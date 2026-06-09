Безопасный маникюр: 4 факта, которые должна знать каждая девушка, чтобы не испортить ногти

Маникюр давно перестал считаться простой гигиенической процедурой. Сегодня это важная деталь персонального стиля, которая требует профессионального подхода. Однако вокруг темы искусственного покрытия, безопасности ламп и здоровья ногтей до сих пор существует масса суеверий, мешающих женщинам адекватно оценивать риски и преимущества современного сервиса.

Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain Маникюр

Нужен ли ногтям "отдых" от покрытия

Распространено мнение, что ногтевая пластина должна периодически "дышать", поэтому раз в несколько месяцев нужно полностью снимать гель-лак. Ноготь — это ороговевшая ткань, которая не снабжается кислородом извне. Все питательные вещества поступают через матрикс (корень ногтя) вместе с кровью. Поэтому состояние пластины зависит не от наличия лака, а от техники работы мастера.

Грамотная подготовка, включающая бережный опил и выравнивание, позволяет носить покрытие годами без негативных последствий. Главный риск заключается в непрофессионализме, когда мастер перепиливает натуральный ноготь или использует агрессивные составы. Если технология соблюдена, никакой специальный перерыв не требуется.

"Состояние ногтевой пластины после снятия материала напрямую зависит от того, насколько деликатно работал мастер. Если пластина истончена, причина не в гель-лаке, а в чрезмерном механическом воздействии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Маникюр во время беременности

Миф об опасности химических компонентов для будущих мам часто пугает женщин. Специалисты уверяют: современные сертифицированные системы покрытия не проникают в кровоток и не могут навредить развитию ребенка. Однако в этот период стоит внимательнее следить за собственными ощущениями и выбирать качественный дачный гардероб или одежду из натуральных тканей, чтобы минимизировать стресс для организма.

Основной дискомфорт может вызвать обострившаяся реакция на запахи, например, на аромат праймера. Также из-за гормональных изменений материал иногда держится хуже обычного. В таких случаях от процедуры стоит отказаться исключительно ради комфорта женщины, а не из-за токсичности материалов.

Вредны ли УФ-лампы для кожи

Страх перед ультрафиолетовыми лампами основан на опасениях вызвать заболевания кожи. Но сравнение маникюрного оборудования с солярием некорректно. Излучение в специализированных лампах имеет узкий спектр и минимальную мощность, необходимую только для полимеризации геля.

Научные данные показывают, что время нахождения рук в лампе слишком мало для получения значимой дозы облучения. Например, короткая зимняя прогулка под открытым небом дает организму больше УФ-воздействия, чем стандартный сеанс сушки ногтей. Для полной уверенности в сохранности молодости кожи лучше уделить внимание тому, как вернуть коже молодость после 40 лет с помощью специализированного ухода за руками и шеей.

"Современные LED-лампы работают быстрее своих предшественников, что сокращает время воздействия лучей на кожу до нескольких минут за весь сеанс. Это абсолютно безопасно для здорового человека", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Зачем нужна шлифовка ногтевой пластины

Многие клиенты боятся шлифовки, считая, что она портит ногти. Этот этап сравним с подготовкой стен перед отделкой: без зачистки поверхности покрытие просто не закрепится. Шлифовка поднимает чешуйки верхнего слоя ногтя, обеспечивая сцепку с базой.

При правильном выполнении мастер использует мягкие бафы или пилки абразивностью 150-180 грит. Важно, чтобы обработке подвергалась только отросшая часть ногтя у кутикулы, а не вся поверхность, уже бывшая под лаком. Контроль давления и угла наклона инструмента — залог того, что ногти останутся крепкими.

Миф о маникюре Реальность Ногтям нужен кислород Ногти питаются изнутри через кровь, а не снаружи. Гель-лак вреден при беременности Качественные материалы не проникают в организм. Лампы вызывают загар и болезни Доза излучения за сеанс ничтожно мала. Шлифовка портит ногти Необходима для стойкости, безопасна в руках профи.

Качество маникюра зависит не только от техники мастера, но и от общего состояния здоровья. Например, правильное мытье головы и сбалансированное питание одинаково важны как для волос, так и для крепости ногтевых пластин.

"Часто проблемы с ногтями списывают на шеллак, хотя причина может крыться в нехватке витаминов или агрессивной бытовой химии, используемой без перчаток", — констатировала в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Ответы на популярные вопросы о маникюре

Как часто нужно менять покрытие?

Оптимальный срок носки гель-лака составляет 2-3 недели. Перенашивание ведет к смещению центра тяжести, что может спровоцировать трещины натурального ногтя и отслойки.

Почему гель-лак иногда "печет" в лампе?

Это происходит из-за химической реакции полимеризации с выделением тепла. Если чувство жжения сильное, нужно вынуть руку, чтобы избежать термического ожога ногтевого ложа.

Можно ли делать маникюр при грибковых поражениях?

Категорически нет. Любое декоративное покрытие создает "парниковый эффект", который ускоряет развитие инфекции. Сначала необходимо пройти лечение у дерматолога.

Вредит ли ногтям самостоятельное снятие лака?

Да, это одна из главных причин повреждений. При отрывании покрытия "вместе с мясом" снимаются верхние слои ногтевой пластины, что делает ее тонкой и ломкой.

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