Секрет "выспавшегося" вида: маленькие хитрости, которые стирают следы усталости

Длительные поездки в автомобиле или поезде часто оставляют след на лице: кожа тускнеет, появляется сальный блеск, а взгляд становится тяжелым. Маскировать усталость плотным гримом в дороге бессмысленно — он только подчеркнет сухость и неровности. Однако вернуть свежесть и "отдохнувший" вид можно всего за пару минут, используя три базовых средства, которые исправят ситуацию эффективнее сложных салонных процедур.
Прежде чем приступать к цветовой коррекции, необходимо избавить кожу от липкого слоя и излишков себума, которые неизбежно скапливаются в закрытых пространствах транспорта. Вместо того чтобы наносить пудру поверх загрязнений, используйте матирующие салфетки. Они деликатно очищают Т-зону, не нарушая защитный барьер и не создавая эффекта "слоеного пирога" на лице.
"Салфетка работает как магнит: быстро впитывает лишний блеск с лица и облегчает дальнейшие нанесение продуктов, которые смахнут усталость и подчеркнут естественную красоту", — рассказала в беседе с Pravda.Ru визажист Анна Кузьмина.
Розовые румяна — это самый быстрый способ нейтрализовать землистый оттенок лица. В отличие от бронзеров, розовый пигмент имитирует здоровый кровоток. Правильное нанесение — не на центр щеки, а на верхнюю часть скулы с растушевкой к вискам — дает мгновенный эффект лифтинга. Чтобы макияж выглядел цельным, можно использовать техники макияжа, позволяющие сбалансировать весь образ при минимальных усилиях.
"Лицо с лёгким румянцем воспринимается как более дружелюбное, открытое и энергичное. Улыбнитесь своему отражению в зеркале и нанесите средство не на яблочки щёк, а чуть выше — на выступающую часть скуловой кости, ближе к вискам. Это визуально омолодит и освежит лицо. Растушуйте остатки продукта пальцем по спинке носа и совсем немного добавьте на веки. Лицо мгновенно станет выглядеть отдохнувшим., — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.
Усталость прежде всего выдают глаза и губы. Деликатный хайлайтер без крупных блесток подсвечивает кожу изнутри, скрывая тени под глазами. А легкий блеск вместо плотной помады избавляет от необходимости вырисовывать контур и скрывает шелушения. В сочетании с легким мерцанием на губах образ становится завершенным и мягким.
"Наносите хайлайтер точечно: добавьте его во внутренние уголки глаз — это сразу сделает взгляд распахнутым и ясным и уберёт эффект заспанных глаз. Чуточку средства на галочку над верхней губой и немного на скуловую кость, тем самым вы подчеркнёте красивые объёмы. Если хайлайтер у вас кремовый, просто вбейте его подушечками пальцев. Тепло кожи сделает покрытие естественным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.
|Проблема после дороги
|Решение и результат
|Жирный блеск и "тяжелая" кожа
|Матирующие салфетки — моментальное очищение без воды
|Землистый, серый цвет лица
|Розовые румяна на скулы и веки — эффект свежести
|Потухший взгляд и "заспанные" глаза
|Хайлайтер во внутренние уголки глаз — "раскрытие" взора
|Пересушенные, бледные губы
|Персиковый или розовый блеск — объем и увлажнение
Почему в дороге лучше не использовать компактную пудру?
Пудра впитывает влагу и на фоне сухого воздуха в транспорте может подчеркнуть даже мелкие морщинки, создавая эффект маски. Лучше заменить её матирующими салфетками.
Куда именно наносить румяна, чтобы не выглядеть комично?
Главная ошибка — наносить их слишком низко. Ведите кисть или палец от выступающей части скулы вверх к виску. Это визуально подтягивает овал лица.
Какой оттенок блеска самый универсальный для поездок?
Полупрозрачный персиковый или нежно-розовый. Они имитируют естественный цвет здоровых губ и не требуют зеркала при нанесении.
Можно ли использовать румяна как тени?
Да, это отличный прием монохромного макияжа. Капля румян на подвижном веке связывает образ воедино и убирает красноту глаз.
Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?