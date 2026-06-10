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Гардероб вышел из зоны комфорта: какие летние тренды выбирают самые стильные девушки

Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2026 года принес неожиданные изменения в привычный гардероб. На смену стандартным решениям пришли кружевные фактуры, асимметрия и переосмысленная обувь на платформе. Эти элементы формируют новый городской стиль, сочетающий комфорт и выразительные детали.

Девушка в кружевных шортах
Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в кружевных шортах

Кружевные шорты в городе

Вещи из кружева перестали быть исключительно пляжным атрибутом. В июне 2026 года актуальность приобрели удлиненные модели свободного кроя. Они заменяют привычные варианты из денима, создавая более легкий и фактурный силуэт. Дизайнеры рекомендуют сочетать их с простыми рубашками или жакетами, чтобы сбалансировать декоративность материала.

Такой подход позволяет интегрировать ажурные ткани в повседневную жизнь, не выходя за рамки городского дресс-кода. В отличие от коротких моделей прошлых лет, нынешние фасоны ориентированы на умеренность и комфорт. Это касается и выбора обуви: наряду с сандалиями, в моду вошли кожаные вьетнамки, которые подчеркивают расслабленность образа.

"Кружево требует внимательного подбора нижнего слоя и спокойного соседства в одежде. Сегодня важно выбирать плотные плетения и избегать лишнего облегания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Вязаные аксессуары летом

Шапочки-скаллкепы стали главным аксессуаром сезона, потеснив традиционные панамы. Эти компактные изделия из тонкой пряжи часто декорируются бисером или мелкими пайетками. Несмотря на шерстяную или хлопковую природу материала, они органично смотрятся в летних комплектах, добавляя текстуру и завершенность.

Интерес к подобным деталям продиктован общим стремлением к ручной работе и детальной проработке внешнего вида. Как и серый деним, вязаные аксессуары привносят в летнюю моду нотку строгости и интеллектуальности, выделяя владельца на фоне массовых решений.

Динамика асимметричного кроя

Юбки с неровным краем и сложной геометрией подола вернулись на подиумы и улицы. В 2026 году предпочтение отдается многослойным конструкциям, которые находятся в движении при каждом шаге. Это позволяет уйти от монотонности прямых линий и добавить образу визуальный объем без лишнего веса.

Асимметрия работает как инструмент коррекции силуэта, отвлекая внимание от мелких недочетов фигуры. При выборе такой юбки стоит обращать внимание на омолаживающие цвета одежды, которые в сочетании с необычным кроем создают свежий и энергичный вид. Правильная палитра способна усилить эффект от сложного фасона.

"Неровный подол всегда добавляет динамику. В этом сезоне мы видим отказ от жестких форм в пользу мягких, драпирующихся тканей, которые подчеркивают походку", — заметила специально для Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Возвращение облегченной танкетки

Танкетка претерпела значительную трансформацию. Массивные подолы ушли в прошлое, уступив место лаконичным моделям с тонкими перемычками. Эта обувь сохраняет удобство платформы, но выглядит значительно изящнее. Она подходит как для вечерних выходов, так и для длительных прогулок по городу.

Характеристика Актуальность 2026
Тип подошвы Облегченная микропора, пробка
Верх обуви Тонкие ремешки, кожаные ленты
Высота подъема Средняя (5-7 см)

Такая обувь становится универсальной базой, способной заменить и каблук, и плоскую подошву. Ее легко комбинировать с любыми летними вещами, будь то классическая одежда или черные шорты, которые остаются востребованным элементом офисного гардероба в жару.

Эффект многослойности в топах

Современная многослойность отличается от хаоса начала века. Сегодня популярны топы с имитацией наслоения разных тканей, выполненные как единое изделие. Это создает глубину образа без перегрева, что критически важно в июне. Сочетание разных фактур в одном изделии выглядит продуманно и современно.

Помимо одежды, внимание к деталям проявляется в аксессуарах и уходе. Перламутровые текстуры в маникюре и легкие нюдовые оттенки дополняют общий настрой на естественность и индивидуальность. Тренды этого лета не навязывают жестких рамок, а предлагают набор инструментов для самовыражения.

Ответы на популярные вопросы о летних трендах:

С чем носить вязаные шапочки в тридцатиградусную жару?

Выбирайте модели из хлопка или бамбукового волокна с рыхлым плетением. Они обеспечивают вентиляцию и защищают голову от прямых солнечных лучей, работая по принципу панамы.

Подходят ли кружевные шорты для работы?

Да, если выбрать модель длиной до колена в сдержанном цвете и дополнить ее удлиненным блейзером, который перекроет прозрачность и создаст строгий силуэт.

Какая обувь на танкетке сейчас наиболее актуальна?

В моде минимализм: устойчивая платформа с тонкими, почти незаметными ремешками в тон кожи или базовых цветах — черном и бежевом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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