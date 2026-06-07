Больше никакой банальности: эти четыре сочетания обуви переиграли привычные летние образы

Летом одно и то же платье можно обыграть по-разному, если не сводить образ к привычной паре обуви. Миди длина особенно чувствительна к пропорциям: неудачный выбор может утяжелить силуэт, а точная пара, наоборот, соберет весь наряд. Ниже — четыре сочетания, которые помогают сделать образ с платьем собранным и современным без лишних сложностей.

Фото: https://ru.freepik.com by haritanita is licensed under Free Девушка в летнем платье

Джинсовое платье и сабо

Джинсовое платье хорошо работает на каждый день. Оно выглядит собранно, но не слишком строго. Для офиса такой вариант подходит не хуже, чем для прогулки. Чтобы образ не казался простым, можно сделать акцент на фурнитуре или добавить ремень. В пару к такому платью лучше всего встают кожаные или замшевые сабо. Массивная форма здесь не спорит с образом, а задает ему характер.

"Если платье уже само по себе держит форму, обувь может работать как контраст. Сабо добавляют плотность силуэту и не требуют лишних деталей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru имиджмейкер Алия Садыкова.

Белое платье и коричневые босоножки

Белое платье остается одним из самых летних решений. Льняное, шелковое или полупрозрачное — оно сразу задает нужное настроение. Обычно к нему выбирают черную или кремовую обувь, но в этом сезоне заметнее смотрятся коричневые босоножки. Подходят и светло-карамельные, и золотистые оттенки. Такой цвет делает образ мягче и лучше сочетается с замшевой курткой, если погода меняется в течение дня. О том, как верхняя одежда поддерживает летний образ, можно посмотреть в материале про летние куртки, которые подходят почти ко всему.

"Коричневая обувь смягчает контраст и не спорит с белой тканью. За счет этого образ выглядит спокойнее и дороже по восприятию", — объяснила в беседе с Pravda. Ru байер Яна Климова.

Платье с цветочным принтом и сандалии-желе

Цветочный принт давно стал привычным для теплого сезона, и именно поэтому его удобно использовать как основу для более смелой обуви. В этом сочетании хорошо работают "желейные" туфли, шлепанцы на небольшой платформе с прозрачной перемычкой или балетки в сетку. Прозрачные модели здесь выглядят особенно уместно. Важно, чтобы цвет обуви перекликался хотя бы с одним оттенком в самом платье. Такой ход помогает удержать баланс и не перегружает образ. Если нужен еще один ориентир по летней стилизации, можно свериться с материалом про свежий монохромный макияж - там тоже работает принцип аккуратного согласования деталей.

"Когда принт уже задает настроение, обувь не спорит с ним, а подхватывает один из цветов. Так образ не распадается на отдельные элементы", — отметила в беседе с Pravda. Ru дизайнер Ксения Малышева.

Платье-комбинация и туфли с открытым носком

Платье-комбинация остается одной из самых удобных вещей летней капсулы. Оно давно вышло за рамки вечернего выхода и легко работает днем. Чтобы образ не выглядел плоско, вместо простых босоножек лучше взять мюли с открытым носом на среднем каблуке. Такая обувь сохраняет легкость, но добавляет собранности. Если нужен еще один вариант для похожих образов, пригодится и разбор про мюли на каблуке.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат Носить с миди-платьем только универсальные балетки Менять тип обуви по силуэту платья, чтобы образ выглядел собраннее Выбирать к белому платью только черную или кремовую обувь Пробовать коричневые оттенки, чтобы смягчить контраст Ставить к цветочному принту слишком заметную обувь Подбирать прозрачные или светлые модели с перекличкой по цвету Оставлять платье-комбинацию без выразительной пары Добавлять мюли с открытым носком на среднем каблуке

Ответы на популярные вопросы о летней обуви к миди-платьям

Какая обувь чаще всего "утяжеляет" миди-платье?

Слишком массивная или случайная по стилю пара. Если обувь спорит с длиной и тканью, силуэт теряет легкость.

Что выбрать к белому летнему платью, если не хочется банальности?

Подойдут коричневые босоножки, особенно в карамельных или золотистых оттенках. Они делают образ мягче.

Как носить платье с цветочным принтом, чтобы оно не выглядело слишком привычно?

Можно добавить прозрачные "желейные" модели или обувь, цвет которой повторяет один оттенок в платье.

Какая пара лучше всего подходит к платью-комбинации?

Мюли с открытым носом на среднем каблуке. Они сохраняют легкость и делают образ более собранным.

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