Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор растительного масла напоминает хитрый квест: как не превратить полезный ужин в удар по сосудам
Организм перестал справляться с нагрузкой: 5 привычек, которые продлевают жизнь
Жестокий пенсионный калькулятор: на что реально хватает выплат большинства россиян
Слишком хрупкая роскошь: какая скрытая уязвимость складных смартфонов делает ремонт запредельным
Миллион в кармане: эксперт подсказал лучший способ сохранить и приумножить накопления
Думали, это стресс и нервы? Как панические атаки маскируют опасные болезни
Реформа поликлиник 2026: как технологии избавят врачей от отчетов ради вашего здоровья
Пермский рынок жилья перестал быть стабильным: ипотечный бум привел к неожиданным последствиям
Визуальный шум на дорогах: почему знаки скоро исчезнут из городов

Маникюр на миллион за 50 рублей: это секретное масло за копейки, которое вернет им жизнь

Моя семья » Красота и стиль

Ломкость и расслоение ногтевой пластины часто становятся следствием агрессивного воздействия бытовой химии и ошибок при снятии стойких покрытий. Когда профессиональные сыворотки и салонное укрепление не дают долгосрочного результата, стоит обратить внимание на проверенные аптечные средства, стоимость которых не превышает ста рублей. Грамотное использование натуральных масел в сочетании с корректировкой рациона позволяет вернуть ногтям прочность и эластичность, создавая надежную базу для стойкого маникюра.

Натуральные ногти
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Натуральные ногти

Почему ногти теряют прочность

Ослабление ногтевой пластины редко происходит по одной причине. Чаще всего это комплекс факторов: дефицит кальция, цинка и витаминов группы В, регулярный контакт с моющими средствами без перчаток и некорректная работа мастера по маникюру. Травматичное спиливание гель-лака вместо бережного размачивания истончает верхние слои кератина, делая ногти беззащитными перед внешней средой.

"Восстановление структуры ногтя требует комплексного подхода, где внешнее питание маслами обязательно дополняется продуктами, богатыми желатином и омега-3 жирными кислотами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Оксана Левченко.

Топ-3 аптечных масел для восстановления

Для активации роста и уплотнения пластины не обязательно покупать сложные составы. Достаточно трех базовых компонентов:

  • Касторовое масло: рекордсмен по укреплению. Оно проникает в глубокие слои, предотвращая расслоение свободного края.
  • Оливковое масло: источник витаминов Е и К, которые обеспечивают необходимый уровень увлажнения.
  • Репейное масло: стимулирует кровообращение в области матрикса, ускоряя рост здорового ногтя.

Важно учитывать, что выбранная форма ногтей также влияет на их износостойкость: на ослабленных руках лучше избегать острых углов, провоцирующих сколы.

"При использовании масел ключевым фактором является массаж кутикулы, который улучшает приток питательных веществ к ростовой зоне ногтя", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ночные компрессы: технология глубокого питания

Для экстренной реанимации рук эффективны теплые масляные обертывания. Смесь касторового и оливкового масел (1:1) следует прогреть на водяной бане до комфортной температуры. После обильного нанесения состава на кончики пальцев необходимо надеть хлопковые перчатки. За время сна компоненты успевают встроиться в структуру роговых пластин, делая их более гибкими.

Проблема ногтей Рекомендуемое решение
Повышенная ломкость и сухость Втирание подогретого оливкового масла ежедневно
Медленный рост после травмы Курс аппликаций репейным маслом 3 раза в неделю
Расслоение свободного края Ночные компрессы с касторовым маслом под перчатки
Агрессивное воздействие химии Использование барьерных кремов и резиновых перчаток

Ежедневный уход и правила защиты

Даже самый качественный маникюр актуального оттенка потеряет вид через три дня, если ногтевая пластина пересушена. Ежевечернее втирание капли масла занимает не более минуты, но обладает накопительным эффектом. Важно отказаться от металлических пилок в пользу стеклянных или керамических инструментов с мягким абразивом, чтобы не провоцировать появление микротрещин.

"Для поддержания здоровья рук необходимо исключить контакт с щелочными растворами без перчаток, так как бытовая химия разрушает естественный липидный барьер ногтя", — отметила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Ответы на популярные вопросы о здоровье ногтей

Как быстро можно увидеть результат от использования масел?

Первичные изменения — мягкость кутикулы и уменьшение заусенцев — заметны через 3-5 дней. Для полного восстановления и уплотнения пластины потребуется от 3 до 4 недель регулярного применения.

Можно ли наносить масло на ногти, покрытые гель-лаком?

Да, масло необходимо втирать в зону кутикулы и боковых валиков. Это сохраняет эластичность натурального ногтя под покрытием и предотвращает отслойки материала из-за сухости базы.

Помогают ли солевые ванночки укрепить ногти?

Морская соль укрепляет пластину благодаря минералам, но процедуру нужно завершать обязательным нанесением крема или масла, чтобы избежать пересушивания кожи кутикулы.

Влияет ли питание на состояние маникюра?

Напрямую. Без достаточного количества белка, железа и кальция в рационе внешние средства дадут лишь временный косметический эффект. Основа здоровья — сбалансированное меню.

Читайте также

Экспертная проверка: трихолог (уход и профилактика) Оксана Левченко, эксперт по составам косметики Алина Чернова, мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Израильский капкан для Вашингтона: наступление в Ливане срывает тайную сделку США и Ирана
Личное мнение
Израильский капкан для Вашингтона: наступление в Ливане срывает тайную сделку США и Ирана
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Популярное
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве

В Берлине осознали невозможность достижения целей без прямого контакта, что привело к резкому пересмотру официальной позиции ведомств на восточном направлении.

Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Такого точно не ожидали: Зеленский внезапно захотел диалога с Путиным, но есть нюансы
Такого точно не ожидали: Зеленский внезапно захотел диалога с Путиным, но есть нюансы
Последние материалы
Миллион в кармане: эксперт подсказал лучший способ сохранить и приумножить накопления
Думали, это стресс и нервы? Как панические атаки маскируют опасные болезни
Реформа поликлиник 2026: как технологии избавят врачей от отчетов ради вашего здоровья
Пермский рынок жилья перестал быть стабильным: ипотечный бум привел к неожиданным последствиям
Визуальный шум на дорогах: почему знаки скоро исчезнут из городов
Реально ли взять ипотеку на дом под 2-3%? Изучаем доступные варианты в 2026 году
Офисный шум перестал быть безобидным: как обрывки чужих фраз выжигают ваш когнитивный ресурс
Коллеги исчезли: что на самом деле происходит с психикой на удалёнке
Дешевле 100 тысяч: 10 стран для идеального отдыха в июне, где море ждет именно вас
Израильский капкан для Вашингтона: наступление в Ливане срывает тайную сделку США и Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.