Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока одни живут у дилера, другие ездят без проблем: 10 самых надёжных кроссоверов в 2026 году
Свёкла будет сладкой, как мед: что нужно сделать в середине июня, чтобы не разочароваться в урожае
Кухня в стиле "деревня": как использовать натуральные материалы, не превращая квартиру в избу
Мозг Эйнштейна в банке из-под печенья: как физик стал реликвией, которую возили в багажнике
Клубника как свежая с грядки: джем на агаре, который готовится в разы быстрее обычного
Апельсиновая корка или просто отёки? Как правильно делать массаж, чтобы не навредить себе
Не только ради формы: восемь упражнений для ягодиц помогут укрепить спину и осанку
Компактно и сочно: как превратить вертикальную грядку в главный источник урожая
Кружево в большом городе: как превратить самый романтичный тренд в дерзкий образ

Мода делает круг: купальник из эпохи 90-х снова становится главным героем пляжного сезона

Моя семья » Красота и стиль

Индустрия пляжного отдыха переживает трансформацию. Цельные модели купальников вытесняют классические бикини, становясь базовым элементом летнего гардероба. Этот силуэт перестал быть исключительно функциональной вещью для плавания, превратившись в полноценную замену топам и боди для городских прогулок.

Слитный купальник
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слитный купальник

Смена приоритетов в летнем гардеробе

Летний сезон 2026 года характеризуется отказом от минимализма в пользу архитектурных форм. Женщины чаще выбирают закрытые модели, которые обеспечивают визуальную коррекцию фигуры и позволяют создавать многослойные образы. Популярность таких решений обусловлена их способностью адаптироваться под разные типы внешности, сохраняя актуальность в любой обстановке.

В отличие от разрозненных комплектов, слитный вариант формирует единую вертикаль, что помогает сделать силуэт подтянутым и завершенным. Это особенно заметно в коллекциях, ориентированных на сочетание пляжного отдыха с посещением прибрежных ресторанов или прогулок по набережной.

"Цельный купальник сегодня выступает как фундамент образа. Он позволяет женщине чувствовать себя защищенной и при этом выглядеть элегантно без лишних усилий", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Прошедшие недели моды, включая Miami Swim Week, подтвердили доминирование монохромных и графичных решений. Дизайнеры делают ставку на сложные конструкции: асимметричные лямки, вырезы на талии и открытую спину. Эти элементы заимствованы из вечерней моды, что делает границу между купальной одеждой и светским нарядом почти незаметной.

Зарубежные инфлюенсеры активно продвигают идею практичности. Модели с высоким вырезом бедра, ставшие популярными благодаря медийным персонам, возвращают интерес к эстетике девяностых годов. Однако современные ткани и способы обработки делают эти вещи более комфортными для длительного ношения, чем их исторические прототипы.

Конструктивные особенности актуальных моделей

Выбор материалов в 2026 году сместился в сторону матовых фактур и тканей с легким компрессионным эффектом. Это обеспечивает надежную фиксацию и поддержку без использования жестких каркасов. Особое внимание уделяется деталям: контрастным кантам, которые подчеркивают линии тела, и фурнитуре, устойчивой к воздействию соленой воды.

Элемент дизайна Визуальный эффект
Высокий вырез бедра Удлиняет ноги, придает динамику
Глубокое декольте Акцентирует внимание на верхней части
Боковые вырезы Визуально сужают линию талии

Важно учитывать, что тренды купальников теперь включают кастомизацию. Возможность регулировать высоту выреза или длину бретелей позволяет адаптировать вещь под свои параметры, что критично для комфортного отдыха.

Интеграция в повседневный стиль

Современные женщины ценят вещи, способные на трансформацию. Цельный купальник легко комбинируется с широкими льняными брюками или юбками миди. Такой комплект позволяет сразу после пляжа отправиться по делам, добавив лишь пару аксессуаров. Итальянский стиль часто базируется именно на таких универсальных связках.

"Мы наблюдаем, как пляжная одежда становится частью городского костюма. Правильно подобранный купальник заменяет боди и отлично смотрится с жакетом", — отметила специально для Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Для создания полноценного образа эксперты рекомендуют использовать стильные купальники в сочетании с лаконичной обувью — балетками или сандалиями на плоской подошве. Это подчеркивает осознанный подход к формированию отпускной капсулы, где каждая единица одежды выполняет несколько функций.

Психология комфорта и новые стандарты

Популярность закрытых моделей связана и со стремлением к психологическому комфорту. Возможность двигаться активно, не беспокоясь о надежности фиксации одежды, делает отдых более качественным. Индустрия отходит от идеи, что пляжная одежда должна быть максимально открытой для получения загара.

"Современная мода ориентирована на самоощущение женщины. Цельный крой дает ту степень свободы, которую сложно получить в раздельных моделях", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о пляжной моде

Подходит ли такой фасон для коррекции фигуры?

Да, за счет единого полотна ткани и вставок из эластичных материалов такие модели эффективно выравнивают силуэт и поддерживают пресс.

С какими аксессуарами носить купальник вне пляжа?

Хорошо работают крупные серьги, ремни поверх юбки или брюк, а также классические солнечные очки в роговой оправе.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Садоводство, цветоводство
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Билет в один конец: Ереван лишил приехавших из России права на возвращение домой
Мир. Новости мира
Билет в один конец: Ереван лишил приехавших из России права на возвращение домой
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Последние материалы
Кухня в стиле "деревня": как использовать натуральные материалы, не превращая квартиру в избу
Мода делает круг: купальник из эпохи 90-х снова становится главным героем пляжного сезона
Мозг Эйнштейна в банке из-под печенья: как физик стал реликвией, которую возили в багажнике
Клубника как свежая с грядки: джем на агаре, который готовится в разы быстрее обычного
Апельсиновая корка или просто отёки? Как правильно делать массаж, чтобы не навредить себе
Не только ради формы: восемь упражнений для ягодиц помогут укрепить спину и осанку
Компактно и сочно: как превратить вертикальную грядку в главный источник урожая
Кружево в большом городе: как превратить самый романтичный тренд в дерзкий образ
Автомат без переплаты ещё существует: какие новые автомобили укладываются в 2,5 млн рублей
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.