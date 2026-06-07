Без плойки и склеивания: как за 15 минут повторить самую модную укладку июня

Тренд на естественность в июне 2026 года привел к популярности каньонских кудрей. Эта укладка имитирует мягкую текстуру волос после прогулки на открытом воздухе. Прическа объединяет визуальный объем и отсутствие жесткой фиксации, создавая образ, который уместен в любой обстановке.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каньонские кудри

Особенности каньонских кудрей

Главная черта этой прически заключается в контролируемой небрежности. В отличие от классических голливудских локонов, здесь нет четких спиралей. Пряди выглядят живыми за счет легкой пушистости и матового финиша. Чтобы добиться такого эффекта, важно правильно подобрать стайлинг для волос, исключив лаки сильной фиксации.

"Такой стиль требует определенной подготовки полотна. Если у вас наблюдается сезонное выпадение, сначала стоит изучить, как укрепить волосы изнутри, чтобы укладка смотрелась достойно за счет густоты", — объяснила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Для создания кудрей подходит любая длина от плеч и ниже. На коротких стрижках эффект будет менее выраженным. Основная задача — создать изгиб, который начинается не от корней, а от линии скул или подбородка, что визуально вытягивает овал лица.

Подготовка и база для укладки

Создавать каньонские волны лучше на волосах, вымытых за несколько часов до процедуры. Слишком чистые пряди рассыпаются и плохо держат заданную форму. Если нужно сделать прическу сразу после душа, на корни рекомендуется нанести небольшое количество сухого шампуня для создания необходимой цепкости.

Тип волос Необходимый инструмент Прямые и тонкие Крупная плойка или утюжок Волнистые Текстурирующий спрей Пористые и сухие Увлажняющая сыворотка

При использовании термоприборов важно менять направление накрутки каждой последующей пряди. Это исключает эффект единого монолитного локона. Современные тренды блонда 2026 года подразумевают мягкие переливы цвета, которые лучше всего подчеркиваются именно такими хаотичными волнами.

Техника плетения кос и прогрев

Один из самых простых способов получить нужную текстуру — плетение двух свободных кос на слегка влажные волосы. Плетение должно быть расслабленным, чтобы не образовалось заломов. Для ускорения процесса можно один раз провести горячим утюжком по всей поверхности косы, задерживаясь на каждом участке не более двух секунд.

"Важно не только сформировать изгиб, но и защитить структуру. Всегда используйте защитные средства, чтобы сохранить блеск, особенно если на волосах выполнено сложное окрашивание волос", — отметил специально для Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

После термического воздействия волосам нужно дать полностью остыть. Если расплести косы раньше времени, влага внутри волоса не успеет испариться, и кудри опадут через час. Оптимальное время ожидания составляет 10-15 минут.

Работа с текстурой и стайлингом

После расплетения кос нельзя использовать расческу-щетку. Пряди разделяются исключительно пальцами. Чтобы добавить прическе объема в стиле прерий, стоит использовать текстурирующий спрей с морской солью. Он создаст нужную плотность и уберет лишний блеск, характерный для вечерних укладок.

"Для завершения образа можно добавить лаконичный аксессуар. Например, простая бандана эффектно дополнит текстурные локоны и защитит их от пересушивания на солнце", — подчеркнула эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова в беседе с Pravda.Ru.

Для финального штриха наклоните голову вперед и встряхните волосы у корней. Это придаст прическе воздушность. Если отдельные пряди у лица выбиваются, их можно слегка подкрутить пальцами, используя каплю фиксирующего воска или геля.

Ответы на популярные вопросы о каньонских кудрях

Сколько держится такая укладка?

При использовании качественного текстурайзера форма сохраняется до 48 часов. На второй день кудри становятся еще более естественными и мягкими.

Можно ли делать каньонские кудри на короткие волосы?

Да, но эффект будет напоминать скорее легкую ломаную текстуру, чем полноценные волны. Рекомендуется использовать тонкий утюжок для проработки кончиков.

Вредит ли прогрев косы волосам?

Если использовать качественное покрытие пластин и термозащиту, риск минимален. Главное не зажимать утюжок слишком плотно на одном месте.

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