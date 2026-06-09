Слепая вера в рекламу: почему волосы становятся жирными уже на следующий день

Купили шампунь по совету блогера, а получили либо "сосульки" вместо объема уже к вечеру, либо жуткий зуд и сухую солому на голове? Пора перестать скупать флаконы наугад. К счастью, есть простой алгоритм, который навсегда избавит вас от бьюти-лотереи и вернет волосам свежесть.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Уход за кожей головы

Как определить свой тип кожи

Состояние эпидермиса напрямую влияет на интервалы между гигиеническими процедурами. Если волосы сохраняют объем и чистоту до трех дней, а чувство стянутости отсутствует, кожу можно считать нормальной. В этом случае требуются нейтральные формулы, которые поддерживают естественный баланс без агрессивного воздействия.

"При жирном типе себум начинает активно выделяться уже через несколько часов после мытья. В такой ситуации необходимо использовать средства с компонентами, регулирующими работу сальных желез", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Сухая кожа часто реагирует на внешние раздражители шелушением и дискомфортом. Здесь важно избегать жестких ПАВ, отдавая предпочтение мягким очищающим основам. Если же кожа остро реагирует на смену воды или новые косметические продукты, она относится к чувствительному типу и требует минималистичных составов без сильных отдушек.

Выбор состава под конкретные задачи

Современные аптечные и профессиональные линейки предлагают узкую специализацию. Жирной коже помогают составы с глиной, цинком или салициловой кислотой, которые предотвращают закупорку пор. При этом важно не пересушить эпидермис, иначе организм ответит еще более интенсивной выработкой жира. Иногда глубокое очищение кожи требуется для удаления остатков стайлинга.

Тип кожи головы Рекомендуемые ингредиенты Жирная Цинк, салициловая кислота, экстракт крапивы Сухая и чувствительная Пантенол, аллантоин, аминокислоты, глицерин Нормальная Мягкие ПАВ, экстракты трав, нейтральный pH

Для сухой кожи подходят продукты с низким уровнем кислотности (pH 4,5–5,5). Они помогают пригладить чешуйки волоса и не разрушают защитный липидный барьер. Вместо плотных масел в очищающих средствах лучше искать водорастворимые увлажнители, которые не утяжеляют корни.

Распространенные ошибки в ежедневном уходе

Многие пытаются решить проблему ломкости с помощью питательных шампуней, но такие средства часто перегружают прикорневую зону. Шампунь контактирует с поверхностью слишком мало времени, чтобы восстановить структуру. Его основная функция — гигиена. Если вас беспокоит медленный рост, стоит внедрить "удобрение" для корней в виде тоников или сывороток.

"Нанесение кондиционера или маски на кожу головы часто становится причиной зуда и быстрой потери объема. Эти продукты предназначены исключительно для длины", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Другая крайность — использование агрессивных народных рецептов. Некоторые домашние маски разрушают защитный слой эпидермиса, провоцируя развитие грибковых инфекций. Безопаснее использовать проверенные формулы с доказанной эффективностью, прошедшие дерматологический контроль.

Режим мытья и температура воды

Частота мытья должна определяться физиологической потребностью, а не графиком. Жирную кожу допустимо очищать ежедневно, если используется профессиональный мягкий шампунь. Однако слишком горячая вода стимулирует работу желез, поэтому для мытья лучше использовать теплую, а для ополаскивания — прохладную воду.

"Для блондинок выбор очищающего средства усложняется необходимостью поддерживать тон. В таких случаях нужно грамотно выбрать оттеночный шампунь, чередуя его с основным уходом", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

При комбинированном типе, когда корни жирные, а концы сухие, рекомендуется наносить шампунь только на прикорневую зону. Стекающей пены будет достаточно для очищения остальной массы волос. Это убережет кончики от пересушивания и сечения.

Ответы на популярные вопросы о выборе шампуня

Можно ли избавиться от перхоти обычным шампунем?

Если перхоть вызвана грибком или себореей, обычные косметические средства не помогут. Требуются лечебные формулы с кетоконазолом или селеном, которые назначает специалист.

Нужно ли постоянно менять марку шампуня?

Кожа головы не привыкает к средству в биологическом смысле. Менять шампунь стоит только если изменилось состояние кожи, например, из-за смены сезона или климата.

Помогают ли бессульфатные шампуни от жирности?

Бесульфатные средства очищают мягче, что может быть полезно для чувствительной кожи, но при сильной жирности они часто не справляются с промыванием пор.

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