Апельсиновая корка или просто отёки? Как правильно делать массаж, чтобы не навредить себе

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Гладкая кожа и подтянутый силуэт — результат правильного ухода, а не болезненных процедур. Домашний массаж может стать приятным бьюти-ритуалом, который отлично справляется с отечностью и возвращает тканям тонус. Как легко запустить лимфодренаж и какие простые техники дают результат?

Девушка делает массаж
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка делает массаж

Реальные возможности домашнего массажа

Самомассаж работает как часть комплексного ухода, но не стоит ждать мгновенного исчезновения рельефа. Основная польза заключается в стимуляции тока лимфы и выведении лишней жидкости, что визуально делает бедра и ягодицы более подтянутыми сразу после сеанса. Регулярность в этом вопросе важнее интенсивности: лучше делать мягкий массаж трижды в неделю, чем один раз довести кожу до воспаления.

Что подготовить для процедуры

Для качественного старта не нужно скупать весь ассортимент косметического магазина. Достаточно выбрать один инструмент и подходящее средство для скольжения. Если вы предпочитаете домашний уход, который не занимает много времени, остановитесь на масле или щетке с натуральной щетиной.

  • Масло или крем. Выбирайте средства с плотной текстурой. Базовые масла (миндальное, виноградных косточек) обеспечивают идеальное скольжение.
  • Инструменты. Вакуумные силиконовые банки дают глубокую проработку, а щетки подходят для сухого растирания.
  • Финальный уход. После сеанса кожа максимально восприимчива к компонентам, поэтому увлажняющее молочко или гель с ментолом закрепят результат.

"При выборе щетки важно проверить жесткость на внутренней стороне запястья. Щетина должна ощутимо воздействовать на кожу, но не царапать ее, иначе вместо лимфодренажа вы получите раздражение", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Пошаговая техника выполнения

Золотое правило антицеллюлитного массажа: все движения направлены снизу вверх, по вектору лимфотока. Начинайте с легкого разогрева, постепенно увеличивая нажим, но не доводя до дискомфорта.

  1. Теплыми ладонями поглаживайте кожу от колен к бедрам.
  2. Круговыми движениями "прогрейте" ткани, пока кожа слегка не порозовеет.
  3. Сформируйте складку и аккуратно перекатывайте ее вверх. Быстрые захваты мелкими участками пальцев стимулируют приток крови.
Метод массажа Главная рекомендация / Результат
Сухая щетка Использовать только до душа. Отшелушивает и бодрит
Вакуумные банки Не задерживать на одном месте. Глубоко прорабатывает отеки
Ручная техника Безопасно для сосудов. Максимальный контроль нажима
Последовательность Всегда двигаться снизу вверх — к лимфоузлам

Особенности проработки разных зон

Кожа на разных участках тела отличается по плотности и чувствительности. Бёдра и ягодицы позволяют использовать интенсивные техники, в то время как зона живота требует предельной осторожности. Манипуляции на передней брюшной стенке проводятся строго по часовой стрелке мягкими круговыми движениями. При наличии сосудистой сетки лучше отказаться от банок в пользу ручного поглаживания.

"Для закрепления эффекта гладкости важно не забывать об увлажнении. После интенсивного массажа кожа теряет влагу и нуждается в восстановлении барьерного слоя", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ответы на популярные вопросы об антицеллюлитном массаже

Почему после массажа появляются синяки?

Гематомы возникают из-за разрыва капилляров при чрезмерном давлении или неправильном использовании вакуумных банок. Это не свидетельствует об эффективности, а говорит о травме. В следующий раз следует уменьшить нажим.

Поможет ли массаж похудеть?

Массаж работает с качеством кожи и подкожно-жировой клетчатки, выводя лишнюю воду. Для уменьшения жировой прослойки необходимо сочетать уход с дефицитом калорий и физической нагрузкой.

Можно ли делать процедуру ежедневно?

Ручной массаж с маслом допустим ежедневно. Техники с сухой щеткой или банками лучше ограничить 2-3 разами в неделю, чтобы кожа успевала восстанавливаться.

Какие главные противопоказания?

К ним относятся варикозное расширение вен, тромбоз, кожные высыпания, повреждения кожного покрова и беременность. При любых сомнениях лучше проконсультироваться с врачом-флебологом.

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Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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