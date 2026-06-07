Больше никакого рабства у колориста: 5 способов превратить седину в роскошный аксессуар

Седина перестала быть изъяном, который нужно камуфлировать плотными красителями до полной потери естественного вида. Современные парикмахерские технологии позволяют интегрировать "серебро" в стильный образ, делая его благородным акцентом, а не признаком неухоженности. В 2026 году акцент сместился с тотального закрашивания на мягкие градиенты и щадящие методы, которые избавляют от необходимости посещать салон каждые три недели и помогают сохранить структуру волос.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Женщина с седыми волосами

Воздушное "шитье" AirTouch: эффект мягкой дымки

Метод AirTouch остается лидером среди техник для работы с возрастными изменениями волос. Мастер разделяет пряди с помощью фена: поток воздуха выдувает более тонкие и короткие волоски, а оставшаяся масса осветляется. Это создает плавный переход, при котором седина буквально растворяется в общем цвете. Такой подход особенно эффективен, когда доля депигментированных волос составляет 30-40%.

"Главное преимущество сложных техник вроде AirTouch заключается в долговечности результата. Отрастающая прикорневая зона сливается с осветленными прядями, что позволяет посещать колориста раз в несколько месяцев без ущерба для внешнего вида", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

"Тихое серебро": эстетика дорогого старения

Тренд Quiet Silver ("Тихое серебро") предполагает отказ от борьбы с природой. Вместо перекрытия седины колористы добавляют в прическу холодные блики, пепельные и стальные нюансы. Природный седой волос в этом случае имитирует технику мелирования. Образ получается мягким, а лицо визуально кажется свежее за счет отсутствия резких темных границ у кожи. Это идеальный переходный этап для тех, кто планирует со временем полностью принять свой естественный цвет, сохраняя здоровье и плотность прядей.

Камуфляж и Babylights: быстрые и деликатные решения

Для тех, кто ценит время, оптимальным выбором станет камуфляж. Это безаммиачное тонирование, занимающее до 20 минут. Пигмент не проникает глубоко в стержень волоса, а лишь мягко приглушает контраст седины. Эффект смывается постепенно в течение месяца, не оставляя четких полос у корней. Техника Babylights, в свою очередь, имитирует естественное выгорание на солнце. Тончайшие осветленные нити "разбивают" седые участки, создавая иллюзию объема, что критически важно для тонких волос.

"Седые волосы обладают особой структурой — они более пористые и жесткие. При выборе легких техник окрашивания важно параллельно использовать средства для смягчения кутикулы, иначе цвет быстро потускнеет", — отметил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Классическое покрытие для высокого процента седины

Если седина занимает более половины объема волос, оправдано использование перманентных красителей. Чтобы избежать эффекта "парика", профессионалы рекомендуют выбирать натуральные русые или светлые оттенки. На них граница между краской и отрастающим корнем менее заметна. При таком окрашивании необходимо использовать специализированные составы с пометкой о полном перекрытии седины, которые способны заполнить пустой стержень волоса пигментом.

"Чтобы седина не приобретала нежелательный желтый подтон, в домашний уход необходимо внедрять шампуни с фиолетовым пигментом. Это поддерживает чистоту холодного оттенка между визитами в салон", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Метод окрашивания Кому подходит и какой результат дает AirTouch (Воздушное шитье) При седине 30-50%. Создает мягкую растушевку, коррекция нужна раз в 4-5 месяцев. Камуфляж (Тонирование) Для первичной седины. Быстрая процедура, смывается незаметно за 4 недели. Babylights (Блики) Для тонких волос. Визуально увеличивает объем и маскирует единичные седые пряди. Классический тон При 50-100% седины. Гарантирует плотное покрытие и насыщенный цвет всей массы волос.

Ответы на популярные вопросы о седых волосах

Как часто нужно корректировать сложное окрашивание при седине? Техники типа AirTouch или мелирования позволяют сохранять опрятный вид до полугода, так как не создают четкой горизонтальной линии при отрастании корней. Правда ли, что седые волосы нельзя красить безаммиачной краской? Безаммиачные красители подходят для камуфляжа. Однако при "стеклянной" седине они могут быстро смываться, поэтому для стойкого результата лучше использовать перманентные составы. Почему седина часто желтеет? Это происходит из-за окисления и воздействия внешних факторов (вода, солнце, стайлинг). Желтизну нейтрализуют профессиональные средства с синим или фиолетовым пигментом. Можно ли закрасить седину натуральными средствами (хной, басмой)? Натуральные компоненты часто дают непредсказуемый результат на депигментированных волосах (от ярко-рыжего до болотного), а последующее профессиональное окрашивание после хны может быть невозможным.

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