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Лето начинается с нового оттенка: эти окрашивания возвращают волосам блеск и объём

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Летнее обновление внешности часто начинается с кресла колориста. Смена оттенка помогает освежить образ без радикальных перемен в длине. Выбор правильной техники окрашивания позволяет сохранить здоровье структуры волос и упростить ежедневный уход в жаркий сезон.

Волосы цвета розовое личи
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы цвета розовое личи

Теплый песочный блонд

Техника подразумевает создание тонких осветленных прядей с плавным отступом от корней. Мастер доводит пигмент до стадии светлого желтого, после чего выполняет тонирование в бежевых тонах. Кончики обычно остаются на тон светлее основной массы, что создает эффект выгоревших на солнце локонов.

Такой подход минимизирует повреждения, так как не требует агрессивного обесцвечивания прикорневой зоны. Песочные тона выглядят естественно и не создают резкого контраста при отрастании. Правильный график ухода поможет дольше сохранить чистоту цвета.

"Песочные оттенки требуют регулярного увлажнения, особенно если вы планируете отпуск. Важно заранее продумать, как защитить прическу, чтобы морская соль не пересушила осветленные участки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Градиент розовое личи

Это многослойное окрашивание, где сочетаются пастельные розовые и едва заметные фиолетовые нюансы. Цвет распределяется неравномерно, имитируя мягкий румянец. Особенность техники в том, что при вымывании пигмента оттенок переходит в благородный пудровый беж без грязного подтона.

Для поддержания интенсивности розового личи рекомендуется использовать бессульфатные средства. Если игнорировать правила очищения, ингредиенты в шампуне могут быстро разрушить хрупкую молекулу розового цвета.

Глубокий монохромный брюнет

Вариант для тех, кто предпочитает темную палитру, но хочет добавить волосам визуального объема и глянцевого блеска. Окрашивание проводится внутри одной цветовой гаммы без резких переходов. Это позволяет нейтрализовать нежелательную рыжину, которая часто проявляется под воздействием ультрафиолета.

Монохромная техника акцентирует внимание на качестве полотна волос. Чтобы цвет выглядел дорого, необходимо следить за гладкостью кутикулы. Часто даже одна ошибка после мытья может лишить прическу ожидаемого сияния.

Техника Основное преимущество
Песочный блонд Естественный вид при отрастании корней
Вишневая кола Плотное перекрытие седины без осветления
Грибной пепел Холодный подтон без потери глубины цвета

"Темные холодные оттенки наиболее капризны летом. Воздействие солнца быстро превращает пепельный брюнет в теплый каштан, поэтому использование SPF-спреев становится обязательным", — отметил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Землистый грибной пепел

Сложное сочетание серого, бежевого и коричневого пигментов создает специфический холодный оттенок. Он подходит тем, кто избегает желтых и золотистых переливов. Работа с такой палитрой требует профессионализма, так как важно сохранить чистоту серого нюанса на коричневой базе.

Этот цвет хорошо сочетается с современными короткими формами. Правильно подобранные летние стрижки подчеркнут графичность пепельных прядей и облегчат процесс укладки в жару.

Насыщенная вишневая кола

Бордово-коричневый микс стал востребованным благодаря способности оживлять темную базу без предварительного обесцвечивания. Краситель мягко корректирует природный пигмент, придавая волосам сочный винный отблеск, который особенно ярко проявляется при дневном свете.

Вишневые тона считаются одними из самых стойких среди цветных окрашиваний. Они эффективно маскируют седину и не требуют частого посещения салона для коррекции длины, если корни не слишком светлые.

"При выборе ярких оттенков важно обращать внимание на состояние кожи головы. Здоровье корней напрямую влияет на то, насколько долго будет держаться пигмент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Мягкий клубничный блонд

В текущем сезоне классический розовый подтон трансформировался в более теплый персиковый и абрикосовый. Это создает эффект мягкого глянца по всей длине. Оттенок добавляет визуальной густоты светлым волосам и подходит обладательницам теплого цветотипа.

Размытость цвета позволяет избежать эффекта парика. Даже при минимальном подкрашивании создается видимость здорового блеска, что критически важно для поврежденных осветлением волос.

Ответы на популярные вопросы о летнем окрашивании

Как защитить новый цвет от вымывания на солнце?

Используйте головные уборы и специальные несмываемые средства с UV-фильтрами. Они создают барьер, препятствующий разрушению пигмента ультрафиолетовыми лучами.

Можно ли делать окрашивание перед поездкой на море?

Желательно проводить процедуру за 10–14 дней до отпуска. Это даст время кутикуле закрыться и закрепить пигмент, что снизит риск быстрого обесцвечивания в соленой воде.

Какой оттенок меньше всего требует коррекции?

Наиболее практичными являются сложные техники с отступом от корней, такие как песочный блонд или градиент личи. Они позволяют не посещать мастера до 3–4 месяцев.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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