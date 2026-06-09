Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прежняя жизнь Молдавии закончилась: власти решились на опасное производство за спиной народа
Кардиологи плохого не посоветуют: ешьте этот плод на завтрак для защиты сердца и сосудов
Тревожный звонок от ваших ног: что скрывают модные шпильки и почему от них болит голова
Тело в тонусе за пару минут в день: секрет упражнения, которое прорабатывает всё тело одновременно
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
5 лет назад это было модно, сегодня — в мусор: что изменить на кухне, чтобы не выглядеть старомодно
План Сталина перед смертью: зачем советских рабочих хотели отпускать домой уже в два часа дня
Считали головой птицы, а оказалось совсем другое: сенсация из мира египетских мумий
Холодный расчет исчез: почему жара провоцирует у животных смертельные атаки

Тяжелая форма прибавит возраст: 13 омолаживающих стрижек, которые освежат лицо в 60 лет

Моя семья » Красота и стиль

После 60 лет форма прически определяет, как считываются черты лица и общая свежесть образа. Правильно подобранный боб или каре способны визуально увеличить густоту волос, смягчить линию подбородка и подчеркнуть скулы, избавляя от необходимости тратить время на сложные укладки.

Женщина с прической боб
Фото: Pravda.Ru by Алексей Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с прической боб

Классическое каре до подбородка

Каре с четкой линией до подбородка остается одним из самых востребованных решений. Эта стрижка дисциплинирует форму лица и эффективно скрывает возрастные изменения в области шеи. Мягкие каштановые тона при окрашивании помогают избежать излишней строгости, делая облик естественным и спокойным.

Легкая проработка кончиков волос добавляет прическе подвижности. Это важно для тех, кто предпочитает летние стрижки, не требующие использования стайлинговых средств сильной фиксации. Форма сохраняется за счет точного среза, а не литров лака.

"Грамотно выстроенная геометрия каре подтягивает овал лица без хирургического вмешательства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Воздушный слоистый боб

Слоистая техника стрижки идеальна для тонких волос, склонных к потере объема. За счет создания разных уровней длины парикмахер убирает лишнюю тяжесть в затылочной зоне и переносит акцент на макушку. Серебристые и бежевые оттенки блонда в такой технике смотрятся особенно выигрышно, так как слои подчеркивают игру света.

Такая прическа позволяет реже прибегать к термическому воздействию. Достаточно правильно мыть голову и использовать легкий мусс, чтобы волосы легли в нужную форму самостоятельно. Перистые концы создают эффект легкости, который визуально омолаживает лицо.

Текстура и медовые оттенки

Текстурированный боб с теплым медовым балаяжем добавляет волосам визуальной плотности. Блики имитируют выгоревшие на солнце пряди, что всегда ассоциируется с отдыхом и здоровьем. Это решение подходит женщинам, которые не готовы к радикальному осветлению, но хотят освежить природный цвет.

Специалисты часто рекомендуют дополнять такие стрижки особым рационом. Считается, что питание для волос, богатое омега-3, делает их более эластичными, что критически важно для текстурных стрижек, иначе концы будут выглядеть сухими и безжизненными.

"Текстура в стрижке работает на нас только тогда, когда сами волосы имеют здоровый блеск и плотность", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Объемный боб в цвете эспрессо

Вариант с укороченным затылком и удлиненными передними прядями в глубоком темном цвете создает элегантный и строгий силуэт. Оттенок эспрессо делает структуру волоса визуально толще, а четкая форма затылка обеспечивает естественный подъем объема. Это спасение для тех, кто столкнулся с возрастным поредением прядей.

Для поддержания глубины цвета важно своевременно нейтрализовать нежелательные подтона. Если на светлых волосах мы боремся за идеальный блонд, то на темных — за отсутствие тусклости. Гладкая укладка в этом случае подчеркивает статусность образа.

Тип стрижки Основное преимущество
Градуированный боб Максимальный объем на затылке
Французское каре Удобство и быстрая укладка
Удлиненный боб Вариативность причесок

Французское каре и натуральность

Французская техника подразумевает длину чуть ниже челюсти и небольшую небрежность. Это идеальный выбор для обладательниц седины. Вместо того чтобы полностью закрашивать серебро, можно создать стильный образ соль с перцем. Такая естественность сейчас находится на пике популярности в мировой индустрии красоты.

Акцент делается на движении волос. Стрижка должна выглядеть так, будто ее только что подправили пальцами. Это добавляет образу искренности и лишает его ненужного пафоса. Чтобы шевелюра оставалась густой, эксперты советуют обратить внимание на рост волос и укрепление луковиц с помощью проверенных временем методов ухода.

"Седина — это не повод для грусти, а возможность создать уникальный имидж с помощью правильной формы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о стрижках

Как часто нужно обновлять короткую стрижку?

Для поддержания четкости линий боба и каре рекомендуется посещать мастера каждые 4–6 недель. Если стрижка слоистая, форму можно обновлять раз в два месяца.

Поможет ли стрижка скрыть седину?

Стрижка не скрывает седину, но делает ее эстетичной. Слои и текстура позволяют мягко смешивать седые нити с натуральным пигментом, создавая эффект мелирования.

Нужно ли использовать фен каждый день?

Современные техники каре позволяют волосам сохнуть естественным путем. Профессиональный срез задает направление прядям, поэтому достаточно минимальной доработки расческой.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте про раскаленную сковороду: одна ошибка при жарке говядины превратит мясо в подошву
Еда и рецепты
Забудьте про раскаленную сковороду: одна ошибка при жарке говядины превратит мясо в подошву
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Мир. Новости мира
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Военные новости
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Спина больше не заболит: простое решение прекратит бесконечную войну с сорняками
Расходы на уровне премиум-класса: вся правда о надежности б/у Mazda CX-5 в 2026 году
Расходы на уровне премиум-класса: вся правда о надежности б/у Mazda CX-5 в 2026 году
Последние материалы
5 лет назад это было модно, сегодня — в мусор: что изменить на кухне, чтобы не выглядеть старомодно
План Сталина перед смертью: зачем советских рабочих хотели отпускать домой уже в два часа дня
Считали головой птицы, а оказалось совсем другое: сенсация из мира египетских мумий
Холодный расчет исчез: почему жара провоцирует у животных смертельные атаки
В Киеве признали страшное: западные транши превратились в инструмент затягивания агонии
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Новая эра медицины: найден генетический переключатель восстановления костей и тканей
Опасный парадокс мозга: новый метод выявит скрытые угрозы за минуты
Эликсир для ума и сердца: как Омега-3 помогает вашим артериям оставаться молодыми и эластичными
Трюк с ломом и траншеей: как правильно подкормить яблоню в июне для бешеного урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.