добавление одной капли витамина А в масляном растворе поможет ускорить регенерацию клеток. Такая комбинация особенно полезна, когда нужно провести восстановление фолликулов после агрессивного воздействия внешних факторов.

Хранить готовую смесь лучше в темном прохладном месте в стеклянном флаконе. Важно следить за свежестью продукта: появление резкого неприятного запаха или изменение цвета состава говорит об окислении жиров. Использование просроченного масла может навредить здоровью глаз и кожи век.

Ожидаемый эффект и сроки

Первые изменения становятся заметны через 14—20 дней. Волоски приобретают более темный оттенок и природный блеск, что позволяет минимизировать макияж ресниц в повседневной жизни. Пигмент становится ярче благодаря глубокому увлажнению рогового слоя.

"Масла не могут изменить генетику, но способны максимально раскрыть природный потенциал густоты и длины", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова.

К концу первого месяца использования ресницы становятся эластичными, меньше ломаются при использовании керлера или во время демакияжа. Даже техника нанесения туши на здоровые ресницы дает совершенно иной визуальный результат без комков и склеивания.

Ответы на популярные вопросы о маслах

Можно ли использовать подсолнечное масло вместо аптечного?

Пищевое растительное масло имеет другой молекулярный вес и состав, оно хуже впитывается и может вызвать сильное раздражение слизистой.

Как быстро смыть масло, если оно попало в глаза?

Необходимо использовать теплую кипяченую воду или специальный физраствор, промывая глаз от внешнего угла к внутреннему.

Помогают ли масла при полном отсутствии ресниц?

Масла работают только с существующими луковицами. Если выпадение носит патологический характер, требуется консультация профильного врача.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Недвижимость
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Садоводство, цветоводство
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Наука и техника
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Последние материалы
Подводные великаны поражают масштабом: какие рыбы считаются самыми крупными на планете
Когти против слёз: пять правил помогают подружить кошку и ребёнка без царапин
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Обещали доступность, получили ожидание: какие проблемы всплыли у китайских машин в России
Красота без лишних трат: два аптечных масла помогают сделать ресницы заметно гуще
Плоский живот без марафонов в зале: эти три упражнения работают всего за 15 минут в день
Шедевр из копеечной рыбы: как запечь скумбрию так, чтобы её приняли за дорогой деликатес
Свекла вырастет как на подбор: один знак в июне скажет, будет урожай или пустая ботва
Ваша ванная убивает красоту: привычный способ хранения превратит дорогую косметику в яд
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.