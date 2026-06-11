Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лишний вес стал настоящим кошмаром: дочь певицы Славы призналась в потере контроля над ситуацией
Мускулы больше не прячут: Тайвань сменил тактику и нанес демонстративные удары в сторону Китая
90 минут против старости: как работа с весом ставит организм на защиту
Милота обернулась трагедией: как генетическая ошибка обрекает вислоухих кошек на мучения
Древние пирамиды десятилетиями игнорировали в отчетах: случайная загрузка файлов открыла портал в прошлое
Миллионы рублей уходят в трубу: конструктивный просчёт в популярном кроссовере не даёт покоя владельцам
Металлическая ложка всё испортит: старинный рецепт варенья с целой клубникой и рубиновым сиропом
Тело превратилось в руины: пьяный водитель едва не перечеркнул карьеру Райана Рейнольдса
Париж и Берлин предложили ограничить полномочия Каллас и реформировать дипслужбу ЕС

Эффект лифтинга без уколов: какой цвет волос вернёт лицу здоровое сияние после 55

Моя семья » Красота и стиль

После 55 лет цвет волос начинает работать не только на образ, но и на лицо. Один оттенок делает черты мягче и свежее, другой усиливает тени, покраснения и морщины. Стилист Юлия в канале «Стильный гардероб 50+» объяснила, какие тона лучше выбирать, если задача — не просто сменить цвет, а сохранить живой и легкий вид.

Волосы
Фото: unsplash.com by Maksim Chernishev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Волосы

Почему тёмный цвет волос старит после 55

Многие женщины после 50 лет выбирают тёмные оттенки. Но с возрастом кожа теряет румянец и становится светлее. На этом фоне чёрные пряди усиливают контраст. Он подчёркивает тени под глазами, носогубные складки, усталость и морщины.

Чёрный цвет лучше смотрится на женщинах с яркими чертами лица, смуглой кожей и выразительными бровями. Если кожа светлая, такой оттенок может сделать лицо визуально бледнее.

"Чёрный цвет работает на сильном природном контрасте. Если его слишком много, лицо теряет мягкость и кажется жёстче", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Бурова.

Какие оттенки молодят и как их подбирать

Почти всем женщинам после 55 лет идут тёплые оттенки. Пшеничный, карамельный, медовый и мягкие каштановые тона смягчают черты и делают кожу визуально свежее.

Холодные оттенки — пепельный, платиновый, серебристый — тоже могут выглядеть удачно. Но они сильнее выделяют покраснения, купероз и неровности кожи. Тёплая палитра в этом случае работает мягче.

Стилист привела пример клиентки Людмилы, 59 лет. Она постепенно ушла от тёмного шоколада к карамельному блонду за три визита к мастеру. По словам женщины, муж заметил не смену цвета, а то, что она стала выглядеть свежее.

"Если женщина сомневается, лучше начать с оттенка на полтона или тон светлее привычного. Такой шаг меняет лицо мягко и без резкого перехода", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Переход на светлый или тёплый тон нередко помогает и тем, кто давно носит один и тот же цвет. В этом случае образ не теряет узнаваемость, но выглядит легче. Окрашивание волос после 55 лет часто требует не радикального, а аккуратного сдвига в сторону более мягкой палитры.

Почему техника окрашивания важнее одного цвета

Однотонное окрашивание старит. В природе ровного цвета не бывает: в волосах всегда есть переходы, которые создают солнце, ветер и время. Без этих нюансов пряди выглядят плоско и добавляют возраст.

Стилист советует мягкое мелирование, балаяж или эйр-тач. Эти техники дают объём и делают волосы визуально живыми. Ещё один плюс — отросшие корни не бросаются в глаза так быстро, как при сплошном окрашивании.

Если нет возможности часто ходить в салон, такие решения удобнее. Они дольше сохраняют аккуратный вид и не требуют подкрашивания каждые три недели.

"Натуральный переход оттенков выглядит убедительнее сплошного цвета. Он сохраняет ощущение объёма и помогает отрастать корням без резкой границы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер Светлана Козлова.

Что ещё учесть при смене оттенка

При покраске волос важно не забывать о бровях. Иногда достаточно оттеночного геля на один-два тона светлее, чтобы образ выглядел мягче.

Имеет значение и цвет корней. Если нет возможности регулярно обновлять окрашивание, лучше выбирать оттенок ближе к натуральному. Тогда отрастающие пряди не будут резко выделяться.

Стилист также рассказала о клиентке Вере, которой 61 год. Женщина много лет красилась в рыжий и не хотела от него отказываться. Вместо резкого смены образа ей предложили более мягкий медный оттенок. Так имидж изменился без ощущения, что привычный образ потерян.

Сама Юлия носит балаяж и уже выстраивает план окрашивания на десять лет вперёд. Она собирается постепенно уходить в более светлую палитру и прятать первую седину за счёт мелирования.

ошибка / привычка совет / лайфхак / результат
Ставка на чёрный цвет после 55 лет Лучше выбирать тёплые тона, которые смягчают черты лица
Ровное однотонное окрашивание Мягкое мелирование, балаяж или эйр-тач дают объём и естественный переход
Слишком резкая смена имиджа Переход на полтона или тон светлее проходит спокойнее
Игнорирование бровей Лёгкая коррекция оттенка бровей делает образ гармоничнее
Сильный контраст с отросшими корнями Близкий к натуральному цвет помогает дольше сохранять аккуратный вид

Ответы на популярные вопросы о окрашивании волос после 55 лет

Почему чёрный цвет после 55 лет часто смотрится жёстко?

Потому что он усиливает контраст с более светлой кожей. Из-за этого заметнее становятся тени под глазами, морщины и усталость.

Какие оттенки чаще всего подходят женщинам после 55 лет?

Обычно лучше смотрятся тёплые тона: пшеничный, карамельный, медовый и мягкий каштановый. Они смягчают черты и делают лицо свежее.

Какая техника окрашивания помогает избежать эффекта «плоских» волос?

Стилист рекомендует мягкое мелирование, балаяж или эйр-тач. Эти техники дают естественные переходы и визуальный объём.

С чего начать, если хочется сменить цвет без резкого эффекта?

Лучше двигаться на полтона или тон светлее привычного цвета. Такой переход выглядит спокойнее и не ломает привычный образ.

Экспертная проверка: парикмахер Светлана Козлова, визажист Анастасия Бурова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Красота и стиль
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Грибы на газоне: почему это не просто "дождик прошел", а сигнал бедствия вашего участка
Садоводство, цветоводство
Грибы на газоне: почему это не просто "дождик прошел", а сигнал бедствия вашего участка
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
ФИФА отлучила Россию от мирового футбола. Есть ли шансы на возвращение? Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Тело превратилось в руины: пьяный водитель едва не перечеркнул карьеру Райана Рейнольдса
Париж и Берлин предложили ограничить полномочия Каллас и реформировать дипслужбу ЕС
Водители зря ждут нужной отметки: эта невидимая нагрузка превращает смазку в опасную жижу намного раньше
Город в Австралии продают по цене студии в Москве: покупателя ждет странное наследство
Сувениры больше не покупают просто так — скрытый механизм изменил всё
Пенсия в квадрате: кто имеет право настроить систему на законные двойные выплаты
Лицо изменилось до неузнаваемости: Филипп Киркоров признался в новом вмешательстве врачей
Каю Каллас ждет политическая расплата: громкие заявления обернулись ударом по карьере
Эффект лифтинга без уколов: какой цвет волос вернёт лицу здоровое сияние после 55
Центр Петербурга стал ближе к фонтанам: новое решение сократило путь до Петергофа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.