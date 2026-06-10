Голубые джинсы больше не в моде: летом все будут носить этот суровый осенний цвет

Летом предпочтительнее светло-голубые классические джинсы? У дизайнеров на этот сезон совсем другие планы. Главным хитом неожиданно стал глубокий, сложный оттенок, который мы привыкли носить разве что хмурой осенью. Самое удивительное, что в жару он смотрится в разы благороднее и дороже привычного денима. Рассказываем, с чем сочетать эту вещь, чтобы не выглядеть скучно.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в серых джинсах

В чем секрет популярности серого денима летом 2026

Популярность серого цвета в летний период обусловлена поиском баланса между строгостью черного и расслабленностью синего. В отличие от голубых моделей, которые часто выглядят слишком повседневно, серый деним придает образу структурность. В текущем сезоне дизайнеры делают ставку на оттенки "мокрого бетона", выцветшего графита и светло-серый винтаж. Эти цвета работают как идеальный холст для востребованных фактур: льна, хлопка и шелка.

"Светло-серые оттенки денима визуально делают образ более статусным и собранным. Это отличный способ освежить гардероб, если классический синий кажется слишком предсказуемым, а белый — непрактичным", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Как сочетать серые джинсы с летним гардеробом

Универсальность серого денима позволяет комбинировать его с самыми активными трендами года. Одним из наиболее удачных союзов считается пара серого низа и трикотажа в цвете сливочного масла. Мягкий желтый оттенок на фоне холодного серого выглядит благородно и свежо. Не менее эффективно работает сочетание с классической белой рубашкой: серый деним убирает лишнюю контрастность, делая аутфит мягче.

"Для создания современного образа выбирайте джинсы свободного кроя: wide leg или baggy fit. Они идеально уравновешивают женственные блузы с воланами или кружевом, не давая наряду стать избыточно нарядным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Роль аксессуаров и обуви в новых образах

Серый деним требует внимательного подхода к деталям. В 2026 году лучшим дополнением к нему признана замша в шоколадных, табачных и карамельных тонах. Контраст грубого денима и бархатистой кожи создает ощущение многослойности и продуманности. Что касается обуви, то на пике популярности остается пляжная обувь в городских условиях, особенно вьетнамки на небольшом каблуке, которые добавляют легкости свободным силуэтам.

Элемент гардероба Рекомендация по сочетанию Верх Рубашка молочного цвета или топ в рубчик сливочного оттенка Аксессуары Замшевые сумки шоколадного цвета и минималистичное золото Обувь Вьетнамки на каблуке 4 см или кожаные сабо с квадратным мысом Головной убор Лаконичная плетеная панама для завершения расслабленного стиля

От рабочей формы до модного фаворита: эволюция джинсов

Исторически деним прошел путь от сверхпрочной одежды американских рабочих XIX века до главного символа молодежных протестов и субкультур. Каждая эпоха оставляла свой след: клеш семидесятых, эстетика гранжа девяностых и доминирование скинни в десятых годах. Однако долгое время палитра ограничивалась вариациями индиго. Современный тренд на серый — это признак зрелости индустрии, которая ищет вдохновение в нюансах и полутонах, а не только в изменении формы штанин.

"Серый деним — это не просто мода на сезон, это инвестиция. Он одинаково уместен и в офисе с черным жакетом, и на прогулке с ярким топом, если правильно подобрать плотность ткани и оттенок", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о сером дениме

Какие модели серых джинсов стройнят больше всего?

Наилучшим корректирующим эффектом обладают модели с высокой посадкой и прямым кроем (straight leg) в темных графитовых оттенках. Важно, чтобы ткань была плотной и не содержала избыточного количества эластана.

С какими цветами серый деним категорически не сочетается?

Серый — один из самых универсальных цветов, однако стоит с осторожностью сочетать его с грязными коричневыми или пыльными оливковыми тонами, чтобы образ не выглядел "застиранным". Лучше выбирать либо чистые пастельные, либо насыщенные глубокие цвета.

Можно ли носить серые джинсы в офис?

Да, если выбрать модель без потертостей и дыр в однотонном темно-сером цвете. В сочетании с классическим лоферами и черными шортами (в качестве альтернативы для нестрогого дресс-кода) они создают отличную альтернативу костюмным брюкам.

Как ухаживать за серым денимом, чтобы он не потерял цвет?

Стирайте джинсы, вывернув на изнанку, при температуре не выше 30 градусов. Используйте жидкие средства для цветного белья и избегайте агрессивного отжима, чтобы сохранить уникальный винтажный эффект окрашивания.

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