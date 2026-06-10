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Битва за цифровое наследство: что теперь делят бывшие супруги при разводе

Моя семья

Цифровое имущество перестало быть отвлеченным понятием в бракоразводных процессах. Редкие скины, прокачанные персонажи и инвентарь в онлайн-мирах теперь официально классифицируются как совместно нажитое имущество. Если семейный бюджет тратился на компьютерные игры, при разделе имущества придется проводить рыночную оценку аккаунта и делить его стоимость между супругами.

Джойстик
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Джойстик

Законодательство рассматривает любые ценности, приобретенные в браке, как общую собственность. Виртуальные объекты не исключение. Когда российские геймеры вкладывают реальные рубли в подписки, они создают актив.

"Если в суде удастся доказать, что на покупку скинов или донат уходили средства из семейного бюджета, аккаунт признают общим. Проблема лишь в идентификации владельца, так как правила многих платформ запрещают передачу профиля третьим лицам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Логика проста: неважно, купили вы диван или оплатили редкий артефакт в Скрайд - баланс домохозяйства изменился. При разводе один из партнеров может потребовать компенсацию половины рыночной цены профиля. Суды начинают учитывать чеки из личных кабинетов и выписки из банковских приложений в качестве доказательств.

Методы оценки и серый рынок

Сложность заключается в определении ликвидности. Платформы вроде Lolzteam Market показывают реальный спрос на игровые аккаунты, создавая базу для сравнения. Оценщики анализируют редкость предметов, уровень достижений и время, затраченное на развитие персонажа. Это превращает каждую видеоигру в потенциальный объект затяжного спора.

Тип актива Принцип раздела
Косметические скины Денежная компенсация на основе рыночной стоимости.
Прокачанный персонаж Оценка времени и денежных вливаний в развитие.
Игровая валюта Делится пропорционально вложениям общих средств.

Судебная практика и риски

Рынок внутриигровых покупок заставляет регуляторы адаптироваться, российская правовая система движется к полной прозрачности.

 Но и риск утраты доступа к данным также велик. Критические уязвимости Android или взломы профилей могут обнулить стоимость актива до завершения судебного разбирательства. Поэтому юристы рекомендуют фиксировать состояние аккаунта нотариально на момент начала тяжбы.

"Основная сложность — доказать, что аккаунт не является подарком или личным безвозмездным приобретением. Поэтому любая транзакция с общей карты превращает игровой профиль в мишень для раздела", — рассказала в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Ответы на популярные вопросы о разделе игровых активов

Можно ли разделить аккаунт пополам физически?

Нет, технически это невозможно из-за архитектуры платформ. Обычно суд присуждает аккаунт одному супругу, обязывая его выплатить другому денежный эквивалент 50% стоимости.

Как доказать расходы на игру через годы?

Основными доказательствами служат история транзакций в банковских приложениях, электронные чеки в почте и внутренние логи покупок в самом игровом сервисе.

Влияет ли на раздел то, кто именно играл?

Процессуально — нет. Если деньги на развитие персонажа брались из семейного бюджета, неважно, кто нажимал на кнопки. Актив признается общим.

А если аккаунт зарегистрирован на почту другого человека?

Это усложняет процесс, но при наличии связки с платежными картами одного из супругов суд может признать фактическое владение имуществом.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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