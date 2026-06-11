Вместо привычных балеток: какую обувь из 90-х скупают все мировые модницы

Веревочные сандалии стали главным обувным трендом текущего сезона, потеснив привычные кожаные модели и балетки. Плетеные шнурки и мягкая подошва обеспечивают комфорт при длительных прогулках, сохраняя при этом актуальный внешний вид для городской среды и пляжного отдыха.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Верёвочные сандалии

Возвращение плетеной обуви в моду

Интерес к веревочной обуви обусловлен цикличностью моды и возвращением эстетики начала двухтысячных годов. В этот период были востребованы аксессуары ручной работы, плетеные браслеты и текстильные элементы декора. Современные дизайнеры адаптировали эти детали, предложив функциональные сандалии, которые подходят под ритм мегаполиса.

Бренд Miu Miu закрепил статус этой обуви в своих последних коллекциях, после чего тренд подхватили герои уличной моды. В отличие от жестких каркасных моделей, веревочные варианты мягко фиксируют стопу, что делает их серьезным конкурентом для удобной обуви на плоской подошве. Текстильные материалы позволяют коже дышать, что необходимо в условиях высокой температуры.

"Веревочные сандалии удачно вписываются в концепцию ответственного потребления, так как часто изготавливаются из переработанных материалов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Практичность и эстетика морского стиля

Веревочная фактура подсознательно ассоциируется с отдыхом на побережье, парусным спортом и беззаботностью. Однако современная интерпретация позволяет носить такую обувь далеко за пределами пляжа. Текстильные шнурки не натирают кожу, в отличие от жестких резиновых или кожаных перепонок, что критически важно для активного передвижения.

Универсальность моделей позволяет интегрировать их в различные стилистические направления. Если выбор базовой обуви раньше ограничивался классическими лоферами или кедами, то сегодня плетеные формы считаются полноценным элементом летнего гардероба. Они добавляют образу текстурности и делают его менее формальным.

Характеристика Особенности веревочных сандалий Материал верха Хлопковые шнуры, нейлоновые канаты Тип подошвы Ультраплоская или на небольшом подъеме Стиль Этно, морской, минимализм

С чем комбинировать сандалии в городе

Плетеная обувь гармонирует с натуральными тканями, такими как лен, хлопок и деним. Свободные брючные костюмы или объемные рубашки в сочетании с такими сандалиями создают расслабленный, но опрятный вид. Для более женственных выходов подойдут шелковые юбки миди или трикотажные платья в рубчик.

Контраст стилей также приветствуется: грубая фактура веревок интересно смотрится с нежными фактурами тканей. Многие тренды лета 2026 ориентированы на эклектику, поэтому сочетание спортивных шорт и веревочной обуви будет выглядеть вполне органично. Аксессуары лучше подбирать лаконичные, чтобы не перегружать деталями общую композицию.

"Такая обувь отлично дополняет льняные сеты, создавая завершенный образ без лишних усилий", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Рекомендации по выбору минималистичных моделей

При покупке стоит обратить внимание на качество плетения и способ крепления шнурков к подошве. В текущем сезоне лидируют минималистичные варианты: один доминирующий цвет и отсутствие лишнего декора. Кислотные оттенки и сложные узлы ушли на второй план, уступив место природной палитре — бежевому, хаки, темно-синему и черному.

Тонкая подошва подчеркивает изящество стопы, но для долгих переходов лучше выбирать модели с небольшим анатомическим утолщением. Это поможет избежать усталости ног. Хотя многие предпочитают мюли на каблуке для официальных встреч, веревочные сандалии остаются незаменимы для повседневной рутины.

"Для домашнего ухода за такой обувью достаточно ручной стирки в прохладной воде, что продлевает срок ее службы", — подчеркнула эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о веревочных сандалиях

Можно ли носить веревочные сандалии в офис?

Да, если в компании принят стиль business casual. В сочетании с лаконичными брюками и рубашкой они выглядят уместно.

Как ухаживать за текстильными шнурками?

Рекомендуется использовать специальные защитные спреи для ткани и проводить бережную чистку мягкой щеткой.

Насколько долговечна такая обувь по сравнению с кожей?

При правильном уходе качественные синтетические и хлопковые шнуры служат несколько сезонов без потери формы.

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