Пляжная обувь вышла за пределы песка: как самые простые сланцы стали главным трендом сезона

Вьетнамки окончательно избавились от репутации исключительно пляжной обуви, превратившись в ключевой элемент городского стиля 2026 года. Сегодня эта пара объединяет в себе комфорт и эстетику, органично дополняя летнюю капсулу. Тем не менее, неправильный выбор модели или цвета может упростить образ, превратив его из расслабленного в небрежный.
Главным отличием текущего сезона стало отсутствие жестких рамок. Дизайнеры предлагают отойти от классических резиновых вариантов в пользу изделий из натуральной кожи и замши. Такие материалы мгновенно повышают "градус" стиля, позволяя носить вьетнамки даже в офис с нестрогим дресс-кодом. Для любителей минимализма идеальным решением станут лаконичные модели на плоском ходу, а тем, кто предпочитает более выразительные аутфиты, стоит присмотреться к вариантам на каблуке-рюмке или массивной танкетке.
"Выбирая обувь на плоской подошве, обязательно обращайте внимание на состояние кожи стоп. Открытые модели привлекают внимание к деталям, поэтому качественный салонный педикюр становится обязательной составляющей образа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.
Черный цвет остается неоспоримой базой, однако летом 2026 года пальму первенства перехватывают более смелые решения. Белоснежные модели добавляют образу визуальной дороговизны и свежести, а красные — становятся мощным акцентом. В моде также пастельная гамма: сливочно-желтый, лавандовый и мятный оттенки. Для вечерних выходов специалисты рекомендуют металлик, особенно золото, которое выигрышно подчеркивает загар.
"Яркая обувь — это инструмент самовыражения. Не бойтесь использовать розовый, синий электрик или лаймовый, но помните, что такие цвета требуют уверенного сочетания с остальными элементами одежды", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.
Чтобы избежать стилистических ошибок, используйте обувь как основной цветовой блок. Например, голубая пара идеально дополнит светлый льняной костюм или шорты-бермуды. Цветную обувь можно поддержать аксессуарами в тон — сумкой или украшениями, но это не является строгим правилом. Важно понимать, что некоторые летние вещи устарели, и в сочетании с вьетнамками они могут создать старомодный силуэт. Современный подход подразумевает игру контрастов: грубая подошва и нежное платье или изящные кожаные вьетнамки и оверсайз-жакет.
"Вьетнамки сегодня — это про расслабленность, а не про пляж. Сочетайте их с широкими брюками или юбками миди, чтобы создать актуальный городской силуэт", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
|Тип модели / Ситуация
|Совет стилиста / Результат
|Резиновые шлепанцы в городе
|Замените на кожаные для более дорогого и структурированного образа.
|Яркая обувь (красный, неон)
|Используйте как единственный акцент на фоне нейтральной одежды.
|Вьетнамки на каблуке
|Отличное решение для вечернего выхода или коктейльного платья.
|Сочетание с офисным стилем
|Выбирайте модели из замши на небольшой платформе или танкетке.
Какие вьетнамки самые актуальные в 2026 году?
Наиболее востребованы модели из качественной кожи с необычными деталями: на каблуке, с массивной подошвой или в ярких оттенках металлика.
Можно ли носить вьетнамки с деловым костюмом?
Да, если это облегченный летний костюм из льна или хлопка, а сама обувь выполнена из кожи и имеет лаконичный дизайн.
Как правильно ухаживать за открытой обувью летом?
Кожаные модели требуют регулярного очищения и использования защитных кремов. Для стоп важно поддерживать гладкость кожи, так как открытая пятка подчеркивает любые недостатки.
Подходят ли вьетнамки для длительных прогулок?
Для долгих маршрутов лучше выбирать модели с анатомической стелькой или небольшой платформой, которые обеспечивают лучшую амортизацию, чем абсолютно плоская подошва.
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