Секрет "выспавшегося" вида: маленькие хитрости, которые стирают следы усталости

Длительные поездки в автомобиле или поезде часто оставляют след на лице: кожа тускнеет, появляется сальный блеск, а взгляд становится тяжелым. Маскировать усталость плотным гримом в дороге бессмысленно — он только подчеркнет сухость и неровности. Однако вернуть свежесть и "отдохнувший" вид можно всего за пару минут, используя три базовых средства, которые исправят ситуацию эффективнее сложных салонных процедур.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка ухаживает за собой

Подготовка кожи: убираем лишний блеск

Прежде чем приступать к цветовой коррекции, необходимо избавить кожу от липкого слоя и излишков себума, которые неизбежно скапливаются в закрытых пространствах транспорта. Вместо того чтобы наносить пудру поверх загрязнений, используйте матирующие салфетки. Они деликатно очищают Т-зону, не нарушая защитный барьер и не создавая эффекта "слоеного пирога" на лице.

"Салфетка работает как магнит: быстро впитывает лишний блеск с лица и облегчает дальнейшие нанесение продуктов, которые смахнут усталость и подчеркнут естественную красоту", — рассказала в беседе с Pravda.Ru визажист Анна Кузьмина.

Магия румян: как "оживить" серый тон

Розовые румяна — это самый быстрый способ нейтрализовать землистый оттенок лица. В отличие от бронзеров, розовый пигмент имитирует здоровый кровоток. Правильное нанесение — не на центр щеки, а на верхнюю часть скулы с растушевкой к вискам — дает мгновенный эффект лифтинга. Чтобы макияж выглядел цельным, можно использовать техники макияжа, позволяющие сбалансировать весь образ при минимальных усилиях.

"Лицо с лёгким румянцем воспринимается как более дружелюбное, открытое и энергичное. Улыбнитесь своему отражению в зеркале и нанесите средство не на яблочки щёк, а чуть выше — на выступающую часть скуловой кости, ближе к вискам. Это визуально омолодит и освежит лицо. Растушуйте остатки продукта пальцем по спинке носа и совсем немного добавьте на веки. Лицо мгновенно станет выглядеть отдохнувшим., — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Хайлайтер и блеск: акценты свежести

Усталость прежде всего выдают глаза и губы. Деликатный хайлайтер без крупных блесток подсвечивает кожу изнутри, скрывая тени под глазами. А легкий блеск вместо плотной помады избавляет от необходимости вырисовывать контур и скрывает шелушения. В сочетании с легким мерцанием на губах образ становится завершенным и мягким.

"Наносите хайлайтер точечно: добавьте его во внутренние уголки глаз — это сразу сделает взгляд распахнутым и ясным и уберёт эффект заспанных глаз. Чуточку средства на галочку над верхней губой и немного на скуловую кость, тем самым вы подчеркнёте красивые объёмы. Если хайлайтер у вас кремовый, просто вбейте его подушечками пальцев. Тепло кожи сделает покрытие естественным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Проблема после дороги Решение и результат Жирный блеск и "тяжелая" кожа Матирующие салфетки — моментальное очищение без воды Землистый, серый цвет лица Розовые румяна на скулы и веки — эффект свежести Потухший взгляд и "заспанные" глаза Хайлайтер во внутренние уголки глаз — "раскрытие" взора Пересушенные, бледные губы Персиковый или розовый блеск — объем и увлажнение

Ответы на популярные вопросы о дорожном макияже

Почему в дороге лучше не использовать компактную пудру?

Пудра впитывает влагу и на фоне сухого воздуха в транспорте может подчеркнуть даже мелкие морщинки, создавая эффект маски. Лучше заменить её матирующими салфетками.

Куда именно наносить румяна, чтобы не выглядеть комично?

Главная ошибка — наносить их слишком низко. Ведите кисть или палец от выступающей части скулы вверх к виску. Это визуально подтягивает овал лица.

Какой оттенок блеска самый универсальный для поездок?

Полупрозрачный персиковый или нежно-розовый. Они имитируют естественный цвет здоровых губ и не требуют зеркала при нанесении.

Можно ли использовать румяна как тени?

Да, это отличный прием монохромного макияжа. Капля румян на подвижном веке связывает образ воедино и убирает красноту глаз.

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