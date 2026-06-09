Тяжелая форма прибавит возраст: 13 омолаживающих стрижек, которые освежат лицо в 60 лет

После 60 лет форма прически определяет, как считываются черты лица и общая свежесть образа. Правильно подобранный боб или каре способны визуально увеличить густоту волос, смягчить линию подбородка и подчеркнуть скулы, избавляя от необходимости тратить время на сложные укладки.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с прической боб

Классическое каре до подбородка

Каре с четкой линией до подбородка остается одним из самых востребованных решений. Эта стрижка дисциплинирует форму лица и эффективно скрывает возрастные изменения в области шеи. Мягкие каштановые тона при окрашивании помогают избежать излишней строгости, делая облик естественным и спокойным.

Легкая проработка кончиков волос добавляет прическе подвижности. Это важно для тех, кто предпочитает летние стрижки, не требующие использования стайлинговых средств сильной фиксации. Форма сохраняется за счет точного среза, а не литров лака.

"Грамотно выстроенная геометрия каре подтягивает овал лица без хирургического вмешательства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Воздушный слоистый боб

Слоистая техника стрижки идеальна для тонких волос, склонных к потере объема. За счет создания разных уровней длины парикмахер убирает лишнюю тяжесть в затылочной зоне и переносит акцент на макушку. Серебристые и бежевые оттенки блонда в такой технике смотрятся особенно выигрышно, так как слои подчеркивают игру света.

Такая прическа позволяет реже прибегать к термическому воздействию. Достаточно правильно мыть голову и использовать легкий мусс, чтобы волосы легли в нужную форму самостоятельно. Перистые концы создают эффект легкости, который визуально омолаживает лицо.

Текстура и медовые оттенки

Текстурированный боб с теплым медовым балаяжем добавляет волосам визуальной плотности. Блики имитируют выгоревшие на солнце пряди, что всегда ассоциируется с отдыхом и здоровьем. Это решение подходит женщинам, которые не готовы к радикальному осветлению, но хотят освежить природный цвет.

Специалисты часто рекомендуют дополнять такие стрижки особым рационом. Считается, что питание для волос, богатое омега-3, делает их более эластичными, что критически важно для текстурных стрижек, иначе концы будут выглядеть сухими и безжизненными.

"Текстура в стрижке работает на нас только тогда, когда сами волосы имеют здоровый блеск и плотность", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Объемный боб в цвете эспрессо

Вариант с укороченным затылком и удлиненными передними прядями в глубоком темном цвете создает элегантный и строгий силуэт. Оттенок эспрессо делает структуру волоса визуально толще, а четкая форма затылка обеспечивает естественный подъем объема. Это спасение для тех, кто столкнулся с возрастным поредением прядей.

Для поддержания глубины цвета важно своевременно нейтрализовать нежелательные подтона. Если на светлых волосах мы боремся за идеальный блонд, то на темных — за отсутствие тусклости. Гладкая укладка в этом случае подчеркивает статусность образа.

Тип стрижки Основное преимущество Градуированный боб Максимальный объем на затылке Французское каре Удобство и быстрая укладка Удлиненный боб Вариативность причесок

Французское каре и натуральность

Французская техника подразумевает длину чуть ниже челюсти и небольшую небрежность. Это идеальный выбор для обладательниц седины. Вместо того чтобы полностью закрашивать серебро, можно создать стильный образ соль с перцем. Такая естественность сейчас находится на пике популярности в мировой индустрии красоты.

Акцент делается на движении волос. Стрижка должна выглядеть так, будто ее только что подправили пальцами. Это добавляет образу искренности и лишает его ненужного пафоса. Чтобы шевелюра оставалась густой, эксперты советуют обратить внимание на рост волос и укрепление луковиц с помощью проверенных временем методов ухода.

"Седина — это не повод для грусти, а возможность создать уникальный имидж с помощью правильной формы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о стрижках

Как часто нужно обновлять короткую стрижку?

Для поддержания четкости линий боба и каре рекомендуется посещать мастера каждые 4–6 недель. Если стрижка слоистая, форму можно обновлять раз в два месяца.

Поможет ли стрижка скрыть седину?

Стрижка не скрывает седину, но делает ее эстетичной. Слои и текстура позволяют мягко смешивать седые нити с натуральным пигментом, создавая эффект мелирования.

Нужно ли использовать фен каждый день?

Современные техники каре позволяют волосам сохнуть естественным путем. Профессиональный срез задает направление прядям, поэтому достаточно минимальной доработки расческой.

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