Главная ошибка пляжного сезона: что лишает даже крем SPF 50 всей силы

Солнцезащитный крем — вовсе не железная броня, как многие привыкли думать. Даже флакон с надписью SPF 50+ может сыграть с вами злую шутку и оставить один на один с ожогами. С таким предупреждением выступила дерматолог Елизавета Шухман. Почему крем может перестать работать?
Защитный индекс, указанный на упаковке, обещает блокировку определенного процента UVB-излучения. Например, популярные средства с пометкой SPF 30 теоретически должны отсекать около 97% вредных лучей. Однако такие показатели возможны только при нанесении средства в объеме 2 мг на каждый квадратный сантиметр кожи.
На практике люди всегда используют гораздо меньше крема, из-за чего реальный коэффициент защиты может падать в три-четыре раза. Кроме того, дерматологи напоминают, что многие составы игнорируют защиту от UVA-излучения. Именно эти лучи проникают в глубокие слои кожи, провоцируя фотостарение и появление стойкой пигментации, если уход за лицом не включает специализированные компоненты широкого спектра.
"Большинство совершают одну и ту же ошибку — наносят слишком тонкий слой средства, что моментально снижает заявленный защитный фактор до уровня SPF 7-10", — пояснила в беседе с Pravda.Ru косметолог Татьяна Громова.
Индивидуальные особенности кожи играют определяющую роль. Светлокожие люди с рыжими волосами практически лишены естественной защиты, поэтому для них использование стандартной продукции может оказаться недостаточным. Для такой кожи Елизавета Шухман настоятельно рекомендует выбирать средства с маркировкой SPF 50+.
Людям с высокой чувствительностью кожи стоит внимательнее следить за реакцией на ингредиенты косметики. Правильно подобранный здоровый уход в летний период должен обязательно учитывать не только индекс SPF, но и тип фильтров в составе для минимизации риска раздражений.
|Тип кожи / Условие
|Рекомендованный SPF
|Светлая, чувствительная
|50+
|Смуглая (загорелая)
|30
|Пик солнечной активности
|Экстремальная защита
Внешние обстоятельства часто сводят на нет все старания по защите кожи. Важно учитывать, что активность солнца достигает пика в интервале с 11:00 до 16:00. В этот период даже самые устойчивые к влаге составы начинают деградировать гораздо быстрее обычного.
Климатические особенности, такие как высокая влажность, близость к песку или контакт с водой, разрушают защитную пленку на теле. Эксперты также отмечают, что многие химические фильтры являются фотонестабильными: на сильном солнце они распадаются в течение часа, теряя свою эффективность и требуя немедленного обновления.
"На жаре химические фильтры начинают разрушаться, поэтому крайне важно обновлять слой крема после каждого купания или любой физической активности, вызывающей потоотделение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.
Необходимо помнить, что борьба с гипергидрозом и использование антиперспирантов также могут влиять на качество покрытия кожи, если наносить средства друг на друга без учета рекомендаций производителя.
"Потребители часто забывают, что крем — это не броня, а лишь временная помощь, которая требует регулярного восстановления при нахождении под прямым излучением", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Обновлять слой следует каждые два часа, а при активном плавании или повышенном потоотделении — после каждого выхода из воды или использования полотенца.
Да, средства для лица обычно содержат дополнительные некомедогенные компоненты и более легкие текстуры, чтобы избежать закупорки пор, тогда как формулы для тела делают более густыми и стойкими.
Да, плотные ткани с высоким коэффициентом защиты (UPF) работают стабильнее любого крема, так как не деградируют от солнца и не требуют обновления каждые полчаса.
Это миф. Облака пропускают до 80% ультрафиолетовых лучей, поэтому риск получить ожог или повредить кожу сохраняется даже при отсутствии прямой видимости солнца.
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