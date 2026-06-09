Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная кнопка в телефоне: Госдума утвердила пакет мер по борьбе с цифровым мошенничеством
Июньский гид по огурцам: чем подкормить, чтобы плоды наливались, а не осыпались
Тест с тремя пальцами: простой способ узнать, испортит ли челка лицо еще до похода в салон
Вне зоны доступа: бета-версия iOS 27 выкинула пользователей айфонов из финансовых приложений
Начальственные кресла внезапно обесценились: работодатели сами превратили повышение в наказание
Когда макароны по-флотски отдыхают: как превратить банку тушёнки в легенду полевой кухни
Ранний взрыв в Балашихе: события в микрорайоне Авиаторов повторили страшный сценарий
Куда исчез Chery Tiggo 8 Pro Max? Китайцы провернули изящный трюк на официальном сайте
Интернет больше не обязателен: решение Ozon банка избавило пользователей от сетевой зависимости

Главная ошибка пляжного сезона: что лишает даже крем SPF 50 всей силы

Моя семья » Красота и стиль

Солнцезащитный крем — вовсе не железная броня, как многие привыкли думать. Даже флакон с надписью SPF 50+ может сыграть с вами злую шутку и оставить один на один с ожогами. С таким предупреждением выступила дерматолог Елизавета Шухман. Почему крем может перестать работать?

Солнцезащитный крем
Фото: unsplash.com by Dimitris Chapsoulas is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнцезащитный крем

Теория SPF и суровая реальность нанесения

Защитный индекс, указанный на упаковке, обещает блокировку определенного процента UVB-излучения. Например, популярные средства с пометкой SPF 30 теоретически должны отсекать около 97% вредных лучей. Однако такие показатели возможны только при нанесении средства в объеме 2 мг на каждый квадратный сантиметр кожи.

На практике люди всегда используют гораздо меньше крема, из-за чего реальный коэффициент защиты может падать в три-четыре раза. Кроме того, дерматологи напоминают, что многие составы игнорируют защиту от UVA-излучения. Именно эти лучи проникают в глубокие слои кожи, провоцируя фотостарение и появление стойкой пигментации, если уход за лицом не включает специализированные компоненты широкого спектра.

"Большинство совершают одну и ту же ошибку — наносят слишком тонкий слой средства, что моментально снижает заявленный защитный фактор до уровня SPF 7-10", — пояснила в беседе с Pravda.Ru косметолог Татьяна Громова.

Как тип кожи влияет на выбор защиты

Индивидуальные особенности кожи играют определяющую роль. Светлокожие люди с рыжими волосами практически лишены естественной защиты, поэтому для них использование стандартной продукции может оказаться недостаточным. Для такой кожи Елизавета Шухман настоятельно рекомендует выбирать средства с маркировкой SPF 50+.

Людям с высокой чувствительностью кожи стоит внимательнее следить за реакцией на ингредиенты косметики. Правильно подобранный здоровый уход в летний период должен обязательно учитывать не только индекс SPF, но и тип фильтров в составе для минимизации риска раздражений.

Тип кожи / Условие Рекомендованный SPF
Светлая, чувствительная 50+
Смуглая (загорелая) 30
Пик солнечной активности Экстремальная защита

Почему крем перестает работать на солнце

Внешние обстоятельства часто сводят на нет все старания по защите кожи. Важно учитывать, что активность солнца достигает пика в интервале с 11:00 до 16:00. В этот период даже самые устойчивые к влаге составы начинают деградировать гораздо быстрее обычного.

Климатические особенности, такие как высокая влажность, близость к песку или контакт с водой, разрушают защитную пленку на теле. Эксперты также отмечают, что многие химические фильтры являются фотонестабильными: на сильном солнце они распадаются в течение часа, теряя свою эффективность и требуя немедленного обновления.

"На жаре химические фильтры начинают разрушаться, поэтому крайне важно обновлять слой крема после каждого купания или любой физической активности, вызывающей потоотделение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Необходимо помнить, что борьба с гипергидрозом и использование антиперспирантов также могут влиять на качество покрытия кожи, если наносить средства друг на друга без учета рекомендаций производителя.

"Потребители часто забывают, что крем — это не броня, а лишь временная помощь, которая требует регулярного восстановления при нахождении под прямым излучением", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о защите от солнца

Насколько часто нужно наносить солнцезащитный крем?

Обновлять слой следует каждые два часа, а при активном плавании или повышенном потоотделении — после каждого выхода из воды или использования полотенца.

Есть ли разница между кремами для тела и лица?

Да, средства для лица обычно содержат дополнительные некомедогенные компоненты и более легкие текстуры, чтобы избежать закупорки пор, тогда как формулы для тела делают более густыми и стойкими.

Может ли одежда защитить лучше крема?

Да, плотные ткани с высоким коэффициентом защиты (UPF) работают стабильнее любого крема, так как не деградируют от солнца и не требуют обновления каждые полчаса.

Правда ли, что в пасмурную погоду защита не нужна?

Это миф. Облака пропускают до 80% ультрафиолетовых лучей, поэтому риск получить ожог или повредить кожу сохраняется даже при отсутствии прямой видимости солнца.

Читайте также

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Забудьте про раскаленную сковороду: одна ошибка при жарке говядины превратит мясо в подошву
Еда и рецепты
Забудьте про раскаленную сковороду: одна ошибка при жарке говядины превратит мясо в подошву
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Куда исчез Chery Tiggo 8 Pro Max? Китайцы провернули изящный трюк на официальном сайте
Интернет больше не обязателен: решение Ozon банка избавило пользователей от сетевой зависимости
Главная ошибка пляжного сезона: что лишает даже крем SPF 50 всей силы
Обычная жизнь вдруг стала поводом для стыда: миллионы девушек прячут настоящую себя даже от близких
Поставили черенки в воду — они сгниют: метод, который выдаст мощные корни
MAX хотят сделать обязательным для всех смартфонов: владельцев iPhone ждёт самый спорный вопрос
Чупокабра из кинотеатра: как обычный фильм 1995 года заставил миллионы людей поверить в монстра
Кухня превратится в хрущевку из-за трех ошибок: эти дешевые детали выдадут дурной вкус
Слишком много пластика: лимит на банковские карты заставит многих сменить тактику
Жара вмешалась в графики россиян: власти могут урезать смены из-за удара по сердцу и сосудам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.