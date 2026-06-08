Срочная чистка гардероба: 5 летних вещей 2026 года, которые безнадежно устарели

Многие летние вещи, которые сегодня висят в наших шкафах, — это "привет" из прошлого десятилетия. Мы продолжаем покупать их, не замечая, что мода кардинально изменилась: эпоха "фестивального" стиля и гиперобъемов уступила место дорогой расслабленности. Если вы не хотите, чтобы образ выглядел как "переживший эмоциональное выгорание", пора провести ревизию. Разбираем 5 вещей, которые больше не работают на ваш стиль, и выясняем, чем их заменить, чтобы выглядеть современно и статусно этим летом.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белая блузка

Короткие шорты и активный декор

Экстремально короткие джинсовые шорты с обилием потертостей и бахромой больше не считаются признаком хорошего вкуса. Облегающие модели, которые плотно сидят по фигуре, создают ненужное напряжение в образе. На смену им пришли более спокойные варианты — бермуды и модели со свободной посадкой. Тот самый секрет актуальности заключается в длине: чем она ближе к колену, тем дороже и статуснее смотрится вещь.

"Джинсовые шорты с рваным краем сейчас выглядят скорее как привет из прошлого десятилетия, чем как современный выбор. Сегодня ценится воздух между телом и тканью, поэтому лучше выбирать широкие модели из плотного денима, которые держат форму", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Если в шкафу залежались старые брюки прямого кроя, их можно использовать как основу для нового образа. Достаточно аккуратно обрезать штанины, оставив длину чуть выше колена. Получившиеся изделия в сочетании с лаконичной рубашкой станут отличной базой для города.

Платья без структуры и лишние ярусы

Многослойные платья-трапеции, которые когда-то выбирали за их способность скрывать недостатки, на практике часто работают против внешности. Отсутствие четких линий и избыточный объем делают силуэт приземистым. Вместо бесформенности лучше присмотреться к платьям-рубашкам или моделям в пол. Акцент на талии при этом может быть едва заметным, создаваемым лишь за счет кроя или тонкого аксессуара.

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Важный нюанс в выборе платья — плотность ткани. Тонкий, прозрачный трикотаж, который мнется при каждом движении, удешевляет внешний вид. Куда выигрышнее смотрятся сочетания хлопка и льна, которые позволяют одежде сохранять заданную конструктором форму в течение всего дня.

Грубая обувь против минимализма

Массивные спортивные сандалии на гипертрофированной подошве постепенно покидают улицы. Несмотря на их удобство, они стали слишком предсказуемым решением, которое часто перегружает летние наряды. Сейчас в фокусе внимания находится обувь с тонкими ремешками и плоской подошвой. Лаконичный дизайн без лишней фурнитуры позволяет сделать акцент на самой одежде, а не на аксессуарах.

Изменения в посадке футболок

Привычка полностью заправлять очень широкие и плотные футболки в брюки создает ненужный объем в области живота. Такой прием нарушает пропорции и делает фигуру тяжеловесной. Сейчас более выигрышно смотрятся футболки из мягкого трикотажа, которые слегка прилегают к телу. Они создают вытянутый, стройный силуэт и отлично ладят с широким низом, будь то джинсы или летящая юбка.

Если смотреть на вещи проще, то секрет идеальной посадки — в балансе. Если нижняя часть наряда объемная, верх должен быть более лаконичным. Это простое решение позволяет избежать образа, напоминающего бесформенное облако.

Завышенная талия и инфантильность

Платья и сарафаны с линией талии под грудью часто создают инфантильный образ, который не всегда уместен в городской среде. Такой крой ассоциируется с детской одеждой и визуально упрощает внешность. Современные модели предлагают вернуть талию на её естественное место или даже немного опустить. Это придает облику расслабленность и ту самую дорогую простоту, к которой стремятся дизайнеры.

"Низкая или классическая посадка талии на летних сарафанах сейчас выглядит куда свежее. Особенно это касается изделий из хлопка в белом цвете, которые подчеркивают загар и выглядят благородно", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

Ответы на популярные вопросы о летнем стиле

Можно ли носить оверсайз, если он выходит из моды?

Полностью оверсайз не исчезнет, но он становится умеренным. Важно, чтобы вещь не выглядела так, будто она велика на три размера. Лучше выбирать крой, который лишь слегка свободен и не скрывает очертания фигуры полностью.

Что делать со старыми короткими шортами?

Их можно оставить для поездок на пляж или дачного отдыха. Для города лучше приобрести одну качественную модель бермудов из денима или костюмной ткани — это более универсальный вариант.

Как подчеркнуть талию, если не нравятся ремни?

Вместо ремня можно использовать акцентный крой — например, платья с запахом или модели с мягкими складками в области талии. Это создаст нужный силуэт без жестких горизонтальных линий.

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