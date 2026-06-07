Превратите свой шкаф в инвестицию: математический расчёт определил срок возврата любой моды

Одежда, которую вы давно убрали в дальний угол шкафа, не всегда теряет актуальность навсегда. Исследование Северо-Западного университета показало, что мода движется по циклам, а вещи, которые кажутся устаревшими, нередко возвращаются через годы — и это меняет взгляд на расхламление и выбор базового гардероба.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ винтаж

Как мода возвращается через 20 лет

Чувство дежавю в моде знакомо многим: новые вещи сезона нередко напоминают образы, которые уже носили раньше. Исследование Северо-Западного университета в США подтвердило, что тренды двигаются по предсказуемому кругу. Стиль набирает популярность, быстро надоедает и уходит. Примерно через 20 лет он снова начинает выглядеть свежо.

Ученые описывают этот процесс как движение по спирали. Массовый интерес делает образ слишком привычным, а затем он пропадает из поля зрения. Позже старый силуэт или деталь снова воспринимаются как находка. Именно поэтому винтажные вещи часто возвращаются в гардеробы не как пережиток, а как удачное попадание в настроение сезона.

"Насколько нам известно, это первый случай, когда кто-то разработал столь обширную и точную базу данных о моде за более чем столетие", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru историк моды Вера Ермакова.

Как ученые изучили цикл моды

Авторы работы собрали 37 000 изображений женской одежды. Самые ранние снимки датированы 1869 годом, самые поздние сделаны недавно. Для анализа использовали цифровые инструменты. Они измеряли длину подола, глубину и форму вырезов, а также линию талии. Так исследователи отслеживали, как менялся силуэт на протяжении десятилетий.

По словам Эммы Зайделы, 20-летний цикл по-прежнему заметен, но мода стала более дробной. Внутри крупных волн, таких как интерес к Y2K, возникают микротренды. Они привлекают разные группы людей и расходятся по стилям быстрее, чем раньше. Это объясняет, почему на одной витрине могут соседствовать почти забытые детали и новые версии знакомых образов.

"Тренды не исчезают окончательно. Они уходят в паузу, а потом возвращаются уже в другом контексте", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Что это значит для гардероба

Главный вывод исследования прост: вещи, которые вам нравятся, не стоит списывать только из-за возраста или смены сезона. Если одежда качественная и сидит хорошо, она может пригодиться снова. Такой подход помогает не гнаться за каждым микротрендом и собирать гардероб спокойнее.

Носить стоит то, в чем вы чувствуете себя уверенно. Когда тренд возвращается, вещь из шкафа оказывается уже не старой, а винтажной. И именно это часто делает ее заметнее вещей из магазина. Если нужна одежда, которая переживает смену сезонов, стоит смотреть на крой и материал, а не на сиюминутный шум ленты.

На этом фоне полезно сравнить базовые вещи и вспышки трендов. Образы, которые держатся дольше пары месяцев, обычно выигрывают за счет простоты и удобства. Это видно и по летним находкам вроде базы сезона, и по более смелым деталям гардероба, которые тоже возвращаются по своему графику.

"Если вещь подходит вам по посадке и качеству, ее не нужно списывать из-за одного неудачного сезона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

С чем чаще всего ошибаются при расхламлении гардероба

Многие ориентируются только на год без носки. Но мода не работает по такому жесткому правилу. Вещь может долго лежать без дела и потом снова попасть в актуальный образ. Поэтому решение лучше принимать по трем признакам: качество ткани, посадка и личный стиль.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат Выбрасывать вещь только потому, что ее не надевали год Проверить качество, посадку и шанс на возвращение тренда Гнаться за каждым микротрендом Собирать гардероб из вещей, в которых удобно и спокойно Считать старый крой бесполезным Дать вещи шанс дождаться нового модного цикла Хранить одежду без разбора Оставлять только то, что подходит по фигуре и состоянию

Ответы на популярные вопросы о цикличности моды

Почему мода возвращается примерно через 20 лет?

Потому что тренды проходят путь от массового интереса к усталости. Потом проходит время, и старый образ снова кажется свежим. Исследование Северо-Западного университета показало именно такой повторяющийся цикл.

Стоит ли выбрасывать одежду, если она не носилась год?

Не всегда. Если вещь качественная, хорошо сидит и вам нравится, ее лучше сохранить. Она может снова стать актуальной.

Почему винтажные вещи снова нравятся покупателям?

Старшие люди узнают в них моду своей молодости. Молодые видят в них редкость и стиль вне потока быстрых трендов.

Как понять, что вещь лучше оставить?

Если она держит форму, подходит вам по посадке и не потеряла вид, есть смысл оставить ее в шкафу. Шанс на возвращение моды у такой вещи выше, чем кажется.