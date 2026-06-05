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Кружево — новый черный: почему юбка с отделкой должна быть в вашем гардеробе этим летом

Моя семья » Красота и стиль

Кружевные юбки в светлых тонах перестали быть исключительно атрибутом вечернего выхода, превратившись в центральный элемент повседневного гардероба. Белые, бежевые и кремовые модели с ажурной отделкой сейчас на пике популярности. Главный секрет актуального образа в 2026 году — игра на контрастах: нежное кружево необходимо уравновешивать грубыми фактурами или строгими офисными силуэтами, чтобы избежать эффекта "праздника в детском саду".

Девушка в кружевной юбке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка в кружевной юбке

Утилитарный стиль: сочетание с куртками

Светлая юбка с кружевом выглядит наиболее выигрышно, когда её дополняет одежда в "рабочем" или мужском стиле. Можно использовать замшевые куртки рубашечного кроя или плотные жакеты из денима. Такой дуэт создает баланс между хрупкостью и практичностью. Эффектным решением станет выбор подходящей верхней одежды в бежевых тонах, которая подчеркнет чистоту белого кружева.

"Сочетание тонкого кружева с плотной замшей или грубым хлопком — это классика современного стритстайла. Главное — следить за пропорциями: если юбка объемная, куртка должна иметь четкую линию плеча", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Офисный контраст: поло и джемперы

Для создания образа в стиле "преппи" или делового кэжуала кружевную юбку стоит носить с серым джемпером поло. Это сочетание позволяет интегрировать романтичную вещь в городские будни. Чтобы не перегрузить силуэт, выбирайте обувь на небольшом каблуке-рюмочке (kitten heel) или мюли. В 2026 году устаревшие вещи вроде массивных кроссовок с такими юбками лучше заменить на более изящные варианты.

Монохром и акценты: игра черного и белого

Вариант Total White всегда выглядит дорого, но требует дисциплины в деталях. Советуем "собирать" белый образ при помощи графичных черных аксессуаров. Лаконичная сумка и туфли создадут необходимый каркас, благодаря которому кружево не будет выглядеть слишком расслабленным. В качестве верха идеально подойдет базовая футболка или лонгслив без лишнего декора.

"Белый монохром требует безупречности. Чтобы образ не казался скучным, используйте аксессуары необычных форм, например, сумку оригами, которая добавит архитектурности мягкому кружевному полотну", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Работа с фактурами: темный верх и блеск

Для вечернего или более строгого выхода подойдет комбинация светлого низа и темного топа. Это может быть шоколадный, антрацитовый или классический черный цвет. Эксперт рекомендует обратить внимание на юбки с легким жемчужным отливом — сатиновый блеск в сочетании с кружевным краем выглядит особенно благородно. Дополнить комплект можно трендовыми вьетнамками на небольшом каблуке.

"Когда мы сочетаем темный матовый топ и светлую кружевную юбку, мы работаем с визуальной коррекцией фигуры. Темный верх делает силуэт собраннее, а светлый низ с богатой фактурой привлекает внимание к ногам", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Вариант верха Результат и стилистика
Замшевая куртка-рубашка Утилитарный шик, идеальный баланс нежности и грубости
Серый трикотаж (поло) Интеллектуальный стиль, смягчение романтичного образа
Белая футболка + черная сумка Графичный монохром, строгий и опрятный городской образ
Шоколадное бандо или майка Элегантный вечерний вариант с акцентом на разницу фактур

Ответы на популярные вопросы о кружевных юбках

Не выглядит ли светлая кружевная юбка слишком празднично для офиса?

Нет, если сочетать её с закрытыми матовыми фактурами — например, с мужской рубашкой оверсайз или строгим джемпером. Это нивелирует нарядность кружева.

Какую обувь подобрать, чтобы не упростить образ?

Избегайте слишком спортивной обуви. Оптимальный выбор — мюли, балетки с острым носом или босоножки на устойчивом каблуке среднего размера.

С какими материалами кружево сочетается лучше всего?

Лучшими соседями для кружева станут деним, натуральная замша, качественный хлопок и гладкий трикотаж. Контраст гладкого и дырчатого создает глубину образа.

Можно ли носить такую юбку в прохладную погоду?

Да, она отлично смотрится с легкими тренчами или объемными кожаными куртками. В этом случае аксессуары, такие как стильная косынка, помогут завершить демисезонный комплект.

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Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, дизайнер одежды Ксения Малышева, fashion-блогер Яна Климова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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