Больше не только для выходных: какие шорты летом 2026 носят на прогулки, встречи и ужины

Городской дресс-код 2026 года окончательно реабилитировал шорты. Модели, которые раньше считались уместными только на побережье или даче, заняли место в деловых гардеробах. Дизайнеры предлагают рассматривать этот предмет одежды как полноценную альтернативу брюкам и юбкам в условиях летнего зноя.

Фото: Pravda.ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пиджак и черные шорты бермуды

Бермуды в мужском стиле

Классические бермуды со стрелками стали основой летнего офисного гардероба. Длина до колена или середины бедра позволяет соблюдать формальные правила, сохраняя комфорт при высоких температурах. Такие модели лучше всего сочетаются с объемными жакетами, создавая силуэт современного делового костюма.

Для создания собранного образа подходят плотные ткани: лен, хлопок или тонкая шерсть. Из обуви стоит выбрать лоферы или балетки, которые подчеркнут серьезность намерений. Цветовая гамма остается сдержанной — песочные, графитовые или темно-синие оттенки выглядят наиболее выигрышно.

"Бермуды сегодня — это укороченная версия брюк, а не деталь пляжного комплекта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Шелк и сатин вне дома

Гладкие фактуры с легким блеском перестали быть частью исключительно вечерних или домашних комплектов. Летом 2026 года атласные шорты комбинируют с грубыми материалами, например, с плотными хлопковыми футболками или мужскими рубашками. Это создает необходимый баланс фактур.

Чтобы образ не выглядел слишком расслабленным, важно дополнять мягкие шорты аксессуарами четкой формы. Жесткая сумка и закрытая обувь помогут избежать эффекта одежды для сна. Такое сочетание уместно для ужинов на верандах или длительных прогулок по центру города.

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Спортивные модели и контрасты

Короткие шорты, напоминающие волейбольную форму, требуют особого подхода к стилизации. Основное правило — максимально строгий верх. В 2026 году мода строится на противоречии: тренировочный низ уравновешивается приталенным кардиганом или жакетом. Модные шорты летом часто имеют контрастный кант или эластичный пояс.

Важно отказаться от кед и кроссовок в пользу более женственной обуви. Балетки с острым носом или туфли на небольшом каблуке мгновенно переводят спортивную вещь в разряд трендовой городской одежды. Добавление сдержанных украшений завершит этот сложный, но актуальный ансамбль.

"Секрет городской адаптации спортивных вещей заключается в полном отсутствии других спортивных элементов в образе", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Сила монохромных сочетаний

Использование одного цвета для всего комплекта — самый быстрый способ сделать шорты частью элегантного образа. Когда верх и низ совпадают по оттенку, одежда воспринимается как единый визуальный блок. Это визуально вытягивает силуэт и делает наряд более статусным.

Даже простые льняные шорты в паре с льняной рубашкой того же тона выглядят дороже, чем разрозненные вещи. Использование разных фактур в рамках одной гаммы — например, сочетание кожи и трикотажа — добавляет образу необходимую глубину и сложность.

Пижамный крой для прогулок

Шорты в полоску, напоминающие мужские боксеры, стали хитом подиумов. Этот тренд требует уверенности и правильного сопровождения. Главная задача — показать, что выбор такой модели был осознанным фешн-решением, а не следствием спешки при выходе из дома.

Для этого пижамные модели комбинируют со структурированными сумками и строгими очками. Хорошо работают плотные материалы верха, которые создают каркас. Летние тренды допускают ношение таких шорт с классическими голубыми рубашками, застегнутыми на все пуговицы.

"Пижамный стиль требует безупречной обуви, иначе вы рискуете выглядеть слишком расслабленно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о ношении шорт в городе

Какие шорты выбрать для офиса?

Лучшим выбором станут бермуды со стрелками из костюмной ткани. Длина должна быть не выше середины бедра, чтобы образ оставался сдержанным.

С какой обувью нельзя носить шорты в городе?

Рекомендуется избегать пляжных шлепанцев и массивных кроссовок. Лучше отдать предпочтение лоферам, балеткам или сандалиям с тонкими ремешками.

Как носить очень короткие шорты?

Короткий низ обязательно должен сопровождаться закрытым и объемным верхом — например, жакетом с мужского плеча или свободной рубашкой.

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