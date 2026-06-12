Апельсиновая корка или просто отёки? Как правильно делать массаж, чтобы не навредить себе

Гладкая кожа и подтянутый силуэт — результат правильного ухода, а не болезненных процедур. Домашний массаж может стать приятным бьюти-ритуалом, который отлично справляется с отечностью и возвращает тканям тонус. Как легко запустить лимфодренаж и какие простые техники дают результат?
Самомассаж работает как часть комплексного ухода, но не стоит ждать мгновенного исчезновения рельефа. Основная польза заключается в стимуляции тока лимфы и выведении лишней жидкости, что визуально делает бедра и ягодицы более подтянутыми сразу после сеанса. Регулярность в этом вопросе важнее интенсивности: лучше делать мягкий массаж трижды в неделю, чем один раз довести кожу до воспаления.
Для качественного старта не нужно скупать весь ассортимент косметического магазина. Достаточно выбрать один инструмент и подходящее средство для скольжения. Если вы предпочитаете домашний уход, который не занимает много времени, остановитесь на масле или щетке с натуральной щетиной.
"При выборе щетки важно проверить жесткость на внутренней стороне запястья. Щетина должна ощутимо воздействовать на кожу, но не царапать ее, иначе вместо лимфодренажа вы получите раздражение", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.
Золотое правило антицеллюлитного массажа: все движения направлены снизу вверх, по вектору лимфотока. Начинайте с легкого разогрева, постепенно увеличивая нажим, но не доводя до дискомфорта.
|Метод массажа
|Главная рекомендация / Результат
|Сухая щетка
|Использовать только до душа. Отшелушивает и бодрит
|Вакуумные банки
|Не задерживать на одном месте. Глубоко прорабатывает отеки
|Ручная техника
|Безопасно для сосудов. Максимальный контроль нажима
|Последовательность
|Всегда двигаться снизу вверх — к лимфоузлам
Кожа на разных участках тела отличается по плотности и чувствительности. Бёдра и ягодицы позволяют использовать интенсивные техники, в то время как зона живота требует предельной осторожности. Манипуляции на передней брюшной стенке проводятся строго по часовой стрелке мягкими круговыми движениями. При наличии сосудистой сетки лучше отказаться от банок в пользу ручного поглаживания.
"Для закрепления эффекта гладкости важно не забывать об увлажнении. После интенсивного массажа кожа теряет влагу и нуждается в восстановлении барьерного слоя", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.
Почему после массажа появляются синяки?
Гематомы возникают из-за разрыва капилляров при чрезмерном давлении или неправильном использовании вакуумных банок. Это не свидетельствует об эффективности, а говорит о травме. В следующий раз следует уменьшить нажим.
Поможет ли массаж похудеть?
Массаж работает с качеством кожи и подкожно-жировой клетчатки, выводя лишнюю воду. Для уменьшения жировой прослойки необходимо сочетать уход с дефицитом калорий и физической нагрузкой.
Можно ли делать процедуру ежедневно?
Ручной массаж с маслом допустим ежедневно. Техники с сухой щеткой или банками лучше ограничить 2-3 разами в неделю, чтобы кожа успевала восстанавливаться.
Какие главные противопоказания?
К ним относятся варикозное расширение вен, тромбоз, кожные высыпания, повреждения кожного покрова и беременность. При любых сомнениях лучше проконсультироваться с врачом-флебологом.
Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
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