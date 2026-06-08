Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары

Летний зной — серьезное испытание не только для нас, но и для наших волос. Когда термометр зашкаливает, привычные укладки превращаются в пытку, а фен становится главным врагом. К счастью, спастись от жары можно без ущерба для стиля. Мы собрали топ трендовых стрижек этого сезона, которые подарят желанную прохладу, избавят от сложного стайлинга и заставят вас по-новому взглянуть на свой летний образ.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с каре

Лохматое каре: свобода движений

Эта вариация привычного каре идеально подходит для тех, кто предпочитает естественную сушку волос. Многослойная структура и рваные концы создают объем, который не опадает под тяжестью влажности. Стрижка особенно выигрышно смотрится на вьющихся волосах, подчеркивая их природную текстуру без лишних усилий.

Для поддержания формы достаточно нанести небольшое количество легкого мусса на влажные пряди. Такая прическа органично вписывается в современные тренды комфорта, вытесняющие строгие и жесткие силуэты прошлых сезонов. Отрастая, лохматое каре сохраняет аккуратный вид, избавляя от необходимости посещать парикмахера каждые две недели.

"Такие стрижки позволяют волосам "дышать" и минимизируют механическое повреждение при ежедневном расчесывании", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Челка-шторка: компромисс между стилем и удобством

Классическая прямая челка в летний период часто становится источником раздражения на коже. Альтернативой выступает "шторка" — удлиненные пряди, обрамляющие лицо. Их легко убрать за уши или заколоть стильным аксессуаром, что мгновенно меняет образ и спасает от перегрева.

Данный элемент прически гармонирует с любым типом лица и визуально смягчает черты. Чтобы образ выглядел завершенным, можно добавить массивный аксессуар, который привлечет внимание к портретной зоне и подчеркнет линию шеи.

Микропикси: радикальная прохлада

Для самых смелых решением станет ультракороткая стрижка. Микропикси с акцентом на текстуру макушки и короткими висками максимально открывает лицо и затылок. Это лучший способ перенести экстремальную жару, сохранив при этом статус иконы стиля.

Такая форма требует минимального количества стайлинга — достаточно капли воска или текстурирующего спрея. Короткая длина акцентирует внимание на аксессуарах, будь то солнцезащитные очки или изящные серьги. При этом важно помнить, что короткие волосы быстрее теряют влагу, поэтому качественный уход остается приоритетом.

"Короткая стрижка — это не только вопрос удобства, но и отличный повод пересмотреть свой домашний уход, сделав упор на увлажнение кожи головы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Каре до плеч: универсальная длина

Длина до ключиц остается золотой серединой. Она позволяет создавать хвосты, пучки и использовать заколки-крабики, когда нужно полностью убрать волосы от лица. Прямой срез добавляет шевелюре визуальной густоты, а отсутствие филировки предотвращает пушение кончиков в условиях высокой влажности.

Тип стрижки Главное преимущество летом Пикси / микропикси Максимальная прохлада и быстрый уход Лохматое каре Не требует использования фена Длина до плеч Возможность быстро собрать волосы в пучок

Чтобы стрижка выглядела ухоженной, стоит обратить внимание на состояние кончиков. В летний период они наиболее подвержены сечению. Регулярное использование масел и своевременное посещение мастера помогут сохранить форму и статусный вид образа без лишних затрат на салонные процедуры.

Классическое пикси: эталон летней стрижки

Классика коротких стрижек не теряет актуальности годами. Пикси открывает шею, обеспечивая естественную вентиляцию, что критически важно в городской застройке. Это выбор тех, кто ценит каждую минуту утреннего сна: сушка такой прически занимает считанные минуты даже без использования электроприборов.

Единственный нюанс — необходимость регулярной коррекции у мастера раз в 4-6 недель. Однако это компенсируется исключительным удобством в повседневной жизни. Правильно выполненное пикси способно визуально омолодить лицо и сделать образ более динамичным.

"Короткие стрижки в летний период значительно снижают нагрузку на волосяные луковицы, которые страдают от частого мытья головы в жару", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Ответы на популярные вопросы о летних прическах

Нужно ли менять шампунь после перехода на короткую стрижку?

Желательно выбирать более легкие, очищающие составы, так как кожа головы под короткими волосами быстрее пачкается из-за активного потоотделения в жару.

Как защитить кожу головы от солнца при очень короткой стрижке?

Для микро-пикси обязательно использование солнцезащитных спреев для волос или легких головных уборов, чтобы избежать ожога проборов.

Можно ли делать лохматое каре на тонких волосах?

Да, многослойность добавит им необходимый объем, который обычно теряется при ровном срезе на длинных волосах.

Поможет ли стрижка уменьшить выпадение волос летом?

Стрижка облегчает вес волос, что снижает натяжение фолликулов, особенно если до этого вы постоянно носили тугие хвосты из-за жары.

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