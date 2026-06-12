Кружевные фактуры перестали быть атрибутом исключительно торжественных выходов или ретро-образов: летом 2026 года этот материал возглавил списки самых практичных решений для города. После затяжного доминирования мешковатых силуэтов и стиля оверсайз в женский гардероб возвращается детализация, где кружевная юбка выступает не как сложный вечерний элемент, а как база для минималистичных и даже спортивных сочетаний.
В текущем сезоне фокус сместился с отдельных кружевных вставок на изделия, полностью выполненные из ажурного полотна. Наиболее востребованными формами стали юбки-карандаши средней длины, А-силуэты и летящие макси-модели с высокими разрезами. Такая архитектура вещи позволяет ткани "играть" при ходьбе, сохраняя при этом строгость линий.
"При выборе кружева важно обращать внимание на плотность плетения. Крупное, фактурное кружево лучше держит форму и визуально корректирует фигуру, тогда как слишком тонкое может подчеркнуть малейшие недостатки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей и внешним видом Ксения Анисимова.
Палитра этого лета строится на контрастах. Белоснежные и молочные оттенки остаются классикой, подчеркивающей загар, в то время как черный цвет добавляет образу драматизма. Для более мягких сочетаний дизайнеры предлагают пастельный ряд: мятный, нежно-сиреневый и сливочный. Эти тона помогают интегрировать кружево в повседневность, снижая градус нарядности до комфортного городского уровня.
Современная эклектика диктует правило "сочетай несочетаемое". Чтобы кружевная юбка не выглядела как деталь из бабушкиного сундука, её необходимо уравновешивать максимально простыми вещами. В этом сезоне кеды под платье или юбку считаются базой, но для более острого образа стоит обратить внимание на теннисную обувь или лаконичные сандалии.
"Игра на разнице фактур — самый простой способ освежить гардероб. Попробуйте сочетать нежное кружево с грубым хлопком мужской рубашки или гладким трикотажем поло. Это лишает вещь излишней 'будуарности'", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Для создания гармоничного силуэта можно использовать обувь из 90-х, которая вновь вернулась на подиумы. Веревочные сандалии или мюли на небольшом каблуке добавят образу легкости, не перегружая его лишними деталями. Аксессуары в этом случае должны быть минималистичными: тонкие цепочки или лаконичные кожаные сумки жесткой формы.
Вопрос уместности просвечивающих тканей в городе решается с помощью продуманной многослойности. Большинство производителей сегодня выпускают модели с вшитыми чехлами или короткими подкладками. Это позволяет сохранить эффект легкости кружева, не нарушая границ приличия. Для тех, кто готов к смелым экспериментам, актуален прием наслоения: кружевную юбку можно надеть поверх плотной шелковой комбинации или льняного платья.
"Элегантность образа с кружевом напрямую зависит от того, насколько грамотно скрыто нижнее белье. Использование плотных шортов в тон кожи или юбки-чехла — обязательное условие для выхода в свет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru визажист и стилист Анастасия Коршунова.
|Ошибочный подход
|Стильное решение 2026
|Обилие аксессуаров и страз
|Минимализм: простая белая футболка или поло
|Слишком тонкое, "бельевое" кружево без подклада
|Плотное ажурное плетение с чехлом до середины бедра
|Туфли-лодочки на высоком шпильке
|Балетки, вьетнамки с кожаными ремешками или кеды
|Приталенный кружевной "тотал-лук"
|Сочетание кружевного низа с объемным верхом (оверсайз рубашка)
С чем носить кружевную юбку в офис?
Лучшим дополнением станет классический жакет "мужского" кроя или строгая хлопковая рубашка. Обувь должна быть закрытой, например, лоферы или балетки с острым носом.
Мнется ли кружево в течение дня?
Это зависит от состава. Изделия с добавлением синтетических нитей практически не мнутся, тогда как полностью хлопковое кружево требует более деликатного обращения, но лучше пропускает воздух.
Какая сумка подойдет к такому образу?
Выбирайте модели с четким каркасом. Мягкие сумки-шопперы в сочетании с кружевом могут сделать образ слишком небрежным и "пижамным".
Можно ли носить кружево женщинам после 40?
Да, при условии выбора длины миди или макси и сочетания с более плотными, статусными тканями, такими как шелк или качественный деним.
В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.