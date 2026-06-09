Главная ошибка пляжного сезона: что лишает даже крем SPF 50 всей силы

Солнцезащитный крем — вовсе не железная броня, как многие привыкли думать. Даже флакон с надписью SPF 50+ может сыграть с вами злую шутку и оставить один на один с ожогами. С таким предупреждением выступила дерматолог Елизавета Шухман. Почему крем может перестать работать?

Фото: unsplash.com by Dimitris Chapsoulas is licensed under Free to use under the Unsplash License Солнцезащитный крем

Теория SPF и суровая реальность нанесения

Защитный индекс, указанный на упаковке, обещает блокировку определенного процента UVB-излучения. Например, популярные средства с пометкой SPF 30 теоретически должны отсекать около 97% вредных лучей. Однако такие показатели возможны только при нанесении средства в объеме 2 мг на каждый квадратный сантиметр кожи.

На практике люди всегда используют гораздо меньше крема, из-за чего реальный коэффициент защиты может падать в три-четыре раза. Кроме того, дерматологи напоминают, что многие составы игнорируют защиту от UVA-излучения. Именно эти лучи проникают в глубокие слои кожи, провоцируя фотостарение и появление стойкой пигментации, если уход за лицом не включает специализированные компоненты широкого спектра.

"Большинство совершают одну и ту же ошибку — наносят слишком тонкий слой средства, что моментально снижает заявленный защитный фактор до уровня SPF 7-10", — пояснила в беседе с Pravda.Ru косметолог Татьяна Громова.

Как тип кожи влияет на выбор защиты

Индивидуальные особенности кожи играют определяющую роль. Светлокожие люди с рыжими волосами практически лишены естественной защиты, поэтому для них использование стандартной продукции может оказаться недостаточным. Для такой кожи Елизавета Шухман настоятельно рекомендует выбирать средства с маркировкой SPF 50+.

Людям с высокой чувствительностью кожи стоит внимательнее следить за реакцией на ингредиенты косметики. Правильно подобранный здоровый уход в летний период должен обязательно учитывать не только индекс SPF, но и тип фильтров в составе для минимизации риска раздражений.

Тип кожи / Условие Рекомендованный SPF Светлая, чувствительная 50+ Смуглая (загорелая) 30 Пик солнечной активности Экстремальная защита

Почему крем перестает работать на солнце

Внешние обстоятельства часто сводят на нет все старания по защите кожи. Важно учитывать, что активность солнца достигает пика в интервале с 11:00 до 16:00. В этот период даже самые устойчивые к влаге составы начинают деградировать гораздо быстрее обычного.

Климатические особенности, такие как высокая влажность, близость к песку или контакт с водой, разрушают защитную пленку на теле. Эксперты также отмечают, что многие химические фильтры являются фотонестабильными: на сильном солнце они распадаются в течение часа, теряя свою эффективность и требуя немедленного обновления.

"На жаре химические фильтры начинают разрушаться, поэтому крайне важно обновлять слой крема после каждого купания или любой физической активности, вызывающей потоотделение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Необходимо помнить, что борьба с гипергидрозом и использование антиперспирантов также могут влиять на качество покрытия кожи, если наносить средства друг на друга без учета рекомендаций производителя.

"Потребители часто забывают, что крем — это не броня, а лишь временная помощь, которая требует регулярного восстановления при нахождении под прямым излучением", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о защите от солнца

Насколько часто нужно наносить солнцезащитный крем?

Обновлять слой следует каждые два часа, а при активном плавании или повышенном потоотделении — после каждого выхода из воды или использования полотенца.

Есть ли разница между кремами для тела и лица?

Да, средства для лица обычно содержат дополнительные некомедогенные компоненты и более легкие текстуры, чтобы избежать закупорки пор, тогда как формулы для тела делают более густыми и стойкими.

Может ли одежда защитить лучше крема?

Да, плотные ткани с высоким коэффициентом защиты (UPF) работают стабильнее любого крема, так как не деградируют от солнца и не требуют обновления каждые полчаса.

Правда ли, что в пасмурную погоду защита не нужна?

Это миф. Облака пропускают до 80% ультрафиолетовых лучей, поэтому риск получить ожог или повредить кожу сохраняется даже при отсутствии прямой видимости солнца.

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