Срочная чистка гардероба: 5 летних вещей 2026 года, которые безнадежно устарели

Многие летние вещи, которые сегодня висят в наших шкафах, — это "привет" из прошлого десятилетия. Мы продолжаем покупать их, не замечая, что мода кардинально изменилась: эпоха "фестивального" стиля и гиперобъемов уступила место дорогой расслабленности. Если вы не хотите, чтобы образ выглядел как "переживший эмоциональное выгорание", пора провести ревизию. Разбираем 5 вещей, которые больше не работают на ваш стиль, и выясняем, чем их заменить, чтобы выглядеть современно и статусно этим летом.
Экстремально короткие джинсовые шорты с обилием потертостей и бахромой больше не считаются признаком хорошего вкуса. Облегающие модели, которые плотно сидят по фигуре, создают ненужное напряжение в образе. На смену им пришли более спокойные варианты — бермуды и модели со свободной посадкой. Тот самый секрет актуальности заключается в длине: чем она ближе к колену, тем дороже и статуснее смотрится вещь.
"Джинсовые шорты с рваным краем сейчас выглядят скорее как привет из прошлого десятилетия, чем как современный выбор. Сегодня ценится воздух между телом и тканью, поэтому лучше выбирать широкие модели из плотного денима, которые держат форму", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Если в шкафу залежались старые брюки прямого кроя, их можно использовать как основу для нового образа. Достаточно аккуратно обрезать штанины, оставив длину чуть выше колена. Получившиеся изделия в сочетании с лаконичной рубашкой станут отличной базой для города.
Многослойные платья-трапеции, которые когда-то выбирали за их способность скрывать недостатки, на практике часто работают против внешности. Отсутствие четких линий и избыточный объем делают силуэт приземистым. Вместо бесформенности лучше присмотреться к платьям-рубашкам или моделям в пол. Акцент на талии при этом может быть едва заметным, создаваемым лишь за счет кроя или тонкого аксессуара.
|Что устарело
|Актуальная замена
|Платья с множеством ярусов
|Платья-комбинации в пол
|Короткие трапеции
|Удлиненные платья-рубашки
Важный нюанс в выборе платья — плотность ткани. Тонкий, прозрачный трикотаж, который мнется при каждом движении, удешевляет внешний вид. Куда выигрышнее смотрятся сочетания хлопка и льна, которые позволяют одежде сохранять заданную конструктором форму в течение всего дня.
Массивные спортивные сандалии на гипертрофированной подошве постепенно покидают улицы. Несмотря на их удобство, они стали слишком предсказуемым решением, которое часто перегружает летние наряды. Сейчас в фокусе внимания находится обувь с тонкими ремешками и плоской подошвой. Лаконичный дизайн без лишней фурнитуры позволяет сделать акцент на самой одежде, а не на аксессуарах.
Привычка полностью заправлять очень широкие и плотные футболки в брюки создает ненужный объем в области живота. Такой прием нарушает пропорции и делает фигуру тяжеловесной. Сейчас более выигрышно смотрятся футболки из мягкого трикотажа, которые слегка прилегают к телу. Они создают вытянутый, стройный силуэт и отлично ладят с широким низом, будь то джинсы или летящая юбка.
Если смотреть на вещи проще, то секрет идеальной посадки — в балансе. Если нижняя часть наряда объемная, верх должен быть более лаконичным. Это простое решение позволяет избежать образа, напоминающего бесформенное облако.
Платья и сарафаны с линией талии под грудью часто создают инфантильный образ, который не всегда уместен в городской среде. Такой крой ассоциируется с детской одеждой и визуально упрощает внешность. Современные модели предлагают вернуть талию на её естественное место или даже немного опустить. Это придает облику расслабленность и ту самую дорогую простоту, к которой стремятся дизайнеры.
"Низкая или классическая посадка талии на летних сарафанах сейчас выглядит куда свежее. Особенно это касается изделий из хлопка в белом цвете, которые подчеркивают загар и выглядят благородно", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.
Полностью оверсайз не исчезнет, но он становится умеренным. Важно, чтобы вещь не выглядела так, будто она велика на три размера. Лучше выбирать крой, который лишь слегка свободен и не скрывает очертания фигуры полностью.
Их можно оставить для поездок на пляж или дачного отдыха. Для города лучше приобрести одну качественную модель бермудов из денима или костюмной ткани — это более универсальный вариант.
Вместо ремня можно использовать акцентный крой — например, платья с запахом или модели с мягкими складками в области талии. Это создаст нужный силуэт без жестких горизонтальных линий.
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