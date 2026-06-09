Пляжная обувь вышла за пределы песка: как самые простые сланцы стали главным трендом сезона

Вьетнамки окончательно избавились от репутации исключительно пляжной обуви, превратившись в ключевой элемент городского стиля 2026 года. Сегодня эта пара объединяет в себе комфорт и эстетику, органично дополняя летнюю капсулу. Тем не менее, неправильный выбор модели или цвета может упростить образ, превратив его из расслабленного в небрежный.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain шлепанцы

Разнообразие моделей: от кожи до платформы

Главным отличием текущего сезона стало отсутствие жестких рамок. Дизайнеры предлагают отойти от классических резиновых вариантов в пользу изделий из натуральной кожи и замши. Такие материалы мгновенно повышают "градус" стиля, позволяя носить вьетнамки даже в офис с нестрогим дресс-кодом. Для любителей минимализма идеальным решением станут лаконичные модели на плоском ходу, а тем, кто предпочитает более выразительные аутфиты, стоит присмотреться к вариантам на каблуке-рюмке или массивной танкетке.

"Выбирая обувь на плоской подошве, обязательно обращайте внимание на состояние кожи стоп. Открытые модели привлекают внимание к деталям, поэтому качественный салонный педикюр становится обязательной составляющей образа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Цветовые тренды лета: база и яркие акценты

Черный цвет остается неоспоримой базой, однако летом 2026 года пальму первенства перехватывают более смелые решения. Белоснежные модели добавляют образу визуальной дороговизны и свежести, а красные — становятся мощным акцентом. В моде также пастельная гамма: сливочно-желтый, лавандовый и мятный оттенки. Для вечерних выходов специалисты рекомендуют металлик, особенно золото, которое выигрышно подчеркивает загар.

"Яркая обувь — это инструмент самовыражения. Не бойтесь использовать розовый, синий электрик или лаймовый, но помните, что такие цвета требуют уверенного сочетания с остальными элементами одежды", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Как интегрировать цветные вьетнамки в гардероб

Чтобы избежать стилистических ошибок, используйте обувь как основной цветовой блок. Например, голубая пара идеально дополнит светлый льняной костюм или шорты-бермуды. Цветную обувь можно поддержать аксессуарами в тон — сумкой или украшениями, но это не является строгим правилом. Важно понимать, что некоторые летние вещи устарели, и в сочетании с вьетнамками они могут создать старомодный силуэт. Современный подход подразумевает игру контрастов: грубая подошва и нежное платье или изящные кожаные вьетнамки и оверсайз-жакет.

"Вьетнамки сегодня — это про расслабленность, а не про пляж. Сочетайте их с широкими брюками или юбками миди, чтобы создать актуальный городской силуэт", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Тип модели / Ситуация Совет стилиста / Результат Резиновые шлепанцы в городе Замените на кожаные для более дорогого и структурированного образа. Яркая обувь (красный, неон) Используйте как единственный акцент на фоне нейтральной одежды. Вьетнамки на каблуке Отличное решение для вечернего выхода или коктейльного платья. Сочетание с офисным стилем Выбирайте модели из замши на небольшой платформе или танкетке.

Ответы на популярные вопросы о выборе летней обуви

Какие вьетнамки самые актуальные в 2026 году?

Наиболее востребованы модели из качественной кожи с необычными деталями: на каблуке, с массивной подошвой или в ярких оттенках металлика.

Можно ли носить вьетнамки с деловым костюмом?

Да, если это облегченный летний костюм из льна или хлопка, а сама обувь выполнена из кожи и имеет лаконичный дизайн.

Как правильно ухаживать за открытой обувью летом?

Кожаные модели требуют регулярного очищения и использования защитных кремов. Для стоп важно поддерживать гладкость кожи, так как открытая пятка подчеркивает любые недостатки.

Подходят ли вьетнамки для длительных прогулок?

Для долгих маршрутов лучше выбирать модели с анатомической стелькой или небольшой платформой, которые обеспечивают лучшую амортизацию, чем абсолютно плоская подошва.

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