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От пляжа до городских улиц: как носить плетеную панаму, чтобы выглядеть на миллион

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Летом 2026 года плетеные аксессуары окончательно закрепляют за собой статус главной инвестиции в гардероб. Если сумки из соломки и эспадрильи стали привычной базой, то в наступающем сезоне фокус смещается на головные уборы. Лидером трендов признана панама — универсальный аксессуар, который перестал быть исключительно атрибутом пляжного отдыха.

Девушки в плетеных панамах
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушки в плетеных панамах

Классика и цветовые решения: на что делать ставку

Традиционным вариантом остается бежевая панама из натуральных волокон. Модели в нейтральной гамме — кофейном, молочном или глубоком темно-синем цвете — считаются наиболее долговечным приобретением, так как они легко комбинируются с любыми летними вещами. Однако в 2026 году мода поощряет смелость: травянисто-зеленые, ярко-красные и небесно-голубые оттенки плетеной фактуры становятся центральным акцентом, превращая простой повседневный комплект в стильное высказывание.

"Выбирая яркую панаму, помните, что плетеная текстура сама по себе создает активный визуальный ряд. Сочетайте такие аксессуары с однотонными льняными костюмами или простыми платьями, чтобы не перегружать образ", — подчеркнула в беседе с Pravda Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Форма имеет значение: от мягких полей до ретро-колокольчиков

В этом сезоне прослеживается четкое разделение на два направления. Первое — "расслабленные" панамы с мягкими полями, идеально подходящие для побережья. Они гармонично смотрятся в паре с бикини и легкими накидками. Второе направление — аксессуары жесткой формы из ротанга или бамбука. Такие модели держат четкий силуэт и уместны даже в сочетании платья и жакета в условиях мегаполиса.

"Особое внимание стоит обратить на панамы-колокольчики. Их плавные линии и умеренный объем отсылают к эстетике ретро, что сейчас крайне актуально. Это способ добавить элегантности без лишнего пафоса", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Как вписать плетеную панаму в городской ритм

Для города лучше выбирать панамы из более плотных и гладких материалов, таких как рафия мелкого плетения. Если вы планируете носить головной убор долгое время, важно учитывать его влияние на состояние прически. Чтобы избежать заломов на прядях, выбирайте модели с хлопковой подкладкой внутри тульи. Помните, что летом стрижки, созданные для жары, позволяют волосам лучше сохранять объем под головным убором.

"Любой головной убор в жару создает микроклимат, который может спровоцировать повышенную работу сальных желез. Чтобы волосы дольше оставались свежими, выбирайте панамы с перфорацией или свободным плетением, обеспечивающим приток воздуха", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Тип панамы Рекомендация по стилю
Классическая соломенная Носите с белой футболкой и денимом для базового образа.
Жесткий ротанг Используйте в строгих городских сетах с рубашками и брюками.
Цветная рафия Сделайте единственным ярким пятном в монохромном наряде.
Панама-колокольчик Сочетайте с сарафанами в стиле 60-х или летящими платьями.

Ответы на популярные вопросы о плетеных панамах

Может ли плетеная панама повредить волосы?

При отсутствии подкладки грубые волокна могут цеплять и ломать стержень волоса, поэтому предпочтительны модели с мягким внутренним слоем.

Как ухаживать за изделием из натуральной лозы?

Такую панаму нельзя мочить. Если она намокла под дождем, сушите ее в расправленном виде, набив тулью бумагой для сохранения формы.

Актуальны ли панамы с необработанным краем?

Да, эффект "бахромы" на полях добавляет образу расслабленности, но такие модели больше подходят для отдыха, чем для офиса.

С какой обувью лучше всего сочетать плетеные головные уборы?

Идеально подойдут сандалии на плоском ходу, кожаные шлепанцы или кеды из плотного хлопка (канваса).

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, трихолог Оксана Левченко
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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