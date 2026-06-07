Эффект "как из магазина": как реанимировать засохшую тушь с помощью аптечных средств

Засохшая тушь в косметичке — досадная проблема, которая обычно обнаруживается в процессе создания макияжа. Из-за частого попадания воздуха во флакон состав густеет, ложится комочками и осыпается уже через пару часов после нанесения. Однако попытки реанимировать продукт водой или слюной крайне опасны для здоровья глаз: такая "реставрация" превращает тюбик в рассадник бактерий, провоцируя конъюнктивит и сильное раздражение.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупный план глаза с ресницами

Термический способ: спасение воском

Самый деликатный метод восстановления косметического продукта — термический. Большинство современных тушей содержат в составе воски и масла, которые затвердевают под воздействием воздуха, но возвращают пластичность при нагревании. Для этого флакон нужно плотно закрутить и поместить в емкость с горячей (но не кипящей) водой на 3-5 минут.

"Прогревание тюбика в горячей воде — единственный метод, который не меняет химический состав продукта. Это позволяет равномерно распределить остатки пигмента и масел, возвращая туши исходную текстуру без риска занести инфекцию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Аптечные средства для разбавления

Если прогревание не помогает, профессионалы рекомендуют использовать нейтральные аптечные растворы. Важно, чтобы жидкость была стерильной и совместимой со слизистой оболочкой глаза. Для этих целей идеально подходит обычный физраствор (хлорид натрия) или увлажняющие глазные капли, известные как "искусственная слеза".

"При использовании капель достаточно двух-трех единиц раствора на флакон. Этого объема хватит, чтобы размягчить массу, не сделав её слишком жидкой. Помните, что такие манипуляции лишь временно продлевают жизнь продукту, но не заменяют его плановое обновление", — разъяснила в интервью Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Такой подход актуален не только для ресниц. Если ваша кожа также требует особого внимания, стоит заранее изучить, как заставить кожу светиться с помощью правильного домашнего ухода и восстановления водного баланса.

Чего категорически нельзя делать

Главная ошибка — использование жидкостей, содержащих спирт, или масел, не предназначенных для глаз. Спирт высушит ресницы и вызовет ожог роговицы, а случайные масла могут привести к тому, что тушь просто перестанет фиксироваться и начнет "плыть" сразу после нанесения.

"Категорически запрещено добавлять в тушь перекись водорода или духи. Эти вещества агрессивны и могут привести к выпадению ресниц или серьезным аллергическим реакциям, после которых потребуется длительное лечение у офтальмолога", — предупредила Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Поддерживая образ, не забывайте о деталях: иногда устаревший макияж или неудачные вещи в гардеробе могут испортить общее впечатление сильнее, чем комочки на ресницах.

Проблема / Ошибка Безопасное решение Засохшая восковая основа Прогревание флакона в стакане с горячей водой 3-5 минут Разбавление водой или слюной Добавление 2-3 капель стерильного физраствора Комочки из-за лишнего воздуха Не делать "качающих" движений щеткой вверх-вниз Слишком густая консистенция Использование увлажняющих глазных капель

Ответы на популярные вопросы о реанимации косметики

Можно ли использовать мицеллярную воду для разбавления? Это допустимо только в том случае, если мицеллярная вода не содержит масел и спирта. Однако аптечные капли остаются более безопасным и предсказуемым вариантом для чувствительных глаз. Как долго прослужит "оживленная" тушь? Методы реанимации — это экстренная мера на 1-2 недели. Разбавление состава нарушает баланс консервантов, поэтому продукт следует заменить при первой возможности. Поможет ли подсолнечное масло? Нет. Пищевые масла быстро прогоркают и меняют структуру туши, делая её липкой. Макияж будет размазываться под глазами в течение получаса. Почему тушь засыхает слишком быстро? Чаще всего это происходит из-за привычки быстро вставлять и вынимать щеточку, работая ею как поршнем. Так вы закачиваете внутрь лишний воздух, который окисляет и сушит состав.

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