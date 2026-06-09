От пляжа до городских улиц: как носить плетеную панаму, чтобы выглядеть на миллион

Летом 2026 года плетеные аксессуары окончательно закрепляют за собой статус главной инвестиции в гардероб. Если сумки из соломки и эспадрильи стали привычной базой, то в наступающем сезоне фокус смещается на головные уборы. Лидером трендов признана панама — универсальный аксессуар, который перестал быть исключительно атрибутом пляжного отдыха.
Традиционным вариантом остается бежевая панама из натуральных волокон. Модели в нейтральной гамме — кофейном, молочном или глубоком темно-синем цвете — считаются наиболее долговечным приобретением, так как они легко комбинируются с любыми летними вещами. Однако в 2026 году мода поощряет смелость: травянисто-зеленые, ярко-красные и небесно-голубые оттенки плетеной фактуры становятся центральным акцентом, превращая простой повседневный комплект в стильное высказывание.
"Выбирая яркую панаму, помните, что плетеная текстура сама по себе создает активный визуальный ряд. Сочетайте такие аксессуары с однотонными льняными костюмами или простыми платьями, чтобы не перегружать образ", — подчеркнула в беседе с Pravda Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
В этом сезоне прослеживается четкое разделение на два направления. Первое — "расслабленные" панамы с мягкими полями, идеально подходящие для побережья. Они гармонично смотрятся в паре с бикини и легкими накидками. Второе направление — аксессуары жесткой формы из ротанга или бамбука. Такие модели держат четкий силуэт и уместны даже в сочетании платья и жакета в условиях мегаполиса.
"Особое внимание стоит обратить на панамы-колокольчики. Их плавные линии и умеренный объем отсылают к эстетике ретро, что сейчас крайне актуально. Это способ добавить элегантности без лишнего пафоса", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.
Для города лучше выбирать панамы из более плотных и гладких материалов, таких как рафия мелкого плетения. Если вы планируете носить головной убор долгое время, важно учитывать его влияние на состояние прически. Чтобы избежать заломов на прядях, выбирайте модели с хлопковой подкладкой внутри тульи. Помните, что летом стрижки, созданные для жары, позволяют волосам лучше сохранять объем под головным убором.
"Любой головной убор в жару создает микроклимат, который может спровоцировать повышенную работу сальных желез. Чтобы волосы дольше оставались свежими, выбирайте панамы с перфорацией или свободным плетением, обеспечивающим приток воздуха", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.
|Тип панамы
|Рекомендация по стилю
|Классическая соломенная
|Носите с белой футболкой и денимом для базового образа.
|Жесткий ротанг
|Используйте в строгих городских сетах с рубашками и брюками.
|Цветная рафия
|Сделайте единственным ярким пятном в монохромном наряде.
|Панама-колокольчик
|Сочетайте с сарафанами в стиле 60-х или летящими платьями.
Может ли плетеная панама повредить волосы?
При отсутствии подкладки грубые волокна могут цеплять и ломать стержень волоса, поэтому предпочтительны модели с мягким внутренним слоем.
Как ухаживать за изделием из натуральной лозы?
Такую панаму нельзя мочить. Если она намокла под дождем, сушите ее в расправленном виде, набив тулью бумагой для сохранения формы.
Актуальны ли панамы с необработанным краем?
Да, эффект "бахромы" на полях добавляет образу расслабленности, но такие модели больше подходят для отдыха, чем для офиса.
С какой обувью лучше всего сочетать плетеные головные уборы?
Идеально подойдут сандалии на плоском ходу, кожаные шлепанцы или кеды из плотного хлопка (канваса).
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