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Эра комфортной элегантности: чем заменить деним, чтобы выглядеть на все сто этим летом

Моя семья » Красота и стиль

Джинсы — это база, но летом так хочется легкости, движения и новых силуэтов. Если вы почувствовали, что привычный деним стал "тяжелым" и скучным, пора освежить гардероб. Мы выбрали 8 моделей, которые сейчас на пике моды: от женственного шелка до расслабленных бермуд. Рассказываем, что примерить, чтобы чувствовать себя не только комфортно, но и ультрамодно.

Панталоны с кружевом
Фото: Pravda.ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Панталоны с кружевом

Струящиеся фактуры: атлас и шелк

Брюки из шелка или качественного атласа перестали быть элементом исключительно вечернего выхода. Благодаря крою по косой ткань мягко обволакивает фигуру, создавая правильную динамику при ходьбе. Такой выбор позволяет сохранить женственность образа, оставаясь в рамках современного городского стиля.

"Важно понимать, что блестящая фактура — это уже полноценный акцент, поэтому в пару к таким брюкам лучше выбирать матовые ткани, например, хлопок или тонкий трикотаж", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Возвращение шароваров и восточного кроя

Шаровары и аладдины внезапно вернулись в тренды, переместившись с пляжных подиумов на городские улицы. Свободный объем и легкость ткани делают их подходящим вариантом для длительных прогулок. Если смотреть на вещи проще, то этот фасон обеспечивает максимальную циркуляцию воздуха, что бесценно в знойный полдень.

Лен: правила выживания в жару

Лен считается классикой летнего гардероба, однако многие избегают его из-за сильной сминаемости. Решение проблемы кроется в составе: смесовые варианты с добавлением тенсела или лиоцелла сохраняют прохладу натурального волокна, но значительно упрощают уход за вещью. Главное — заметить этот нюанс на этикетке перед покупкой, чтобы вариант изделия радовал опрятным видом весь день.

"Льняные брюки требуют воздуха не только в плане вентиляции, но и в плане посадки — они не должны сидеть вплотную, иначе теряется весь смысл и эстетика этого благородного материала", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Fashion-блогер Климова Яна.

Кружево и шитье в городской среде

Брюки из шитья требуют соблюдения баланса. Когда одна вещь в комплекте забирает на себя все внимание, остальное должно служить фоном. Тот самый секрет заключается в использовании простых футболок или минималистичных топов, которые уравновешивают сложное кружево. В противном случае образ рискует стать перегруженным, что часто выдает ошибка при подборе фактур.

Сигареты и бермуды: строгая альтернатива

Для офиса или деловых встреч подходят брюки-сигареты с высокой талией. Они открывают щиколотку, что в сочетании с балетками или сандалиями визуально облегчает силуэт. Другой вариант — удлиненные бермуды, которые в этом сезоне стали чуть консервативнее и длиннее. Такое решение позволяет интегрировать шорты даже в гардероб тех, кто придерживается классики.

"Бермуды из плотного хлопка с защипами на талии — это база, которая позволяет выглядеть собранно даже в +30, если дополнить их структурированной сумкой и ремнем", — объяснила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Принты и укороченные модели

Контрастные принты — от полоски до гороха — оживляют монохромный гардероб. Даже приверженцы минимализма находят в этом сезоне подходящие для себя графичные паттерны. Укороченные модели и бриджи также вернулись в обиход, предлагая новое поле для экспериментов. Удачно подобранная деталь в виде вертикальной полоски способна вытянуть фигуру не хуже каблуков.

Модель брюк Главное преимущество
Атласные Эффектный блеск и женственность без лишних деталей
Льняные Максимальный комфорт и терморегуляция в жару
Шаровары Свобода движений и расслабленный отпускной стиль
Бермуды Универсальность для города и офисного дресс-кода

Ответы на популярные вопросы о замене джинсов

Сильно ли мнутся льняные брюки?

Натуральный лен всегда дает складки — это признак качества материала. Чтобы вещь выглядела аккуратнее, стоит выбирать ткани с добавлением вискозы или шелка, которые лучше держат форму.

С чем сочетать атласные брюки, чтобы не выглядеть слишком нарядно?

Лучшим дополнением станет простая хлопковая футболка или оверсайз-рубашка. Обувь на плоском ходу — кеды или кожаные шлепанцы — окончательно приземлит образ.

Подходят ли бермуды для невысокого роста?

Да, если выбирать модели с высокой посадкой и заправлять верх внутрь. Это визуально удлиняет ноги, особенно в сочетании с обувью в тон кожи.

Как носить брюки с активным принтом?

Главное правило — спокойный верх. Цвет футболки или топа должен совпадать с одним из оттенков, присутствующих в рисунке брюк.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, Fashion-блогер Климова Яна, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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