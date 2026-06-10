Утренние мучения отменяются: 5 типов летних стрижек, не требующих укладки феном

Выбор правильной формы волос избавляет от необходимости проводить часы с феном в руках. В летний сезон профессиональные решения в стрижке помогают сохранить форму прически даже при высокой влажности и экстремальных температурах, делая образ завершенным без лишних усилий.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Стрижка боб

Свободный боб для естественной текстуры

Текстурированный боб с мягкими слоями стал фаворитом благодаря способности держать форму без стайлинга. Волосы распределяются естественным образом, что особенно выигрышно смотрится на волнистых прядях. Такая техника позволяет избежать эффекта тяжести и перегрева кожи головы в знойные дни.

Для поддержания аккуратного вида достаточно правильно очищать кожу, чтобы избежать склеивания прядей. Часто выбор шампуня напрямую влияет на то, как стрижка будет выглядеть после высыхания на открытом воздухе. Правильное средство сохраняет прикорневой объем без использования лака.

"Стрижки с выраженной текстурой позволяют волосам сохнуть естественным путем, приобретая индивидуальный рисунок прядей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Челка занавес как элемент легкости

Удлиненная челка, обрамляющая лицо, остается практичным решением для летнего периода. В отличие от прямой густой челки, этот вариант не прилегает плотно ко лбу, что предотвращает раздражение кожи и сохраняет свежесть укладки. Она легко интегрируется в любую длину, от короткого каре до длинных локонов.

При необходимости пряди можно закрепить аксессуарами или убрать за уши, полностью открывая лицо. Это особенно актуально, если защита волос на море требует ношения головного убора или нанесения защитных масел, которые могут утяжелять челку классического типа.

Андрогинный кроп и акцент на скулы

Короткий кроп с акцентированным затылком и висками подходит тем, кто ценит радикальный комфорт. Стрижка открывает шею, обеспечивая лучшую терморегуляцию. Минимальная длина требует лишь небольшого количества крема для структурирования кончиков перед выходом из дома.

Такая прическа подчеркивает черты лица и избавляет от проблем с потерей объема к середине дня. Чтобы волосы выглядели здоровыми, важно учитывать, что здоровье волос на короткой длине сильно зависит от состояния кожи головы, поэтому не стоит злоупотреблять стайлингом.

"Короткие формы требуют качественного ухода за корнями, так как плотность и блеск волос становятся главным украшением образа", — рассказала специально для Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Каре средней длины выше ключиц

Каре с ровным срезом длиной до основания шеи остается универсальным вариантом. Оно достаточно короткое, чтобы не создавать дискомфорта в жару, но при этом позволяет собрать волосы в хвост при необходимости. Отсутствие слоев упрощает уход и сохраняет плотность кончиков.

Основную сложность летом представляет потеря пышности. Известно, что объем волос может исчезать из-за неправильного использования кондиционера или воздействия солнца, поэтому для каре важны легкие несмываемые средства с UV-фильтрами.

Тип стрижки Главное преимущество летом Текстурный боб Не требует сушки феном Челка-занавес Не липнет к коже лба Пикси Максимальная прохлада для шеи Ровное каре Возможность собрать в пучок

Пикси как символ летнего комфорта

Классическая пикси освобождает от щипцов и сложных манипуляций у зеркала. Открытые уши и затылок — лучшее решение для знойного города. Несмотря на необходимость регулярного обновления формы у мастера, в повседневной жизни такая стрижка экономит время на мытье и сушку.

Многие летние стрижки 2026 года ориентированы на естественность. Пикси позволяет волосам выглядеть аккуратными без дополнительных усилий, что особенно ценно в отпуске или при активном городском ритме жизни.

"Пикси — это выбор тех, кто хочет сместить фокус на лицо и аксессуары, полностью отказавшись от борьбы с влажностью и пушистостью", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о летних стрижках

Как часто нужно корректировать короткую стрижку летом?

Для поддержания формы пикси или кропа рекомендуется посещать парикмахера раз в 4–5 недель. Каре и боб позволяют увеличить интервал до 2–3 месяцев без потери эстетичного вида.

Нужно ли использовать стайлинг, если стрижка позиционируется как не требующая укладки?

Минимальный набор средств желателен. Летом лучше заменить тяжелые воски и лаки на легкие солевые спреи или текстурирующие кремы, которые подчеркивают естественные пряди, не забивая поры кожи головы.

Поможет ли стрижка уменьшить жирность волос в жару?

Сама по себе форма не меняет работу сальных желез, однако короткие и средние варианты обеспечивают лучшую вентиляцию. Это косвенно снижает интенсивность загрязнения по сравнению с длинными волосами, прилегающими к спине и шее.

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